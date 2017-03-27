В России предлагают замедлять доступ к сайтам компаний-нарушителей Доступ к сайтам зарубежных и отечественных компаний, замеченных в нарушении законодательства, могут «замедлить». Соответствующие поправки предлагает кабмин, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ряд источников в интернет-компаниях и различных ведомствах.

Как отмечается, эта инициатива связана с тем, что интернет-компании нередко игнорируют …