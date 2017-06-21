Получивший в свое время большую популярность мобильный бренд Motorola уже на следующей неделе вернется в РФ. Инсайдеры корпорации Lenovo, которая в настоящее время владеет брендом, говорят о дате 27 июня.
По словам экспертов, Motorola уже превратилась в бренд Lenovo Moto, получила ряд новых возможностей, и сейчас считается конкурентоспособным устройством на международном рынке. Представители китайской компании в Российской Федерации напоминают: всего десять лет тому назад именно Motorola и Nokia были лидерами на отечественном рынке. Однако, сейчас обе марки переживают не самые лучшие времена, потесненные конкурентами. О том, какую именно продукцию собирается выпустить производитель в России в первую очередь, информации пока нет.
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