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Составлен ТОП-5 самых ожидаемых новинок автосалона в Лос-Анджелесе

Составлен ТОП-5 самых ожидаемых новинок автосалона в Лос-Анджелесе

Международный автосалон в Лос-Анджелесе будет последним крупным мировым мотор-шоу в 2017-м. Эксперты английского специализированного издания Autocar представили ТОП-5 наиболее ожидаемых моделей, дебют которых пройдет уже 18 ноября.
На первой строке перечня разместился новый американский внедорожник Jeep Wrangler. Как поясняют специалисты, 

1 ноября 2017, 03:12
Электромобилизация: В России намерены стимулировать спрос на авто с электрическими двигателями

Электромобилизация: В России намерены стимулировать спрос на авто с электрическими двигателями

Кабмин собирается ввести механизмы поддержки для россиян, приобретающих машины с электрическими двигателями. О предполагаемом материальном стимулировании покупателей электрокаров рассказали отечественные СМИ.
Наряду с льготами правительство обсуждает различные меры повышения спроса. Скажем, как вариант, государственные компании могут обязать обновлять автопарк, чтобы 

31 октября 2017, 05:10
Сверхзвуковой автомобиль впервые испытали в Великобритании

Сверхзвуковой автомобиль впервые испытали в Великобритании

В английском аэропорту Корнуолл на взлетно-посадочной полосе вчера, 26 октября, состоялись испытания сверхзвукового автомобиля Bloodhound Supersonic Car (Bloodhound SSC). За рулем был известный гонщик Энди Грин.
Уникальный автомобиль имеет длину 13 метров. В ходе пробного заезда пилот разогнал его 322 

27 октября 2017, 02:12
Покупателей автомобилей по госпрограммам освободят от НДФЛ со льготы

Покупателей автомобилей по госпрограммам освободят от НДФЛ со льготы

Налог на доходы физических лиц не будет браться со льготы, предлагаемой покупателям транспортных средств по спецпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечают эксперты, участникам государственных программ дается скидка в размере 10% от цены машины. 

26 октября 2017, 11:09
Автомобилем Lada можно будет управлять со смартфона

Автомобилем Lada можно будет управлять со смартфона

Скачать телематическую систему Lada Connect можно будет в Интернете. Информация об этом появилась в онлайн-магазине Google Play. Но пока он тестируется в закрытом режиме. Впервые о мобильном приложении для дистанционного управления машиной представители АвтоВАЗа рассказали в прошлом году на Московском 

6 октября 2017, 02:48
«Лады» отвоевывают рынок

«Лады» отвоевывают рынок

АвтоВАЗ по итогам июля продал 26,5 тысячи моделей Lada. Это на 22 процента больше аналогичного прошлогоднего показателя, говорится в отчете компании. Всего с начала года тольяттинский завод реализовал почти 167 тысяч Lada, что на 14 процентов превышает результат первых семи 

9 августа 2017, 11:57
Как могла бы выглядеть современная версия первого отечественного минивэна?

Как могла бы выглядеть современная версия первого отечественного минивэна?

Независимый портал Колеса.ру опубликовал смоделированные фотографии автомобиля “Lada Надежда” от независимых дизайнеров.

Именно так мог бы выглядеть автомобиль по версии авторов, если бы его не сняли с производства в 2006 году. “Lada Надежда” вошла в историю российского автомобилестроения, став первым минивэном отечественного 

31 июля 2017, 11:19
АвтоВАЗ перестанет выпускать машины

АвтоВАЗ перестанет выпускать машины

С понедельника конвейер АвтоВАЗа в Тольятти временно будет остановлен. Сотрудники предприятия уйдут в корпоративный отпуск. Он продлится три недели – с 24 июля по 13 августа, сообщили в пресс-центре компании. Одновременно с АвтоВАЗом будет остановлено производство автомобилей «Лада» на площадке 

21 июля 2017, 10:43
Градусы под запретом: Автомобили столичного каршеринга оснастят алкозамком

Градусы под запретом: Автомобили столичного каршеринга оснастят алкозамком

Операторы московского сервиса каршеринга к концу 2017 года собираются оснастить машины особым алкозамком. Это устройство, которое блокирует возможность управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Для разблокировки владельцу авто понадобится пройти проверку алкотестером. Если будет выявлено наличие алкоголя в организме, 

23 июня 2017, 07:14
В 2017 году в Москве начнут тестировать беспилотные автомобили каршеринга

В 2017 году в Москве начнут тестировать беспилотные автомобили каршеринга

В России в 2017 году стартует тестирование первых беспилотных автомобилей для системы каршеринга. Современные модели получат множество различных датчиков и регистраторов.
Новые беспилотники будут работать в двух режимах - ручном и автоматическом. Их станут тестировать в несколько этапов. На первом 

21 октября 2016, 11:18
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