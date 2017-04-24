Ученые призвали заниматься сексом на первом свидании У секса на первом свидании есть много плюсов, которые в дальнейшем положительно отразятся на отношениях в паре. Так утверждают ученые из Гарварда.

По словам авторов исследования, в этом случае у мужчины и женщины появится возможность сразу сделать выводы относительно сексуальной …