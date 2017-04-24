Представители Санкт-Петербургского и Томского университетов нашли окаменелые останки неизвестного официальной науке млекопитающего. Открытие сделали в процессе экспедиции у реки Кемчуг.
Как рассказывается на страницах издания Journal of Vertebrate Paleontology, ученые решили дать загадочному виду наименование "байдабатыр". От слов "байдарка", на которой они сплавлялись по реке, и "батыр", что является тюркским аналогом русского "богатырь".
По предположениям исследователей, байдабатыр обитал порядка 145 млн лет назад. Данный факт они определили по слою, в котором была сделана находка. После анализа останков появилось предположение, что неизвестное млекопитающее было травоядным.
|
Открыта связь между генами и любимой едой
Любовь человека к мороженому, шашлыку, роллам и другим блюдам объясняется мутациями в генах. Исследования на тему гастрономических предпочтений провели испанские ученые из Автономного университета Мадрида. Об этом шла речь на конференции Experimental Biology 2017 в Чикаго.
|
24 апреля 2017, 03:26
|
Назван топ-5 угроз, которые могут уничтожить человечество
Ученые определили перечень угроз, которые способны уничтожить человечество и в целом нашу планету. На первой строке списка находится возможное падение гигантского астероида.
|
24 апреля 2017, 02:01
|
Ученые призвали заниматься сексом на первом свидании
|
24 апреля 2017, 11:42
|
NASA зафиксировало аномальные вспышки на Солнце
На поверхности Солнца эксперты американского космического агентства NASA отметили аномальные вспышки. Сейчас астрофизики тщательно изучают полученные данные.
|
24 апреля 2017, 09:44
|
Кости древнего священника пролили свет на тайну голода в Европе
|
21 апреля 2017, 01:40
|
Ученые: голые землекопы могут жить без кислорода, как растения
Африканские грызуны, имеющие такое необычное название, способны до 20 минут обходиться без кислорода, задействовав при этом сходный с растениями метаболизм. Об этом рассказывается в научном издании Science.
|
21 апреля 2017, 11:17
|
Самарцев атакуют кошки, коровы и свиньи
|
20 апреля 2017, 11:50
|
Бросила кошку под машину на глазах детей: дело кинолога-живодерки
В Самаре передано в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным. Обвиняемая – сотрудница кинологической службы.
По версии следствия, 6 октября 2016 года женщина бросила под колеса машины беременную кошку. Все это произошло прямо на глазах детей …
|
18 апреля 2017, 11:34
|
Археологи обнаружили в Брянской области «палеолитическую Венеру»
Статуэтка «палеолитической Венеры», сделанная доисторическим мастером из бивня мамонта, обнаружена учеными РАН при раскопках в Брянской области. Она относится к годам ледникового периода.
|
17 апреля 2017, 03:20
|
Ученые рассказали, как выглядели первые животные на Земле
Ученые из Соединенных Штатов назвали организмы, похожие на гребневиков, первыми живыми существами на планете. Об открытии заявили в университете Вандербильта в штате Теннесси после проведения генетического анализа.
|
11 апреля 2017, 03:17
|
При строительстве метро в Риме найден самый древний акведук в мире
Древний акведук, или канал для подачи воды, находился на 17 метров ниже современной римской площади Селимонтана. Возраст найденного объекта – 2300 лет.
|
7 апреля 2017, 02:20
|
Под Каиром найдены руины неизвестной древнеегипетской пирамиды
В Египте ученые сделали крупное открытие. Археологи обнаружили близ Каира следы постройки неизвестной древней пирамиды.
|
3 апреля 2017, 05:07