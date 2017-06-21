Разработчики приложений для мобильных устройств жалуются на резко возросшее количество подделок. В частности, от них страдает американская WhatsApp, разработавшая популярный мессенджер для смартфонов, сообщают "Ведомости".

Компании – разработчики популярных приложений для смартфонов и планшетов все чаще сообщают о программах-клонах, или попросту подделках, …