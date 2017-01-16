Минспорта не сможет строить стадионы для ЧМ-2018 без аудиторской проверки Министерство спорта России не сможет начать в 7 городах, включая Самару, строительство стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года без проведения аудита. В правительстве России посчитали, что отсутствие данной процедуры может привести к повторению сочинского сценария, когда окончательная смета …