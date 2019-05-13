В России вступили в силу новые правила получения пособий на первого и второго ребенка. Теперь заявление на оформление выплат можно подать в любом городе, а не только по месту постоянной регистрации родителей. Ранее пособия выплачивались только по месту прописки. Сейчас для их получения не нужна в том числе и временная регистрация. Ежемесячные выплаты на первого ребенка были введены в январе 2018 года. Пособие выплачивается не всем, а только тем семьям, в которых среднедушевой доход составляет менее полутора прожиточных минимумов для трудоспособного населения. Эта величина устанавливается для каждого региона местными властями. в самарской области эколо 17.000 рублей. В случае рождения второго и последующих детей семья получает от государства материнский капитал - единовременную выплату из бюджета ПФР в размере 453 тысяч рублей.
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