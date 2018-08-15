2
20
20
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                 .d8888b.   888       888                 888     888  8888888b.  
                d88P  Y88b  888       888                 888     888  888   Y88b 
                888         888       888                 888     888  888    888 
 88888b.d88b.   888d888b.   888       88888b.    .d8888b  Y88b   d88P  888   d88P 
 888 "888 "88b  888P "Y88b  888       888 "88b  d88P"      Y88b d88P   8888888P"  
 888  888  888  888    888  888       888  888  888         Y88o88P    888        
 888  888  888  Y88b  d88P  888       888  888  Y88b.        Y888P     888        
 888  888  888   "Y8888P"   88888888  888  888   "Y8888P      Y8P      888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Концерт классической музыки «OPEN ОПЕРА» пройдет на площади Куйбышева в Самаре

Концерт классической музыки «OPEN ОПЕРА» пройдет на площади Куйбышева в Самаре

Самарский академический театр оперы и балета приглашает зрителей 19 августа в 18:00 на концерт «OPEN ОПЕРА», который состоится на площади Куйбышева.

Перед зрителями прозвучат из арии, дуэты и песни из  популярных классических произведений в исполнении ведущих солистов театра – 
15 августа 2018, 01:50
На заседании правительства области рассказали, как выполняются послания президента и главы региона

На заседании правительства области рассказали, как выполняются послания президента и главы региона

В эти минуты в Самаре идет заседание правительства области. Врио первого заместителя министра экономического развития, инвестиций и торговли Михаил Жданов выступил на нем с отчетом о выполнении посланий президента России и врио губернатора.

- В разделе «Комфортная среда» срок 
15 августа 2018, 12:21
Самарчанка заплатила почти 60 тысяч рублей из-за неосторожного вождения

Самарчанка заплатила почти 60 тысяч рублей из-за неосторожного вождения

Самарская автоледи рассталась с солидной суммой денег из-за неосторожной езды. За год она накопила 36 штрафов на сумму в 23 тысячи рублей. Оплачивать их нарушительница не спешила, и материалы для взыскания передали судебным приставам.

Работники службы несколько раз приходили к женщине 

15 августа 2018, 10:56
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх