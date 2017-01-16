В Российском авторском обществе проходит независимый аудит. Об этом федеральным СМИ сообщил новый гендиректор организации Максим Дмитриев. По его словам, проверят бухгалтерию РАО и его хозяйственную деятельность. Отдельно аудит коснется распределения авторских вознаграждений. Господин Дмитриев не исключил, что по итогам проверки оптимизируют затраты общества. Напомним, прежний глава РАО Сергей Федотов был арестован в конце июня прошлого года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении имущества РАО более чем на 500 миллионов рублей. Ряд авторов ранее обвиняли авторское общество в нецелевом расходовании средств, собираемых за использование произведений. Региональные представительства РАО регулярно обращаются с исками в суд о взыскании авторского вознаграждения с различных организаций. Так, в картотеке областного арбитража с начала 2017 года уже зарегистрировано 17 таких дел, в декабре прошлого года их было более трех десятков.
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Инициативная группа членов РАО предложила сменить руководство организации
Как сообщают федеральные СМИ, в эту среду инициативная группа авторов провела внеочередную конференцию. На повестке дня был вопрос отстранения руководства РАО и переизбрания авторского совета. На пост главы организации выдвинули гендиректора "Первого музыкального издательства" Максима Дмитриева, который тут же заявил, …
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31 августа 2016, 05:48
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Вокруг Российского авторского общества разгорается очередной скандал
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31 августа 2016, 10:57
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В Самаре на аудит Фонда капремонта потратят 150 тысяч рублей
Областной Фонд капитального ремонта пройдет процедуру обязательного аудита финансовой отчетности за 2015 год. На ее проведение региональное министерство энергетики и ЖКХ готово потратить 150 тысяч рублей. Компанию, которая проведет оценку экономической эффективности некоммерческой организации, выберут с помощью открытого конкурса. Он …
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2 марта 2016, 04:22
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Минспорта не сможет строить стадионы для ЧМ-2018 без аудиторской проверки
Министерство спорта России не сможет начать в 7 городах, включая Самару, строительство стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года без проведения аудита. В правительстве России посчитали, что отсутствие данной процедуры может привести к повторению сочинского сценария, когда окончательная смета …
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2 июня 2014, 04:52
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Правительство ужесточает контроль за финансированием партий
Контроль за финансированием партий хотят ужесточить. Правительство одобрило поправки в закон о политических партиях, который вводит обязательный аудит бухгалтерской отчетности партий, получавших государственное финансирование либо пожертвования на сумму более 60 млн руб., сообщают "Ведомости".
Кроме того, законопроект предлагает ограничить максимально возможную …
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8 ноября 2013, 11:12
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"Газпром" проверят
Председатель Счетной палаты Сергей Степашин пообещал, что итоги первой за пять лет проверки "Газпрома" будут интересными, сообщают "Ведомости".
"Впервые за пять лет мы проводим серьезную проверку "Газпрома", - заявил в минувшую пятницу Степашин. Сейчас "Газпром" полностью сотрудничает с аудиторами, предоставляя все необходимые …
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13 мая 2013, 09:34