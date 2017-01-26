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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 января 2017г 
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Материалы по теме:

Объявлен ТОП-5 наиболее популярных кроссоверов в мире

Объявлен ТОП-5 наиболее популярных кроссоверов в мире

Эксперты обнародовали рейтинг наиболее востребованных в мире кроссоверов. При составлении ТОП-5 учитывалась статистика реализации автомобилей на протяжении всего прошлого года.
Лидером оказалась модель японского концерна Honda. Кроссовер CR-V был продан числом свыше 752 тысяч. При этом был продемонстрирован рост спроса 

26 января 2017, 10:31
SsangYong запустил в России продажи нового кроссовера Actyon

SsangYong запустил в России продажи нового кроссовера Actyon

SsangYong Actyon возвратился на российский рынок. Продажа и производство этого кроссовера были приостановлены в нашей стране около двух лет назад, и вот они опять возобновляются.
Представители южнокорейской компании информируют, что поступления SsangYong Actyon в ряд салонов были сделаны ещё в 

26 января 2017, 09:34
Названа дата старта продаж обновленного Peugeot 3008 в России

Названа дата старта продаж обновленного Peugeot 3008 в России

В корпорации Peugeot официально назвали дату старта продаж внедорожника нового поколения. Peugeot 3008, который получил от специалистов самую высокую оценку по безопасности, появится в отечественных автосалонах уже 1 мая.
На данный момент специалисты держат в тайне стоимость комплектации обновленного кроссовера. 

25 января 2017, 04:47
Toyota расширяет производство из-за спроса на кроссовер Highlander

Toyota расширяет производство из-за спроса на кроссовер Highlander

Компания в настоящее время осуществляет модернизацию своего производства в Соединенных Штатах, чтобы расширить выпуск кроссовера Highlander. Причиной назван серьезный рост спроса на эту модель.
По информации инсайдеров, для модернизации будут нужны инвестиции порядка $600 млн. Только за 2016 год было 

25 января 2017, 03:22
Mitsubishi выпустила официальный тизер с «убийцей» Nissan Qashqai

Mitsubishi выпустила официальный тизер с «убийцей» Nissan Qashqai

Корпорация Mitsubishi распространила тизерное изображение нового компактного кроссовера. Его презентация состоится в марте на Женевском автосалоне.
По словам экспертов, автоновинка будет сочетать длинную колесную базу и короткий задний свес. Модель получит название Eclipse.
Как сообщают специалисты издания Auto Express, модель 

24 января 2017, 03:46
Tata начинает продажу нового флагманского кроссовера Hexa

Tata начинает продажу нового флагманского кроссовера Hexa

Индийская автомобильная корпорация Tata начала реализацию своего первого флагманского кроссовера Hexa. Эта модель считается наиболее дорогой в фирме, которая ранее производила лишь дешевые автомобили.
Кроссовер хорошо имеет большие габариты. Купить новое транспортное средство можно будет осенью 2017 года. В стране-производителе 

19 января 2017, 11:59
Появились снимки обновленного кроссовера Nissan X-Trail

Появились снимки обновленного кроссовера Nissan X-Trail

Китайские информагентства распространили снимки обновленного кроссовера Nissan X-Trail. Судя по изображениям, внешность модели после рестайлинга изменилась не сильно. Силовая линейка автомобиля останется прежней - это 2,0- и 2,5-литровые двигатели мощностью 150 и 186 л.с..
Пока обновленный Nissan X-Trail выйдет только 

27 декабря 2016, 10:10
УАЗ занял второе место в РФ по количеству проданных пикапов

УАЗ занял второе место в РФ по количеству проданных пикапов

Отечественный автопроизводитель УАЗ показал весьма хороший результат продаж одной из своих моделей в кузове пикап. Об этом говорят аналитики «Автостата».
Согласно последним сведениям, первое место по объемам реализованных на территории России пикапов в апреле 2016 года получил концерн Toyota. Российский 

7 июня 2016, 11:25
«УАЗ» модернизирует производство для выпуска нового кроссовера

«УАЗ» модернизирует производство для выпуска нового кроссовера

Как сообщают отечественные СМИ, на Ульяновском автопредприятии намерены приступить к выпуску обновленной версии внедорожника. Речь в данном случае ведется о безрамном внедорожнике с двигателем от модели «Патриот». Как утверждают эксперты, интерьер автоновинки будет принципиально иным, что немало удивит российских автолюбителей.

23 мая 2016, 01:00
Ульяновский автомобильный завод представил новый логотип

Ульяновский автомобильный завод представил новый логотип

Ульяновским автомобилестроительным заводом был представлен новый логотип торговой марки по производству внедорожников УАЗ. «Значок» является переосмысленной и переработанной версией старой эмблемы. Ему, как говорят эксперты, приданы современные формы, но при этом сохранена узнаваемость.
Представители автопроизводителя отмечают, что переход на фирменную 
9 февраля 2016, 12:33
Опытный образец президентского броневика «Кортеж» появится в январе

Опытный образец президентского броневика «Кортеж» появится в январе

После Нового года в России будет готов новый автомобиль «Кортеж», предназначенный для первых лиц страны. Об этом во время своего визита во Владивосток рассказал глава федерального Минпромторга Денис Мантуров. В январе 2016-го появится опытный образец, а первую предсерийную партию в 
18 декабря 2015, 04:01
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