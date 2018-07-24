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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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С фасадов торговых центров Самары исчезла реклама

С фасадов торговых центров Самары исчезла реклама

В Самаре с фасадов торговых центров убирают рекламу. Баннеры уже исчезли с ТЦ «Вавилон», ТЦ «Айсберг», ТЦ «Старт», ТЦ «Мост», ТЦ «Аквариум», ТЦ «Караван», ТЦ «Триумф», частично демонтировано несколько рекламных конструкций торгово-офисного центра «Кубатура». Напомним, в преддверии ЧМ-2018 в Самаре 

11 мая 2018, 10:46
Лихача заставили оплатить 28 штрафов за опасную езду в Тольятти

Лихача заставили оплатить 28 штрафов за опасную езду в Тольятти

Судебные приставы заставили тольяттинского автомобилиста погасить долги, связанные с нарушениями правил дорожного движения. Мужчине выписали 28 штрафов за опасную езду на общую сумму 20,5 тысяч рублей.

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6 апреля 2018, 01:04
Тольяттинске полицейские обнаружили подпольное казино

Тольяттинске полицейские обнаружили подпольное казино

На днях в Тольятти местные правоохранители обнаружили нелегальный игорной клуб. Подпольное казино, расположенное в доме на Приморском бульваре, функционировало около четырех месяцев. В руки полиции попали два игровых аппарата, шесть системных блоков и шесть мониторов.

Также стражи порядка задержали и предполагаемого 

5 февраля 2018, 03:50
В Госдуме предлагают запретить рекламу лекарств на телевидении и радио

В Госдуме предлагают запретить рекламу лекарств на телевидении и радио

На рассмотрение депутатов Госдумы внесены поправки в закон «О рекламе». Они предполагают полный запрет рекламы лекарственных препаратов на телевидении и радио.

По мнению авторов поправок, они помогут сохранить здоровье жителей страны. Парламентарии считают, что очень часто россияне становятся жертвами 
25 января 2018, 12:50
В Самаре полиция накрыла подпольное казино на Садовой

В Самаре полиция накрыла подпольное казино на Садовой

В Самаре полицейские выявили подпольное казино. Заведение располагалось в доме на улице Садовой. Силовики изъяли там игровое оборудование и 14 тысяч рублей.

«Сотрудниками органов внутренних дел установлена и задержана предполагаемый организатор незаконной деятельности – безработная жительница Самары 1982 года рождения», - 

17 ноября 2017, 03:12
В Тольятти женщина-слесарь оказалась организатором казино

В Тольятти женщина-слесарь оказалась организатором казино

Сотрудница АвтоВАЗа оказалась подозреваемой в организации подпольного казино. Игорное заведение работало в помещении магазина на Приморском бульваре в Тольятти, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на силовиков. Точку выявили в начале августа. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой 38 лет. Сообщается, что на 
25 августа 2017, 02:56
Ставки сделаны: В России начали блокировать сайты с детскими онлайн-казино

Ставки сделаны: В России начали блокировать сайты с детскими онлайн-казино

Роскомнадзор начал блокировку детских онлайн-казино. Черный список данного ведомства пополнил онлайн-сервис, который дает возможность даже несовершеннолетним играть и выигрывать ресурсы для шутера-стратегии Counter-Strike. Ресурс, который «вещал» этот контент, заблокирован.
По словам экспертов, поводом послужило то обстоятельство, что в числе пользователей 

20 июля 2017, 11:25
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