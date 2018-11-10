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Материалы по теме:

В России появится новая профессия

В России появится новая профессия

В России будет создана новая профессия - цифровой куратор. Это консультант в области компьютерной грамотности. Такие сотрудники будут обучать, прежде всего, пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, например, помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги. Минтруд уже разработал профессиональный 
10 ноября 2018, 08:15
«АвтоВАЗ» планирует в 10 раз увеличить экспорт двигателей в Турцию

«АвтоВАЗ» планирует в 10 раз увеличить экспорт двигателей в Турцию

В следующем году «АвтоВАЗ» более чем в 10 раз - с 4 тысяч 800 до 50 тысяч штук - увеличит экспорт двигателей в Турцию. Агрегаты предназначены для другого дочернего подразделения Рено - завода в городе Бурса. Там выпускаются Renault Fluence 
9 ноября 2018, 11:45
Продажи автомобилей LADA бьют рекорды

Продажи автомобилей LADA бьют рекорды

Октябрь стал для АвтоВАЗа рекордным месяцем по объему продаж. В прошедшем месяце было реализовано 32 тысячи автомобилей LADA, что почти на 12 процентов больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба тольяттинского автогиганта. Всего за 10 месяцев текущего года в России было 
9 ноября 2018, 11:02
Эксперты рассказали, что будет с рублем

Эксперты рассказали, что будет с рублем

С 8 ноября российский минфин начнет закупать американскую валюту. В течение месяца ежедневно на это будет тратиться по 25 миллиардов рублей. В итоге уйдет рекордная сумма: почти 526 миллирдов. Для сравнения, в октябре на доллары потратили 475 миллиардов рублей, а 
7 ноября 2018, 10:53
Как в России изменится цена на бензин после Нового года

Как в России изменится цена на бензин после Нового года

По итогам октября цены на бензин выросли на 0,4% - это данные Росстата, а за 9 месяцев текущего года топливо подорожало в общей сложности на 9 с лишним процентов. Самые резкие скачки были зафиксированы весной и в начале лета. Так, 
7 ноября 2018, 07:44
В России станет в 2,5 раза меньше магазинов, продающих алкоголь

В России станет в 2,5 раза меньше магазинов, продающих алкоголь

В России сразу в 2,5 раза может сократиться число магазинов, торгующих алкоголем. Экспертный совет при правительстве страны предложил  установить лимит подобных торговых объектов в зависимости от численности населения региона и его площади. Предположительно - до 50 точек на каждые 100 
7 ноября 2018, 10:08
Российское правительство договорилось с нефтяниками

Российское правительство договорилось с нефтяниками

Российское правительство договорилось с нефтяниками о том, что они продолжат сдерживать цены на бензин, как минимум до конца года. Соответствующее соглашение было подписано накануне после двухчасового обсуждения проблемы.

"Если договоренности нарушит одна компания, нести ответственность будут все. Главный приоритет для правительства 

1 ноября 2018, 11:43
В блогах. В Тольятти вернулись

В блогах. В Тольятти вернулись "лихие девяностые": начали сливать бензин из машин

Тольяттинец Михаил Михайлов пожаловался в "ФБ", что в Автоград вернулись "лихие девяностые". "Сегодня ночью у меня слили литров 20 бензина. В Тольятти это, похоже, превратилось в эпидемию, стал слышать постоянно. Купил пробку с замком. Кроме того, заливать топлива более 
1 ноября 2018, 09:50
В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин

В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин

Гонка цен на старте. Магазины уже начали переписывать ценники на свои товары в сторону увеличения, но пока этот процесс идет завуалировано, чтобы не отпугивать покупателей. Впрочем, уже сейчас понятно, что очередные антироссийские санкции, которые могут быть приняты уже в ноябре, 
31 октября 2018, 09:49
Две модели LADA попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе

Две модели LADA попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе

Две модели LADA попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе за первые шесть месяцев этого года. Результаты мониторинга опубликовал зарубежный портал focus2move. Vesta заняла 49-е место с показателем 82 тысячи 794 штуки. Тольяттинской модели удалось опередить такие машины, 
30 октября 2018, 11:11
В блогах: жительница Тольятти живет по нормам саратовского экс-министра труда

В блогах: жительница Тольятти живет по нормам саратовского экс-министра труда

Тольяттинка Наталья Козловская на волне, как она пишет, общероссийского кипежа по поводу "трех с половиной тысяч на еду и макарошек" заинтересовалась, сколько проедает ее семья. "За наличку я ничего не покупаю, так что анализ банковской карты весьма точно отображает 
26 октября 2018, 05:30
АвтоВАЗ рассказал, сколько автомобилей LADA продано с начала года

АвтоВАЗ рассказал, сколько автомобилей LADA продано с начала года

АвтоВАЗ подвел итоги продаж автомобилей LADA за 9 месяцев этого года. С января по сентябрь автогигант реализовал  259 129 машин. Эта цифра на 17,1% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Рыночная доля LADA по итогам 9 месяцев 2018 года 

3 октября 2018, 04:02
Прокурор из Сызрани потребовал заблокировать сайты, продающие санкционную рыбу

Прокурор из Сызрани потребовал заблокировать сайты, продающие санкционную рыбу

Сотрудники Сызранской транспортной прокуратуры нашли сайты по продаже запрещенной к ввозу в Россию рыбы. Например, там торговали атлантическим лососем и форелью из Норвегии. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, онлайн-продажа такой рыбы грозит административным наказанием.

Сызранский прокурор подал иск в 
27 сентября 2018, 01:09
В Самаре сожгли 125 кг импортных овощей и орехов

В Самаре сожгли 125 кг импортных овощей и орехов

Партию импортных продуктов уничтожили после проверки багажа пассажиров аэропорта «Курумоч». С 3 по 9 сентября сотрудники регионального управления Россельхознадзора проверили 75 рейсов и 14 164 единицы багажа в самарской воздушной гавани. Во время досмотра ручной клади и багажа пассажиров, прилетевших 
11 сентября 2018, 10:43
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