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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Материалы по теме:

Инициативная группа членов РАО предложила сменить руководство организации

Инициативная группа членов РАО предложила сменить руководство организации

Как сообщают федеральные СМИ, в эту среду инициативная группа авторов провела внеочередную конференцию. На повестке дня был вопрос отстранения руководства РАО и переизбрания авторского совета. На пост главы организации выдвинули гендиректора "Первого музыкального издательства" Максима Дмитриева, который тут же заявил, 

31 августа 2016, 05:48
Вокруг Российского авторского общества разгорается очередной скандал

Вокруг Российского авторского общества разгорается очередной скандал

 
В эту среду инициативная группа авторов призвала своих коллег провести внеочередную конференцию, об этом сообщают федеральные СМИ. На повестку дня собираются поставить вопрос отстранения руководства РАО и переизбрания авторского совета.
Недавно избранный президент авторского совета РАО Игорь Матвиенко заявил, 

31 августа 2016, 10:57
В Самаре на аудит Фонда капремонта потратят 150 тысяч рублей

В Самаре на аудит Фонда капремонта потратят 150 тысяч рублей

Областной Фонд капитального ремонта пройдет процедуру обязательного аудита финансовой отчетности за 2015 год. На ее проведение региональное министерство энергетики и ЖКХ готово потратить 150 тысяч рублей. Компанию, которая проведет оценку экономической эффективности некоммерческой организации, выберут с помощью открытого конкурса. Он 
2 марта 2016, 04:22
Минспорта не сможет строить стадионы для ЧМ-2018 без аудиторской проверки

Минспорта не сможет строить стадионы для ЧМ-2018 без аудиторской проверки

Министерство спорта России не сможет начать в 7 городах, включая Самару, строительство стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года без проведения аудита. В правительстве России посчитали, что отсутствие данной процедуры может привести к повторению сочинского сценария, когда окончательная смета 

2 июня 2014, 04:52
Правительство ужесточает контроль за финансированием партий

Правительство ужесточает контроль за финансированием партий

Контроль за финансированием партий хотят ужесточить. Правительство одобрило поправки в закон о политических партиях, который вводит обязательный аудит бухгалтерской отчетности партий, получавших государственное финансирование либо пожертвования на сумму более 60 млн руб., сообщают "Ведомости". 

Кроме того, законопроект предлагает ограничить максимально возможную 

8 ноября 2013, 11:12

"Газпром" проверят

Председатель Счетной палаты Сергей Степашин пообещал, что итоги первой за пять лет проверки "Газпрома" будут интересными, сообщают "Ведомости". 

"Впервые за пять лет мы проводим серьезную проверку "Газпрома", - заявил в минувшую пятницу Степашин. Сейчас "Газпром" полностью сотрудничает с аудиторами, предоставляя все необходимые 

13 мая 2013, 09:34
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