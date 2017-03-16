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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Материалы по теме:

СМИ: 65% заблокированных Роскомнадзором сайтов продолжают работать

СМИ: 65% заблокированных Роскомнадзором сайтов продолжают работать

В прошлом году Роскомнадзор заблокировал большое число интернет-ресурсов, где были выявлены сведения, запрещенные для распространения в РФ. Однако, как сообщили отечественные СМИ, свыше 65% этих сайтов продолжают работать.
Появившийся несколько лет назад "черный список" в 2016-м пополнился на 87 тысяч 

16 февраля 2017, 03:48
По решению Роскомнадзора блокировка сайтов будет происходить по новым правилам

По решению Роскомнадзора блокировка сайтов будет происходить по новым правилам

Роскомнадзор принял решение изменить способ блокировки сайтов, содержащих запрещенный контент.  Новая технология предусматривает наказание лишь нарушителя закона, что позволит защитить иные ресурсы, которые расположены на том же IP-адресе.
Отметим, что ранее блокировке подвергались сразу все  порталы, имеющие одинаковую интернет-прописку. Учитывая, 

16 января 2017, 06:09
Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный портал muzofon.com

Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный портал muzofon.com

Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный портал Muzofon. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на представителей надзорного ведомства.
Соответствующее решение принял Мосгорсуд. Как уточняется, оно появилось на основании заявления правообладателя ООО «Первое музыкальное издательство».
Теперь известный многим меломанам музыкальный портал muzofon.com 

13 января 2017, 08:09
Роскомнадзор навсегда заблокировал крупный онлайн-кинотеатр

Роскомнадзор навсегда заблокировал крупный онлайн-кинотеатр

Роскомнадзор навсегда заблокировал крупный онлайн-кинотеатр Kinogb.net за несоответствие нормам антипиратского законодательства. Информацию об этом ведомство разместило на своей странице в Facebook.
В сообщении говорится, что ресурс заблокирован по решению Мосгорсуда. Служители Фемиды удовлетворили иск компании Warner Bros. Entertainment Inc. Также 

12 января 2017, 10:02
В России начались продажи SIM-карт без привязки к мобильному оператору

В России начались продажи SIM-карт без привязки к мобильному оператору

Компания ComfortWay выпустила SIM-карты CwSim, работающие без привязки к оператору связи. С помощью специального приложения можно будет подключиться к местным мобильным операторам в 140 странах мира. CwSim предназначена в первую очередь для людей, которые часто путешествуют.

О новых сим-картах CwSim рассказал глава 

25 августа 2016, 02:53
Россиянам могут запретить иметь более 10 SIM-карт

Россиянам могут запретить иметь более 10 SIM-карт

Установить лимит на SIM-карты хотят банкиры, чтобы исключить махинации с выводом денег через счета сотовых компаний. Для этого представители кредитных организаций предлагают создать единую систему мониторинга количества SIM-карт всех сотовых операторов у физлица.

В настоящее время наблюдается всплеск такого 
4 августа 2015, 11:15
Yota начинает выпуск SIM-карт для автомобилей Tesla

Yota начинает выпуск SIM-карт для автомобилей Tesla

Российский оператор связи Yota заявил о выпуске сим-карт для автомобилей с системой Connected Car, к которым относится и Tesla.
Благодаря мобильному Интернету в ближайшем будущем автовладелец сможет дистанционно управлять автомобилем и узнавать о состоянии машины.
Первые сим-карты появятся в продаже 
22 апреля 2015, 07:51
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