Белая смерть: ученые рассказали, чем соль опасна для человека Американские ученые осуществили комплекс исследований и установили, что соль, которую люди регулярно употребляют в пищу, несет в себе очень большую опасность. Она настолько вредна для здоровья людей, что даже медики планируют на законодательном уровне добиться снижения ее содержания в продукции. …