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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В среду, 22 мая, под колеса легковушки в Тольятти угодил ребенок. Примерно в 19:00 водитель автомобиля «Лада Калина» двигался по парковочной площадке. При выезде на улице Дзержинского в районе дома № 16а он сбил 11-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть 
23 мая 2019, 04:21
В Самаре в детский сад забрела косуля

В Самаре в детский сад забрела косуля

В столице 63-го региона на территорию детского № 78 на улице Ташкентской забрел дикий зверь - очевидцы увидели испуганную косулю. По словам руководителя департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктора Трусова, сотрудники детского сада позвонили в ведомство, им рекомендовали завести 
23 мая 2019, 11:23
В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая 
23 мая 2019, 10:35
В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла

В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла

В Автограде произошла авария, в которой по вине взрослых пострадал маленький ребенок. Как сообщили в отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, примерно в 19:00 21 мая водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по Южному шоссе в районе дома № 
23 мая 2019, 09:37
В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер

В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер

Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не 
22 мая 2019, 05:39
Заводите огороды и не думайте деньгах: рецепт счастья от самарского министра

Заводите огороды и не думайте деньгах: рецепт счастья от самарского министра

Глава областного министерства социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова официально призналась в Твиттере, что допустила некорректное выражение в дискуссии с самарчанкой по поводу маленьких пособий для молодых матерей.

"Рожать ради выплаты 50 рублей нет никакого желания, единственный вариант - кормить детей 

28 декабря 2018, 06:06
Самарские семьи смогут оформить пособия на первенца по месту жительства

Самарские семьи смогут оформить пособия на первенца по месту жительства

14 февраля прошло заседание правительства Самарской области. Члены регионального кабмина рассмотрели законопроект «О передаче полномочий по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка».

Сейчас семьи, в которых рождается первенец, могут подать заявление на получение пособий в областное Минсоцдемографии. 

14 февраля 2018, 03:59
Жительница Жигулевска попалась на мошенничестве при получении пособия на ребенка

Жительница Жигулевска попалась на мошенничестве при получении пособия на ребенка

40-летняя жительница Жигулевска попалась на мошенничестве. Женщина подала в госучреждение заявление на выплату 100 тысяч рублей в виде пособия за третьего ребенка. Вместе с документами она предоставила товарные чеки, подтверждающие расходы, понесенные молодой мамой, на приобретение предметов, необходимых для ухода 

31 января 2018, 09:34
Социальные выплаты и пособия освободили от НДФЛ

Социальные выплаты и пособия освободили от НДФЛ

В Российской Федерации освободили от уплаты НДФЛ адресные соцвыплаты. Об этом сообщает сайт правовой информации.
Согласно нововведению, обложение НДФЛ не касается единовременных выплат, в частности, когда речь идет о материальной помощи, которая предназначается налогоплательщикам из числа граждан, отнесенных к категории 

31 октября 2017, 12:18
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