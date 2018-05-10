1
54
01
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 19 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

На 40% упало потребление алкоголя в России

На 40% упало потребление алкоголя в России

Минздрав России заявил, что за последние 12 лет россияне стали пить на 40% меньше. Среднестатистический гражданин нашей страны потребляет на 3,5 литра алкоголя меньше, чем в 2006 году. По мнению специалистов, такая тенденция наблюдается не первый год. По результатам прошлого 
10 мая 2018, 09:16
Опубликован рейтинг самых популярных в России праворульных авто

Опубликован рейтинг самых популярных в России праворульных авто

Опубликован рейтинг самых популярных праворульных автомобилей в России. Сейчас в стране насчитывается почти 3,5 млн. легковушек с подобным расположением руля. Львиная доля  этих машин - Toyota Corolla, всего 326,4 экземпляров этой модели с правым рулем. На втором месте расположилась Toyota 
7 мая 2018, 09:31
На майские праздники вырос спрос на поездки по России

На майские праздники вырос спрос на поездки по России

Среди российских туристов билеты на самолеты и поезда внутри страны оказались в три раза более востребованными на майских праздниках, чем на зарубежные направления. Для сравнения: продажи авиабилетов заграницу с 27 апреля по 13 мая выросли на 11%, а внутренние рейсы 
7 мая 2018, 09:06
Туристам предлагают побывать в круизе длительностью в 245 дней

Туристам предлагают побывать в круизе длительностью в 245 дней

В августе этого года туристы отправятся в самый длительный непрерывный круиз в мире. Пассажиры проведут на борту лайнера 245 дней и посетят 59 стран. Удовольствие обойдется в 67 тысяч фунтов стерлингов. Путешествие начнется в порту Гринвича. До мая следующего года 
7 мая 2018, 04:27
Бразильские блогеры оценили подготовку Петербурга к ЧМ-2018

Бразильские блогеры оценили подготовку Петербурга к ЧМ-2018

Целая делегация из Бразилии - блогеры и журналисты побывали в Санкт-Петербурге во время информационно-ознакомительных туров. Как рассказал бразильский тревел-блогер Денни Заппа, болельщики из его родной страны проявляют большой интерес к Петербургу. Он сам был потрясен городом, который оказался гораздо красивее, 
4 мая 2018, 09:54
Общественный туалет стоимостью в 2 миллиона долларов построили в Норвегии

Общественный туалет стоимостью в 2 миллиона долларов построили в Норвегии

В Норвегии построили смотровую площадку на берегу моря с общественным туалетом стоимостью в 2 миллиона долларов.

«Туалет расположен на берегу моря. Волнообразная форма сооружения, мягкая подсветка, скамьи из розового норвежского мрамора, лестница, ведущая к самой кромке воды, — все 
26 апреля 2018, 04:57
Больше миллиарда отдала компания «Самаранефтегаз» за участок под Саратовом

Больше миллиарда отдала компания «Самаранефтегаз» за участок под Саратовом

Компания «Самаранефтегаз» купила на аукционе участок в Саратовской области по цене в 43 раза выше стартовой. За право пользования недрами Успенского нефтяного месторождения вблизи Балаково дочерняя структура «Роснефти» заплатила 1 миллиард 380 миллионов рублей, тогда как торги стартовали с отметки 

13 марта 2018, 09:04
В Саратовской области задержали торговца людьми

В Саратовской области задержали торговца людьми

На пограничном пункте пропуска Озинки в Саратовской области задержали иностранца. 34-летний выходец одной из соседних республик пытался пересечь границу России и Казахстана на своем автомобиле. При проверке документов выяснилось, что он находится в международном розыске. В Узбекистане мужчину подозревают в 
28 февраля 2018, 08:28
В Самарской области проходит бизнес-миссия «Мессе Франкфурт»

В Самарской области проходит бизнес-миссия «Мессе Франкфурт»

20-21 февраля 2018 г. впервые в Самарской области проходит бизнес-миссия представителей международной выставочной компании «Мессе Франкфурт» и ее партнеров по представлению двух ведущих брендов промышленной тематики: Automechanika и Rosmould.

Целью бизнес миссии является установление и развитие долгосрочного экономического и научно-технического сотрудничества 

21 февраля 2018, 09:54
ФАС предлагает конфисковывать имущество за картельный сговор

ФАС предлагает конфисковывать имущество за картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба намерена усилить борьбу с картельными сговорами. Представители регулятора хотят внести поправки в уголовный кодекс, согласно которым, за такой вид экономических преступлений будет увеличена ответственность для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров.

За нарушения предлагается увеличить 
26 января 2018, 12:03
В Самару не пустили 128 саратовских овец

В Самару не пустили 128 саратовских овец

Саратовские полицейские  недалеко от границы с Самарской областью задержали грузовик, в котором перевозили 128 овец. На машине были самарские номера. Ветеринарных документов стражам порядка не предоставили.  По данным местного управления ветеринарии, скот купили в селах Саратовской области.

«Реализация и 
6 марта 2017, 04:39
Саратовская область перешла в самарский часовой пояс

Саратовская область перешла в самарский часовой пояс

70% саратовцев поддержали эту меру. До сих пор наши соседи жили по московскому времени. При том, что основная часть Саратовской губернии находится в том же диапазоне географической долготы, что и Самарская.
4 декабря 2016, 05:10
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх