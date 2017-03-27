В Госдуму внесен законопроект о новшествах в УК РФ, которые подразумевают ужесточение наказания для стритрейсеров. Об этом сообщают РИА Новости.
По замыслам авторов предполагаемых нововведений, грубое нарушение правил общественного порядка водителями станут наказывать штрафом от 300 до 500 тыс. рублей, или исправработами от 1 до 2 лет, или принудительными работами сроком до 5 лет, или лишением свободы до 5 лет.
Как считают авторы инициативы, такие поправки нужны, поскольку в последнее время увеличилось число случаев общественно опасных инцидентов с участием стритрейсеров и прочих «автохулиганов». Нарушители заезжают на тротуары, газоны, въезжают на машинах в здания, в ряде случаев провоцируют полицейскую погоню.
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