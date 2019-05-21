Росалкоголь предложил установить минимальные розничные цены на пиво, заявили в Минфине России. Ведомство уже с февраля прорабатывает этот вопрос. На сегодня участники рынка до сих пор спорят о целесообразности меры: небольшие игроки выступают за «минималку», крупные - категорически против. Министерству пока не удается привести стороны к какому-либо консолидированному мнению. Напомним, минимальные цены на спиртное крепостью выше 29 градусов были введены в России еще в 2009 году при президенте Дмитрии Медведеве. В 2015-м он же, уже в статусе премьер-министра, подписал постановление, позволяющее регулировать стоимость вина и шампанского. Однако Минфин намерен распространить МРЦ на весь алкоголь. Ранее Национальный союз производителей ячменя, солода и хмеля также предлагал ввести «минималку» на пиво — на уровне 35 рублей за литр.
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