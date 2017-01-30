Весьма нетипичное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Башкирии с участием трактора. Тяжелая машина перевернулась при уборке снега на улице Кировоградской.
Сделанные очевидцами аварии снимки были размещены в Сети и вызвали волну обсуждения со стороны пользователей. Кабина трактора упала на бок, как и его прицеп, сообщают сетевые издания.
К счастью, в результате ДТП никто из людей серьезно не пострадал. Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции в рамках проводимой проверки.
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