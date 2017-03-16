В прошлом году Роскомнадзор заблокировал большое число интернет-ресурсов, где были выявлены сведения, запрещенные для распространения в РФ. Однако, как сообщили отечественные СМИ, свыше 65% этих сайтов продолжают работать.

Появившийся несколько лет назад "черный список" в 2016-м пополнился на 87 тысяч …