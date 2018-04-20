В Ульяновске вынесли приговор местному предпринимателю. Мужчина получил срок за то, что угрожал убийством врачу-педиатру.
10 октября прошлого года медик находился возле дома на улице Шолмова, когда к нему подошел пьяный подозреваемый. Бизнесмен заявил, что врач поставил его ребенку неверный диагноз. После этого мужчина выхватил пневматический пистолет, и стала угрожать оппоненту расстрелом в том случае, если он не принесет ему 100 тысяч рублей. Медик сказал, что отдаст деньги, и именно благодаря этому, он смог уйти от злоумышленника.
В суде ульяновец был признан виновным и приговорен к 3 годам колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 20 тысяч рублей, сообщает прокуратура области.
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