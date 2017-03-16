В России скоро попадут под запрет неидентифицированные SIM-карты. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
Кабмин планирует штрафовать операторов после выделенного им срока за "безымянных” обладателей SIM-карт. Теперь при приобретении или активации SIM-карты нужно будет пройти идентификацию личности, в противном случае карта просто не станет выполнять свои функции.
Роскомнадзор намерен осуществлять проверки операторов на наличие "безымянных” SIM-карт в ближайшее время. За каждого такого пользователя руководство компании будет выплачивать некую сумму, которую установят позже.
Такая реформа вызвана с тем, что свыше 70% владельцев SIM-карт не фигурируют в базе оператора, и непонятно, кому именно предоставляются услуги. Поскольку идентификация станет обязательной, анонимного интернета более не будет.
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