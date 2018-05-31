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Совещание с активом соцслужбы провел Дмитрий Азаров в Сызрани
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31 мая 2018, 06:14
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Двоих пропавших подростков нашли в Самаре
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31 мая 2018, 09:30
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В блогах: «Вместе» весело шагать»
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30 мая 2018, 05:14
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Водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка в Тольятти
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30 мая 2018, 12:56
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Стадион «Локомотив» отдадут йогам
Блогер Анна Носова анонсирует, что в Самаре 18 июня снова пройдет Международный день йоги. В это воскресенье на стадионе "Локомотив» принять участие в мероприятии смогут все желающие независимо от уровня физической подготовки. Впервые Международный день йоги в Самаре отмечали …
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16 июня 2017, 08:00