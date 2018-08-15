У Российской премьер-лиги вскоре может появиться стабилизационный фонд помощи клубам, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. По его словам, к руководству организации с таким предложением обратились сразу несколько команд, и оно было поддержано. Условия получения помощи будут равными для каждого клуба лиги, а финансовый контроль - жестким, отметил Прядкин. Сегодня самые успешные футбольные коллективы принадлежат видным бизнесменам и госкомпаниям: например, «Спартак» - Леониду Федуну, «Зенит» - «Газпром нефти», «Краснодар» - Сергею Галицкому, «Локомотив» - РЖД, ЦСКА - Евгению Гинеру. По данным из открытых источников, бюджет того же «Зенита» может достигать 11-13 млрд рублей в год. Эта сумма соизмерима с казной Самары. «Крылья Советов» могут рассчитывать на бюджет немногим выше 1 млрд.
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