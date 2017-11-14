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1 ноября 2017, 09:32
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Медицинские карты россиян станут «вечными»

Медицинские карты россиян станут «вечными»

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25 октября 2017, 12:00
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В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы

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Как уберечься от вирусов?

Как уберечься от вирусов?

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Картина маслом: В Петербурге похищены полотна Поленова и Коровина на 18 млн рублей

В Северной столице у пожилой женщины похитили картины на 18 млн рублей. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на источники в полиции.
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«Электронная путевка»: Ростуризм начал тестирование новой системы

Ростуризм приступил к тестированию системы «Электронная путевка». Официальный старт программы намечен на 1 января будущего года.
Оценить возможности специального сервиса смогут все заинтересованные участники рынка, информирует портал ведомства. В тестовый период планируется проверить работу всех составных частей системы. После анализа 

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По карману: Названы самые бюджетные для осенних путешествий российские города

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В МЧС опровергли сообщение о взрыве в петербургской многоэтажке

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В Петербурге в результате взрыва рухнула стена многоэтажки, есть видео

В Петербурге в результате взрыва рухнула стена многоэтажки, есть видео

В Санкт-Петербурге произошел новый взрыв. ЧП случилось примерно 15:05 в 16-этажном доме на проспекте Солидарности. По словам очевидцев, были слышны два хлопка на уровне 12 или 13 этажа. В результате обрушилась часть стены здания. В Сети появилось видео с последствиям 
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В петербургской девятиэтажке нашли бомбу

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6 апреля 2017, 01:16
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