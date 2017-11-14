Руководство Северной столицы поделилось планами к 2023 году заметно увеличить число туристов, ежегодно посещающих город на Неве. Как отмечается, за этот период Санкт-Петербургу нужно будет сделать все для получения статуса "туристической дестинации мирового уровня". На достижение амбициозных целей собираются направить порядка 4,3 млрд рублей.
Как информируют "Известия", к 2023 году, согласно прогнозу, основывающемуся на аналитических данных, в Петербурге вырастет количество путешественников, в частности «медицинских», то есть прибывающих на лечение. Непосредственно для этого сегмента туристов власти намерены наладить работу специального медицинского туроператора. Он будет подыскивать для всех желающих специалистов, которые станут предоставлять квалифицированную медпомощь, а также организовывать культурно-развлекательную программу.
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