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Роскачество протестирует «Докторскую» на ДНК собаки и лошади
Как сообщили сегодня отечественные СМИ, Роскачество проверит «докторскую» колбасу по различным показателям ГОСТа, в числе которых указываются пункты о ДНК собаки, лошади и птицы.
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24 октября 2017, 02:11
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Только добровольно: Минпромторг и МЭР выступили против обязательных ГОСТов на алкоголь
Минэкономразвития заявило, что является приверженцем добровольного принципа применения ГОСТов на алкогольном рынке. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на соответствующий проект отчета ведомства.
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12 октября 2017, 01:25
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В России может исчезнуть поваренная соль
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9 октября 2017, 12:10
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В России создан ГОСТ для электронных учебников
ГОСТ для электронных учебников вступит в силу 1 сентября 2018 года. Согласно национальному стандарту, учебники должны являться интерактивными: со ссылками, заметками и онлайн-тестами.
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5 октября 2017, 02:17
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Пуд соли съесть: Ученые рассказали о полезных свойствах вредного продукта
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11 мая 2017, 05:07
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Белая смерть: ученые рассказали, чем соль опасна для человека
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1 ноября 2016, 10:18
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Роспотребнадзор поддерживает решение власти ввести эмбарго на соль иностранного производства
Роспотребнадзор поддерживает решение власти ввести эмбарго на соль иностранного производства. Ранее ее включили в список санкционных продуктов, действующий для ряда стран, включая Украину. Под запретом оказалась столовая и денатурированная соль, хлорид натрия и морская вода. Наши производители от этой меры …
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14 сентября 2016, 02:37