В петербургской девятиэтажке нашли бомбу … В четверг, 6 апреля, в многоквартирном жилом доме в Санкт-Петербурге было обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов, передает ТАСС. По словам чиновника, бомба обезврежена, угрозы уже нет. Из здания эвакуировали жильцов двух