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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Роскачество протестирует «Докторскую» на ДНК собаки и лошади

Роскачество протестирует «Докторскую» на ДНК собаки и лошади

Как сообщили сегодня отечественные СМИ, Роскачество проверит «докторскую» колбасу по различным показателям ГОСТа, в числе которых указываются пункты о ДНК собаки, лошади и птицы.
Специалистам предстоит сделать вывод, присутствуют ли в составе популярного продукта синтетические красители, консерванты, соя, крахмал, а 

24 октября 2017, 02:11
Только добровольно: Минпромторг и МЭР выступили против обязательных ГОСТов на алкоголь

Только добровольно: Минпромторг и МЭР выступили против обязательных ГОСТов на алкоголь

 Минэкономразвития заявило, что является приверженцем добровольного принципа применения ГОСТов на алкогольном рынке. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на соответствующий проект отчета ведомства.
Так, эксперты МЭР говорят о необходимости корректировки терминологии, о введении принципа добровольности применения стандартов. По их мнению, 

12 октября 2017, 01:25
В России может исчезнуть поваренная соль

В России может исчезнуть поваренная соль

В Российской Федерации создан новый ГОСТ, в котором не будет термина «поваренная», сообщают «Известия». Как отмечается, соль будет именоваться просто «пищевой».
По словам экспертов, термин искажает смысл названия продукта. Поваренной в прежнее время называли ту соль, которая была получена особым 

9 октября 2017, 12:10
В России создан ГОСТ для электронных учебников

В России создан ГОСТ для электронных учебников

ГОСТ для электронных учебников вступит в силу 1 сентября 2018 года. Согласно национальному стандарту, учебники должны являться интерактивными: со ссылками, заметками и онлайн-тестами.
В электронных учебниках, уточняют эксперты, следует предусмотреть возможность оставлять закладки, делать заметки и выделять фрагменты текста. Они 

5 октября 2017, 02:17
Пуд соли съесть: Ученые рассказали о полезных свойствах вредного продукта

Пуд соли съесть: Ученые рассказали о полезных свойствах вредного продукта

Общеизвестно, что соль наносит организму человека немалый вред. Вместе с тем, ряд ученых отмечает, что данный продукт имеет и полезные свойства.
Недавнее исследование было проведено на лабораторных грызунах. В ходе экспериментов выяснилось, что в тех случаях, когда подопытные употребляли много 

11 мая 2017, 05:07
Белая смерть: ученые рассказали, чем соль опасна для человека

Белая смерть: ученые рассказали, чем соль опасна для человека

Американские ученые осуществили комплекс исследований и установили, что соль, которую люди регулярно употребляют в пищу, несет в себе очень большую опасность. Она настолько вредна для здоровья людей, что даже медики планируют на законодательном уровне добиться снижения ее содержания в продукции. 

1 ноября 2016, 10:18
Роспотребнадзор поддерживает решение власти ввести эмбарго на соль иностранного производства

Роспотребнадзор поддерживает решение власти ввести эмбарго на соль иностранного производства

Роспотребнадзор поддерживает решение власти ввести эмбарго на соль иностранного производства.  Ранее ее включили  в список санкционных продуктов, действующий для ряда стран, включая Украину. Под запретом оказалась столовая и денатурированная соль, хлорид натрия и морская вода. Наши  производители от этой меры 

14 сентября 2016, 02:37
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