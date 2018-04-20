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Серийного автоугонщика будут судить в Тольятти

Серийного автоугонщика будут судить в Тольятти

В конце 2016 года в полицию обратился житель Тольятти, рассказавший, что с парковки одного из спортивных центров был угнан его автомобиль «Лада Гранта». Ущерб потерпевший оценил в 250 тысяч рублей.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе места преступления. 

20 апреля 2018, 11:49
Мужчина зарезал продавщицу магазина и ограбил отца в Самарской области

Мужчина зарезал продавщицу магазина и ограбил отца в Самарской области

В Красноярском районе Самарской области завершено расследование в отношении жителя Красноярского района. 41-летний мужчина обвиняется сразу в нескольких преступлениях.

По версии следствия, 23 июля прошлого года он напился и решил ограбить магазин в селе Мордовская Селитьба. Злоумышленник зарезал продавщицу, а потом 

20 апреля 2018, 10:51
В Самарской области женщина пыталась зарезать мужа

В Самарской области женщина пыталась зарезать мужа

На днях в полицию поступило сообщение из больницы в Красноярском районе области. Туда за помощью обратился мужчина с ножевым ранением.

Во время расследования выяснилось, что 47-летний пострадавший стал жертвой конфликта между ним и его супругой. Семейная пара распивала спиртное, но потом 

19 апреля 2018, 06:37
Полицейские поймали мошенника, который украл у тольяттинца 245 тысяч рублей

Полицейские поймали мошенника, который украл у тольяттинца 245 тысяч рублей

11 января 2013 года за помощью в полицию обратился житель Тольятти. Он сообщил, что стал жертвой мошенника. Он перевел посреднику 245 тысяч рублей на покупку автомобиля, но своей машины так и не дождался.

Правоохранители установили личность подозреваемого. 4,5 года мужчина скрывался 

18 апреля 2018, 11:45
Сельский Отелло: мужчина чуть не задушил возлюбленную голыми руками в Самарской области

Сельский Отелло: мужчина чуть не задушил возлюбленную голыми руками в Самарской области

На днях в полицию обратилась 42-летняя жительница села Саперкино Исаклинского района. Она сообщила правоохранителям о том, что ее чуть не убил возлюбленный.

Между сожителями разгорелся скандал на почве ревности. Перепалка переросла в драку. 28-летний злоумышленник повалил женщину на кровать и начал 

17 апреля 2018, 05:55
Как судили Telegram

Как судили Telegram

Таганский районный суд Москвы все-таки выдал разрешение Роскомнадзору на блокировку мессенджера Telegram в России. Впрочем, если это и случится, то не сегодня. Ведомству нужно будет согласовать свои действия и с интернет-провайдерами и магазинами приложений. Началось все с того, что основатель 

13 апреля 2018, 05:24
Глава Поволжской лаборатории судебной экспертизы пойдет под суд в Самаре

Глава Поволжской лаборатории судебной экспертизы пойдет под суд в Самаре

В Самаре пойдет под суд глава автономной некоммерческой организации «Поволжская лаборатория судебной экспертизы». Женщину обвиняют в коммерческом подкупе. Её поймали с поличным при получении 380 тысяч рублей. По версии следствия, за эти деньги женщина, которая занимает пост гендиректора организации, пообещала 

13 апреля 2018, 05:07
В Самаре женщина с пневматическим пистолетом напала на магазин

В Самаре женщина с пневматическим пистолетом напала на магазин

В центре Самары совершено разбойное нападение на торговую точку. Инцидент произошел в магазине на улице Самарской. Посетительница с предметом, похожим на пистолет, пыталась похитить выручку. Но узнав, что продавщица успела нажать «тревожную кнопку», налетчица скрылась. Сотрудники задержали подозреваемую на Самарской, 

25 января 2018, 12:32
«Калашников» создал полноценную замену пистолету Макарова

«Калашников» создал полноценную замену пистолету Макарова

Концерн «Калашников» представил новую разработку - компактный пистолет Лебедева. По мнению специалистов, ПЛ-15К может прийти на смену легендарному пистолету Макарова в армии и правоохранительных органах.
Речь идет о компактной версии полноразмерного пистолета Лебедева ПЛ-15. Новинка отличается от базового варианта габаритами 

6 сентября 2017, 05:20
В Самаре 36-летняя женщина пыталась пронести в суд пистолет

В Самаре 36-летняя женщина пыталась пронести в суд пистолет

36-летнюю жительницу Самары предупредили о недопустимости проноса колюще-режущих предметов и иных запрещенных вещей и веществ. Гражданка заявила, что таких вещей у нее нет. Однако, когда она проходила через рамку металлодетектора, сработал сигнал.
24 октября 2016, 03:19
В Самарской области на турбазе молодой парень выстрелил в знакомого

В Самарской области на турбазе молодой парень выстрелил в знакомого

В Волжском районе Самарской области расследуют уголовное дело о стрельбе на турбазе. Молодой парень выстрелил в человека.  

Инцидент произошел в минувшую субботу, 9 июля. По данным полицейских, произошел конфликт между двумя знакомыми. 23-летний парень схватил травматический пистолет и 
13 июля 2016, 02:03
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