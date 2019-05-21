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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Цены на бензин на независимых сетях АЗС в ближайший месяц могут резко пойти вверх — с таким заявлением выступил «Независимый топливный союз» России. В организации предупреждают о росте как минимум на 10 %. Причина в удорожании топлива на биржах, в 
23 мая 2019, 07:40
В Самарской области нашли 1237 литров контрафактного алкоголя

В Самарской области нашли 1237 литров контрафактного алкоголя

В Самарской области изъяли 1237 литров контрафактного алкоголя. Сотрудники департамента лицензирования и государственного контроля областного Минпрома нагрянули в несколько точек в Самаре и Тольятти, а наводку им дали неравнодушные местные жители, которые звонили на телефоны «горячей линии». Например, большую партию 
20 мая 2019, 05:14
24 мая в Самаре запретят продажу алкоголя

24 мая в Самаре запретят продажу алкоголя

24 мая всех школьников-выпускников ожидает большой праздник – «Последний звонок». Основные торжества развернутся на площади Славы. В связи с этим, в некоторых районах города будет полностью запрещена продажа алкогольной продукции.

Ограничения будут действовать в границах следующих улиц:

Волжский проспект от Студенческого переулка 

20 мая 2019, 03:25
Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%

Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%

Летний отдых подорожал. Цены на зарубежные туры вслед за удорожанием авиатоплива выросли, в среднем, на 15-20 %. Из-за этого в федеральной Ассоциации туроператоров значительного роста турпотока не ждут. Предполагают, что россияне будут отдавать предпочтение местным курортам. Рост летнего турпотока в 
13 мая 2019, 09:59
В Самаре

В Самаре "ЖКС" пригрозили отзывом лицензии

Крупнейшей управляющей компании Самары - ООО "Жилищно-коммунальная система", обслуживающей более 1200 многоквартирных домов в Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах пригрозили отзывом лицензии. Лицензионная комиссия областной Госжилинспекции уличила коммунальщиков в нарушении требований Жилищного кодекса России. Как выяснилось, в Самарской области название 
6 мая 2019, 08:38
В Самаре 1 мая запретят продажу алкоголя в историческом центре

В Самаре 1 мая запретят продажу алкоголя в историческом центре

В среду, 1 мая, в День Весны и Труда с 08:00 до 17:30 в областной столице по распоряжению регионального правительства будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя на нескольких улицах в историческом центре. Речь идет о следующих улицах:
 
улица Вилоновская от Чапаевской 
25 апреля 2019, 03:20
Сколько стоит умереть: репортаж из

Сколько стоит умереть: репортаж из "Спецкомбината ритуальных услуг"

В России могут появиться частные кладбища. Федеральное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства готовит разрешающий их работу законопроект, правда, пока только в рамках государственно-частного партнерства. Проще говоря, коммерсантам хотят разрешить вести этот бизнес на госземлях. При этом допускаться на рынок будут 
19 апреля 2019, 05:25
Самарцам продавали алкоголь с ветеринарным препаратом

Самарцам продавали алкоголь с ветеринарным препаратом

Самарский суд рассмотрел уголовное дело в отношении 47-летней женщины и ее сообщников 25 и 47 лет. Их обвиняли в производстве, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По версии следствия, с 
19 апреля 2019, 01:01
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