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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 января 2017г 
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Материалы по теме:

Под Тольятти тепловоз протаранил элитный «Порше» за 7,5 млн рублей, есть фото

Под Тольятти тепловоз протаранил элитный «Порше» за 7,5 млн рублей, есть фото

Вчера, 28 января, днем на железнодорожном переезде, расположенном рядом с перекрестком Обводного шоссе и дорогой на село Нижнее Санчелеево, произошло ДТП. По неустановленной причине водитель на Porsche Panamera GTS выехал на пути перед движущимся тепловозом, сообщают в группе «Паблик Тольятти» 
29 января 2017, 03:54
В Самаре рейсовый автобус не вписался в поворот и протаранил 2 иномарки

В Самаре рейсовый автобус не вписался в поворот и протаранил 2 иномарки

Вчера, 27 января, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как пишет 63.ru, на улице Алма-Атинской, в районе пересечения с Республиканской, муниципальный автобус 34-го маршрута врезался в припаркованные Land Rover и Volkswagen.

Как утверждают очевидцы, водитель автобуса просто 
28 января 2017, 04:07
Автомобильная катастрофа с участием многотонных грузовиков произошла сегодня утром на трассе М5-Урал

Автомобильная катастрофа с участием многотонных грузовиков произошла сегодня утром на трассе М5-Урал

Один из водителей погиб на месте. Его грузовик восстановлению не подлежит.
ТЕРРА уже сообщала о печальных рекордах федеральной автодороги на территории губернии. В июле прошлого года здесь был показан шестисотпроцентный рост количества смертей. 21 погибший после троих в июне. Печальную 

27 января 2017, 06:05
На трассе «Оренбург – Казань» столкнулись «Газель» и ВАЗ-2110

На трассе «Оренбург – Казань» столкнулись «Газель» и ВАЗ-2110

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 17 километре трассы «Казань-Оренбург-Акбулак». Столкнулись автомобили «ВАЗ-21110» и «ГАЗель».
В результате этой аварии в стационар с многочисленными серьезными травмами, в том числе головы, попали 20-летний мужчина и 32-летняя женщина. Об этом информируют региональные агентства со ссылкой 

26 января 2017, 03:00
Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке

Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке

В социальных сетях появилась информация об аварии на льду Волги с участием пассажирского судна-амфибии. Столкнулись «Хивус-9», в котором находились водитель и четверо пассажиров, и неустановленный снегоход. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел 22 января в 8:30 на Рождественской Воложке.

Проверку 

24 января 2017, 12:21
На трассе в Башкирии Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer

На трассе в Башкирии Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 24 января, на трассе в Башкирии. Близ населенного пункта Базилевка столкнулись Peugeot Boxer и Renault Fluence.
Как сообщают региональные информагентства, водитель иномарки оказался на встречке и лоб в лоб столкнулся с маршруткой. Автобус следовал по 

24 января 2017, 11:46
На трассе в Башкирии в ДТП погиб 82-летний водитель «Лады Гранты»

На трассе в Башкирии в ДТП погиб 82-летний водитель «Лады Гранты»

20 января на трассе в Башкирии, в Бижбулякском районе, случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись «Лада Гранта» и фура «МАЗ».
Авария произошла около одиннадцати часов дня на 18 км автодороги Бижбуляк-Аитово-граница Оренбургской области. Об этом информируют региональные агентства со ссылкой на 

20 января 2017, 03:21
На трассе в Башкирии грузовик смял «Ладу», водитель погиб

На трассе в Башкирии грузовик смял «Ладу», водитель погиб

На трассе Уфа-Шакша в Башкирии случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Информация об этом разошлась в социальных сетях. Как сообщается, большегруз DAF протаранил легковой автомобиль с правого борта и фактически смял его. По словам очевидцев, в результате аварии погиб водитель легковушки.
Согласно 

12 января 2017, 04:34
На трассе в Башкирии дотла сгорел пассажирский автобус

На трассе в Башкирии дотла сгорел пассажирский автобус

11 января на трассе в Башкирии воспламенился пассажирский автобус, который ехал по маршруту Кумертау - Ермолаево. Сообщение распространили региональные информагентства со ссылкой на очевидцев.
По словам свидетелей произошедшего, инцидент случился около восьми часов утра. К счастью, все пассажиры смогли вовремя 

11 января 2017, 05:28
Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой

Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой

Вчера, 7 января, автомобилистка из Самарской области с двумя детьми попала в аварию на заснеженной дороге в Пензенской области. Её «Шевролет Круз» съехал в кювет и оказался заблокирован в сугробе, пишут очевидцы в сообществе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

«Возвращались 
8 января 2017, 02:57
Под Самарой 18-летняя девушка на иномарке пострадала в ДТП с трактором

Под Самарой 18-летняя девушка на иномарке пострадала в ДТП с трактором

В Самарской области произошло ДТП, в котором пострадала 18-летняя девушка, ехавшая на иномарке. Авария случилась на территории Сергиевского района в понедельник, 7 ноября. На 1118-м километре трассы «М-5» столкнулись автомобиль Lifan и трактор «Беларус» с прицепом. Легковушкой управлял 23-летний парень, 
8 ноября 2016, 03:11
Пьяный тракторист в Большечерниговском районе доездился до уголовного дела

Пьяный тракторист в Большечерниговском районе доездился до уголовного дела

На одной из проселочных дорог поселка Пензено Большечерниговского района сотрудники ГИБДД остановили 35-летнего мужчину, управлявшего трактором «К-700 Кировец». У водителя присутствовали явные признаки опьянения, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Подозрения инспекторов подтвердились - как показала экспертиза, содержание алкоголя 
5 июня 2016, 03:55
На дороге Самара-Бугуруслан произошло тройное ДТП с участием трактора

На дороге Самара-Бугуруслан произошло тройное ДТП с участием трактора

Полицейские Похвистневского района разбираются в обстоятельствах ДТП с участием трех транспортных средств. Вчера в четвертом часу дня на дороге Самара – Бугуруслан столкнулись «Калина», «Газель» и трактор «МТЗ-82.1». Есть пострадавшие.

Предполагаемый виновник аварии, 46-летний водитель «Калины». Он ехал со 
13 мая 2016, 01:22
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