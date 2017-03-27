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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Госдуме предлагают ввести понятие «опасные породы собак»

В Госдуме предлагают ввести понятие «опасные породы собак»

Российские приюты для животных обяжут принимать животных от граждан, общественники получат право проверять условия содержания питомцев, а еще предлагается ввести термин «опасные породы собак». Все эти новшества предполагает новый законопроект.
Одним из основных его положений считается четкая трактовка понятия «жестокое 

22 марта 2017, 03:30
В Госдуму внесен законопроект об аресте за зацепинг

В Госдуму внесен законопроект об аресте за зацепинг

20 марта в Госдуму внесен законопроект, который ужесточает наказание для зацеперов. Людей, занимающихся зацепингом, предлагается наказывать штрафом и арестовывать. Проект уже появился в электронной базе данных Думы. Законодатели предлагают установить штрафы для зацеперов на железнодорожном транспорте до 2,5 тыс. рублей 

20 марта 2017, 02:18
Законопроект против алкомаркетов в жилых домах не поддержали

Законопроект против алкомаркетов в жилых домах не поддержали

Правительство России отказалось поддержать законопроект об ограничении торговли спиртным в магазинах, находящихся в жилых домах. По мнению чиновников, такая мера приведет только к росту числа контрафактной продукции. Документ был направлен в правительственную комиссию группой депутатов Госдумы. Парламентарии намеревались уменьшить доступность 

20 марта 2017, 01:21
Из-за реформы ОСАГО новые машины не получат гарантию

Из-за реформы ОСАГО новые машины не получат гарантию

Госдума приняла поправки к закону об ОСАГО, вследствие чего ужесточились условия автострахования. Как говорят специалисты, реформа станет выгодной только для владельцев дорогостоящих моделей и усложнит жизнь хозяевам новых бюджетных авто.
Новшества подразумевают, что страховые компании отныне не станут выплачивать деньги 

17 марта 2017, 02:14
В России предлагают замедлять доступ к сайтам компаний-нарушителей

В России предлагают замедлять доступ к сайтам компаний-нарушителей

Доступ к сайтам зарубежных и отечественных компаний, замеченных в нарушении законодательства, могут «замедлить». Соответствующие поправки предлагает кабмин, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ряд источников в интернет-компаниях и различных ведомствах.
Как отмечается, эта инициатива связана с тем, что интернет-компании нередко игнорируют 

13 марта 2017, 09:07
Дети-сироты из России скоро перестанут бояться работать на каникулах

Дети-сироты из России скоро перестанут бояться работать на каникулах

В Самарской губернской думе рассматривали новый законопроект об их поддержке.
Сейчас, в случае временного трудоустройства, дети-сироты лишаются права в будущем получать повышенное денежное пособие от службы занятости в размере средней зарплаты по региону. В Самарской области это - 28,4 тыс. 

30 января 2017, 06:33
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