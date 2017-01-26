Пока это только патентные изображения, созданные дизайнерами НАМИ по заказу ульяновского завода. Работа над первыми кроссоверами УАЗ стартовала более двух лет назад, когда в новых моделях решили отказаться от жестких мостов и рамы. В основу нового проекта УАЗ-3170 ляжет новая модульная платформа, сконструированная в рамках проекта «Кортеж».
Длина автоновинки будет 4,6 м, ширина - почти 2. Паркетник получит 2,5-литровый российский атмосферный двигатель мощностью 145 л.с.. Кроме того, изучается возможность установки 2,3-литровых турбодвигателей мощностью 150 и 170 л.с..
В основе турбоагрегатов лежит хорощо известный автолюбителям со стажем ЗМЗ-406, который был на «Волгах» еще в 90-х. На создание российских кроссоверов УАЗу был в позапрошлом году выдан кредит в 1,7 млрд. рублей. По прогнозам экспертов, автомобиль, существующий сегодня только в виде двух разных патентных моделей, может дойти до конвейера через два года.
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