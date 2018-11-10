|
В России появится новая профессия
В России будет создана новая профессия - цифровой куратор. Это консультант в области компьютерной грамотности. Такие сотрудники будут обучать, прежде всего, пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, например, помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги. Минтруд уже разработал профессиональный …
|
10 ноября 2018, 08:15
|
«АвтоВАЗ» планирует в 10 раз увеличить экспорт двигателей в Турцию
|
9 ноября 2018, 11:45
|
Продажи автомобилей LADA бьют рекорды
|
9 ноября 2018, 11:02
|
Эксперты рассказали, что будет с рублем
|
7 ноября 2018, 10:53
|
Как в России изменится цена на бензин после Нового года
|
7 ноября 2018, 07:44
|
В России станет в 2,5 раза меньше магазинов, продающих алкоголь
|
7 ноября 2018, 10:08
|
Российское правительство договорилось с нефтяниками
Российское правительство договорилось с нефтяниками о том, что они продолжат сдерживать цены на бензин, как минимум до конца года. Соответствующее соглашение было подписано накануне после двухчасового обсуждения проблемы.
"Если договоренности нарушит одна компания, нести ответственность будут все. Главный приоритет для правительства …
|
1 ноября 2018, 11:43
|
В блогах. В Тольятти вернулись "лихие девяностые": начали сливать бензин из машин
Тольяттинец Михаил Михайлов пожаловался в "ФБ", что в Автоград вернулись "лихие девяностые". "Сегодня ночью у меня слили литров 20 бензина. В Тольятти это, похоже, превратилось в эпидемию, стал слышать постоянно. Купил пробку с замком. Кроме того, заливать топлива более …
|
1 ноября 2018, 09:50
|
В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин
|
31 октября 2018, 09:49
|
Две модели LADA попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе
Две модели LADA попали в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в Европе за первые шесть месяцев этого года. Результаты мониторинга опубликовал зарубежный портал focus2move. Vesta заняла 49-е место с показателем 82 тысячи 794 штуки. Тольяттинской модели удалось опередить такие машины, …
|
30 октября 2018, 11:11
|
В блогах: жительница Тольятти живет по нормам саратовского экс-министра труда
Тольяттинка Наталья Козловская на волне, как она пишет, общероссийского кипежа по поводу "трех с половиной тысяч на еду и макарошек" заинтересовалась, сколько проедает ее семья. "За наличку я ничего не покупаю, так что анализ банковской карты весьма точно отображает …
|
26 октября 2018, 05:30
|
АвтоВАЗ рассказал, сколько автомобилей LADA продано с начала года
|
3 октября 2018, 04:02
|
Прокурор из Сызрани потребовал заблокировать сайты, продающие санкционную рыбу
Сотрудники Сызранской транспортной прокуратуры нашли сайты по продаже запрещенной к ввозу в Россию рыбы. Например, там торговали атлантическим лососем и форелью из Норвегии. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, онлайн-продажа такой рыбы грозит административным наказанием.
Сызранский прокурор подал иск в …
|
27 сентября 2018, 01:09
|
В Самаре сожгли 125 кг импортных овощей и орехов
Партию импортных продуктов уничтожили после проверки багажа пассажиров аэропорта «Курумоч». С 3 по 9 сентября сотрудники регионального управления Россельхознадзора проверили 75 рейсов и 14 164 единицы багажа в самарской воздушной гавани. Во время досмотра ручной клади и багажа пассажиров, прилетевших …
|
11 сентября 2018, 10:43