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На 40% упало потребление алкоголя в России
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10 мая 2018, 09:16
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Опубликован рейтинг самых популярных в России праворульных авто
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7 мая 2018, 09:31
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На майские праздники вырос спрос на поездки по России
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7 мая 2018, 09:06
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Туристам предлагают побывать в круизе длительностью в 245 дней
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7 мая 2018, 04:27
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Бразильские блогеры оценили подготовку Петербурга к ЧМ-2018
Целая делегация из Бразилии - блогеры и журналисты побывали в Санкт-Петербурге во время информационно-ознакомительных туров. Как рассказал бразильский тревел-блогер Денни Заппа, болельщики из его родной страны проявляют большой интерес к Петербургу. Он сам был потрясен городом, который оказался гораздо красивее, …
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4 мая 2018, 09:54
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Общественный туалет стоимостью в 2 миллиона долларов построили в Норвегии
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26 апреля 2018, 04:57
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Больше миллиарда отдала компания «Самаранефтегаз» за участок под Саратовом
Компания «Самаранефтегаз» купила на аукционе участок в Саратовской области по цене в 43 раза выше стартовой. За право пользования недрами Успенского нефтяного месторождения вблизи Балаково дочерняя структура «Роснефти» заплатила 1 миллиард 380 миллионов рублей, тогда как торги стартовали с отметки …
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13 марта 2018, 09:04
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В Саратовской области задержали торговца людьми
На пограничном пункте пропуска Озинки в Саратовской области задержали иностранца. 34-летний выходец одной из соседних республик пытался пересечь границу России и Казахстана на своем автомобиле. При проверке документов выяснилось, что он находится в международном розыске. В Узбекистане мужчину подозревают в …
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28 февраля 2018, 08:28
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В Самарской области проходит бизнес-миссия «Мессе Франкфурт»
20-21 февраля 2018 г. впервые в Самарской области проходит бизнес-миссия представителей международной выставочной компании «Мессе Франкфурт» и ее партнеров по представлению двух ведущих брендов промышленной тематики: Automechanika и Rosmould.
Целью бизнес миссии является установление и развитие долгосрочного экономического и научно-технического сотрудничества …
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21 февраля 2018, 09:54
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ФАС предлагает конфисковывать имущество за картельный сговор
Федеральная антимонопольная служба намерена усилить борьбу с картельными сговорами. Представители регулятора хотят внести поправки в уголовный кодекс, согласно которым, за такой вид экономических преступлений будет увеличена ответственность для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров.
За нарушения предлагается увеличить …
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26 января 2018, 12:03
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В Самару не пустили 128 саратовских овец
Саратовские полицейские недалеко от границы с Самарской областью задержали грузовик, в котором перевозили 128 овец. На машине были самарские номера. Ветеринарных документов стражам порядка не предоставили. По данным местного управления ветеринарии, скот купили в селах Саратовской области.
«Реализация и …
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6 марта 2017, 04:39
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Саратовская область перешла в самарский часовой пояс
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4 декабря 2016, 05:10