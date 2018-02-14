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Материалы по теме:

Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару

Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару

В Самару доставили пострадавшую от укусов собаки девочку. Животное укусило в лицо 11-летнего ребенка. Инцидент произошел в Рождествено. Эвакуацию через Волгу провели спасатели.

«На девочку напала собака. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб зубов и укушенные раны щеки и века», - 

5 марта 2018, 12:16
Ульяновские врачи удалили рыбью кость из бронхов трехлетнего ребенка

Ульяновские врачи удалили рыбью кость из бронхов трехлетнего ребенка

За 2018 год в Ульяновской областной детской клинической больнице было проведено 15 исследований, связанных с удалением различных инородных тел из желудочно-кишечного тракта.

Недавно в эндоскопическое отделение больницы поступил трехлетний мальчик с жалобами на слабость, одышку и продолжительный кашель. После исследования дыхательных 

13 февраля 2018, 03:38
В Сызрани спасли пса, провалившегося в колодец

В Сызрани спасли пса, провалившегося в колодец

9 января в Аварийно-спасательную службу Сызрани обратились жители поселка Западный. Они рассказали, что в колодец на улице Владимирской провалился пес. Животное жалобно выло и звало на помощь. Неравнодушные прохожие попытались помочь животному, но достать его из колодца своими силами у 
11 января 2018, 01:27
В Ульяновске врачи спасли жизнь комбайнеру, который лишился ног

В Ульяновске врачи спасли жизнь комбайнеру, который лишился ног

О чрезвычайном происшествии в Цильнинском районе рассказали региональные информагентства. Местный житель, работая на комбайне, получил тяжелейшую травму и лишился обеих ног.
Мужчину быстро отправили в стационар. Операцию врачи больницы проводили на протяжении полутора часов. В итоге они смогли спасти жизнь 

14 ноября 2017, 09:15
В Ульяновске член ОПГ отбирал у военных деньги и боеприпасы

В Ульяновске член ОПГ отбирал у военных деньги и боеприпасы

Участника одной из ульяновских банд осудили за серию преступлений в отношении военнослужащих. Как сообщают региональные информагентства, он отбирал у людей в погонах деньги, зарплатные карты и боеприпасы.
Речь, в частности, идет о представителях одной войсковой части, дислоцированной в городской черте. 

13 ноября 2017, 02:04
Владимир Гутенев посетит Ульяновск и Самару

Владимир Гутенев посетит Ульяновск и Самару

На этой неделе Самару снова посетит первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Перед этим, 2 ноября, он побывает в Ульяновске. Там будет подписано соглашение о взаимодействии 

1 ноября 2017, 05:30
В США собака спаслась от медведя благодаря ожирению

В США собака спаслась от медведя благодаря ожирению

Необычный инцидент произошел в американском штате Флорида. Пес породы карликовый пинчер благодаря ожирению избежал неминуемой гибели после атаки разъяренного медведя, рассказывает Fox News.
Неожиданно появившийся в населенном пункте хищник напал на пинчера, когда последний бродил по двору дома. Однако, как 

30 октября 2017, 09:34
В Сызрани питбуль спас хозяина от пьяного с ножом

В Сызрани питбуль спас хозяина от пьяного с ножом

На днях об этом случае рассказал хозяин питбуля, передает КТВ-ЛУЧ. Инцидент случился в июле этого года на улице Лазо, в районе Образцовской площадки. Прогуливаясь вечером со своей собакой, парень случайно оказался участником конфликта с нетрезвым мужчиной.
 
После словесной 
1 октября 2017, 01:51
Видео: туристы встретили под Самарой необычную лису

Видео: туристы встретили под Самарой необычную лису

Блогер eirc63 поведал про необычную лисичку, которая обитает в районе Каменной чаши в Ширяево. "Совершенно ручное дикое животное выходит на грунтовую дорогу поклянчить "хавчик", разве что хвостом не виляет. Гладить мы побоялись, но лисичка всячески выражала готовность. Потом узнал, 
19 сентября 2017, 09:10
Самарец снял на видео лису во дворе на улице Стара-Загора

Самарец снял на видео лису во дворе на улице Стара-Загора

В паблике «Новости Самары» появилось видео с лисицей, которую согласно комментарию, автор ролика увидел в городе во дворе 120-го дома по улице Стара-Загора. Животное перебежало дорогу и скрылось в гаражном массиве. Один из комментаторов выразил опасение, что зверь может быть 
3 марта 2017, 09:48
Жительница Оренбурга требует усыпить лису, поселившуюся в жилом квартале

Жительница Оренбурга требует усыпить лису, поселившуюся в жилом квартале

Оренбурженка требует усыпить дикую лису, поселившуюся в жилом квартале города. Сообщение об этом распространилось в социальных сетях.
Как сообщается, лиса ведет себя подобно собаке или кошке. Она бродит по городскому массиву, добывает еду в мусорных баках, принимает и пищу от 

24 июня 2016, 11:42
В Самарской области ввели карантин по бешенству и бруцеллезу

В Самарской области ввели карантин по бешенству и бруцеллезу

Региональное правительство опубликовало постановление о введении карантина по бешенству в двух населенных пунктах Самарской области - в Кинеле и селе Старое Юреево Кошкинского района. Ограничительный режим введен на два месяца - до 31 июля.

В течение этого времени в поселениях запрещено 

31 мая 2016, 04:46
В Промышленном районе Самары заразился бешенством домашний кот

В Промышленном районе Самары заразился бешенством домашний кот

В Самаре зафиксирован новый случай бешенства. Опасное заболевание выявили у домашнего кота. Сигнал поступил из дома на улице Шверника.

«В связи с этим, в соответствии с законодательством РФ в области ветеринарии, на территории всего Промышленного района Самары будет установлен 
24 ноября 2015, 03:20
В Красноглинском районе Самары ввели карантин из-за бешеной кошки

В Красноглинском районе Самары ввели карантин из-за бешеной кошки

О введении карантина в Красноглинском районе сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Там выявлен очаг бешенства. Вирус нашли у кошки.

«В связи с этим в соответствии с законодательством РФ в области ветеринарии на территории Красноглинского района будет установлен карантин», - 
20 ноября 2015, 12:45
В Самарской области бешеная кошка покусала двух человек

В Самарской области бешеная кошка покусала двух человек

Специалисты регионального управления Россельхознадзора сообщили о случае нападения домашнего животного, зараженного бешенством, на людей. Инцидент произошел в Кошкинском районе.

Как уже сообщала «ТЕРРА», опасное заболевание выявили у кошки в селе Большая Константиновка.

Питомец укусил свою хозяйку 
15 октября 2015, 11:46
В Самаре обнаружили домашнюю лису

В Самаре обнаружили домашнюю лису

В Самару пришла лиса - рыжий зверь был замечен вчера в полдень на улице Революционной в районе станции метро "Гагаринская". В Сети появились фото и видео. Пользователи предположили, что животное - домашнее, поскольку выглядит ухоженным, здоровым и не боится людей.
20 января 2015, 04:23
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