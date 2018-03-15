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Ростуризм вновь нашел завышение цен к ЧМ-2018 в отелях Самарской области
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14 марта 2018, 04:17
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К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары
Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.
«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная …
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7 марта 2018, 04:22
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Пятизвездочный отель откроют 1 мая в Самаре
Пятизвездочный отель «Лотте», который строится в Самаре на улице Красноармейской, примет первых посетителей 1 мая. Об этом стало известно во время визита в регион заместителя председателя правительства России Виталия Мутко.
«Сегодня строительные работы здесь идут ударными темпами. Есть и готовые номера, …
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22 февраля 2018, 09:11
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Только одна команда-участница ЧМ-2018 будет базироваться в Самарской области
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9 февраля 2018, 10:33
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В России ограничат курение электронных сигарет и вейпов
Минпромторг РФ подготовил документ, который регламентирует продажу электронных сигарет и вейпов. Он размещён на портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроект предполагает запрет использования устройств для нагревания табака на территриях образовательных, культурных, медицинских и спортивных учреждений, в общественном транспорте, в подъездах и …
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29 января 2018, 06:55
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В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить
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20 декабря 2017, 02:21
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Британские ученые открыли эффективный способ бросить курить
Специалисты из Великобритании в процессе экспериментов установили, что систематические занятия физкультурой дают возможность легче справиться с так называемым синдромом отмены, который появляется после отказа от курения. Результаты научной работы отражены в British Journal of Pharmacology, рассказывает EurekAlert!.
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20 декабря 2017, 10:12
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Напустили дыма: табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет
Послание в кабмин с просьбой тщательного анализа антитабачной концепции, представленной Минздравом, направила ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции. Об этом информирует РБК.
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2 ноября 2017, 12:02
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Не дыми: В России запретят курение вейпов и кальянов в барах и ресторанах
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9 августа 2017, 09:09
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Из Самары гонят дым: за кальяны и электросигареты начнут штрафовать
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30 мая 2017, 03:14
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Дым отечества: Самарские депутаты выступили против вейпов и кальянов
Губернские депутаты поддержали федеральную инициативу в сфере охраны здоровья людей от использования электронных устройств. Речь идет о предметах, выпускающих в атмосферу аэрозоль, пар или дым.
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19 мая 2017, 02:05
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В России могут запретить кальяны
Минздрав намерен провести масштабную проверку приборов для курения. Специалисты считают, что кальянные трубки - настоящий рассадник болезнетворных бактерий. Такие выводы они сделали на основе исследования своих казахстанских коллег. Вред кальяна ранее уже доказывали ливанские учёные. Опытным путём они установили, что …
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10 февраля 2015, 06:27