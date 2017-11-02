В столице РФ запланирован запуск "бюджетного" каршеринга. Как сообщают отечественные агентства, оператор "Карусель" собирается использовать российские модели LADA Granta, что заметно удешевит услугу повременной аренды машин. Скорее всего, компания будет приобретать LADA Granta в сборке Comfort. Эти транспортные средства имеют АКПП, кондиционер и т.д..
Отмечается, что авто можно будет заказать посредством мобильного сервиса. Минута аренды стоит 5 рублей. Использование этих машин в каршеринге "Карусель" допустимо в городской черте и за пределами МКАД, не дальше чем на 250 километров от "кольцевой". Оставить автомобиль можно в черте МКАД или же на расстоянии не менее километра от станции метрополитена. Парковка разрешается на бесплатных и платных муниципальных стоянках. Эксперты особо отмечают, что относительная дешевизна каршеринга оказалась возможной именно благодаря использованию российской LADA Granta.
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