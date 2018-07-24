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«Яндекс» открыл коммерческий офис в Самаре
Российский интернет-гигант «Яндекс» открыл первый коммерческий офис в Самаре. Его специалисты будут помогать региональным предпринимателям грамотно использовать рекламные инструменты.
По данным компании, рынок рекламы в самарской области сейчас переживает рост. Активнее всего рекламу размещают организации, которые работают в сфере финансов. В …
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12 июля 2018, 03:06
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Самарец накопил штрафов на 29 000 рублей, а заплатил почти 70 000
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12 июля 2018, 09:47
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20 000 рублей заплатит за отсутствие пандуса детский сад в Самаре
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11 июля 2018, 10:19
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Фирму наказали за рассылку назойливой рекламы на телефоны в Самаре
В самарское управление Федеральной антимонопольной службы обратился местный житель. Он пожаловался на назойливую рекламу. Ему на телефон приходили СМС-сообщения с приглашением на цирковое представление.
Потенциальному клиенту рассылка пришлась не по вкусу, так как он не давал согласия на то, чтобы ему …
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10 июля 2018, 03:50
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Самарцы смогут оплачивать долги по штрафам и алиментам с банковских карт
В отделениях управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области заработали терминалы для безналичной оплаты долгов. Устройства поддерживают работу с такими популярными системами как МИР, VISA и MasterCard. При использовании терминалов средства автоматически уходят на счет УФССП, а с него …
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15 мая 2018, 03:31
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С фасадов торговых центров Самары исчезла реклама
В Самаре с фасадов торговых центров убирают рекламу. Баннеры уже исчезли с ТЦ «Вавилон», ТЦ «Айсберг», ТЦ «Старт», ТЦ «Мост», ТЦ «Аквариум», ТЦ «Караван», ТЦ «Триумф», частично демонтировано несколько рекламных конструкций торгово-офисного центра «Кубатура». Напомним, в преддверии ЧМ-2018 в Самаре …
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11 мая 2018, 10:46
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Лихача заставили оплатить 28 штрафов за опасную езду в Тольятти
Судебные приставы заставили тольяттинского автомобилиста погасить долги, связанные с нарушениями правил дорожного движения. Мужчине выписали 28 штрафов за опасную езду на общую сумму 20,5 тысяч рублей.
Гасить долги лихач не торопился, в дело пришлось вступать приставам-исполнителям. Мужчине пояснили, что он может …
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6 апреля 2018, 01:04
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Тольяттинске полицейские обнаружили подпольное казино
На днях в Тольятти местные правоохранители обнаружили нелегальный игорной клуб. Подпольное казино, расположенное в доме на Приморском бульваре, функционировало около четырех месяцев. В руки полиции попали два игровых аппарата, шесть системных блоков и шесть мониторов.
Также стражи порядка задержали и предполагаемого …
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5 февраля 2018, 03:50
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В Госдуме предлагают запретить рекламу лекарств на телевидении и радио
На рассмотрение депутатов Госдумы внесены поправки в закон «О рекламе». Они предполагают полный запрет рекламы лекарственных препаратов на телевидении и радио.
По мнению авторов поправок, они помогут сохранить здоровье жителей страны. Парламентарии считают, что очень часто россияне становятся жертвами …
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25 января 2018, 12:50
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В Самаре полиция накрыла подпольное казино на Садовой
В Самаре полицейские выявили подпольное казино. Заведение располагалось в доме на улице Садовой. Силовики изъяли там игровое оборудование и 14 тысяч рублей.
«Сотрудниками органов внутренних дел установлена и задержана предполагаемый организатор незаконной деятельности – безработная жительница Самары 1982 года рождения», - …
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17 ноября 2017, 03:12
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В Тольятти женщина-слесарь оказалась организатором казино
Сотрудница АвтоВАЗа оказалась подозреваемой в организации подпольного казино. Игорное заведение работало в помещении магазина на Приморском бульваре в Тольятти, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на силовиков. Точку выявили в начале августа. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой 38 лет. Сообщается, что на …
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25 августа 2017, 02:56
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Ставки сделаны: В России начали блокировать сайты с детскими онлайн-казино
Роскомнадзор начал блокировку детских онлайн-казино. Черный список данного ведомства пополнил онлайн-сервис, который дает возможность даже несовершеннолетним играть и выигрывать ресурсы для шутера-стратегии Counter-Strike. Ресурс, который «вещал» этот контент, заблокирован.
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20 июля 2017, 11:25