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Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару
В Самару доставили пострадавшую от укусов собаки девочку. Животное укусило в лицо 11-летнего ребенка. Инцидент произошел в Рождествено. Эвакуацию через Волгу провели спасатели.
«На девочку напала собака. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб зубов и укушенные раны щеки и века», - …
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5 марта 2018, 12:16
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Ульяновские врачи удалили рыбью кость из бронхов трехлетнего ребенка
За 2018 год в Ульяновской областной детской клинической больнице было проведено 15 исследований, связанных с удалением различных инородных тел из желудочно-кишечного тракта.
Недавно в эндоскопическое отделение больницы поступил трехлетний мальчик с жалобами на слабость, одышку и продолжительный кашель. После исследования дыхательных …
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13 февраля 2018, 03:38
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В Сызрани спасли пса, провалившегося в колодец
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11 января 2018, 01:27
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В Ульяновске врачи спасли жизнь комбайнеру, который лишился ног
О чрезвычайном происшествии в Цильнинском районе рассказали региональные информагентства. Местный житель, работая на комбайне, получил тяжелейшую травму и лишился обеих ног.
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14 ноября 2017, 09:15
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В Ульяновске член ОПГ отбирал у военных деньги и боеприпасы
Участника одной из ульяновских банд осудили за серию преступлений в отношении военнослужащих. Как сообщают региональные информагентства, он отбирал у людей в погонах деньги, зарплатные карты и боеприпасы.
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13 ноября 2017, 02:04
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Владимир Гутенев посетит Ульяновск и Самару
На этой неделе Самару снова посетит первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Перед этим, 2 ноября, он побывает в Ульяновске. Там будет подписано соглашение о взаимодействии …
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1 ноября 2017, 05:30
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В США собака спаслась от медведя благодаря ожирению
Необычный инцидент произошел в американском штате Флорида. Пес породы карликовый пинчер благодаря ожирению избежал неминуемой гибели после атаки разъяренного медведя, рассказывает Fox News.
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30 октября 2017, 09:34
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В Сызрани питбуль спас хозяина от пьяного с ножом
На днях об этом случае рассказал хозяин питбуля, передает КТВ-ЛУЧ. Инцидент случился в июле этого года на улице Лазо, в районе Образцовской площадки. Прогуливаясь вечером со своей собакой, парень случайно оказался участником конфликта с нетрезвым мужчиной.
После словесной …
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1 октября 2017, 01:51
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Видео: туристы встретили под Самарой необычную лису
Блогер eirc63 поведал про необычную лисичку, которая обитает в районе Каменной чаши в Ширяево. "Совершенно ручное дикое животное выходит на грунтовую дорогу поклянчить "хавчик", разве что хвостом не виляет. Гладить мы побоялись, но лисичка всячески выражала готовность. Потом узнал, …
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19 сентября 2017, 09:10
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Самарец снял на видео лису во дворе на улице Стара-Загора
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3 марта 2017, 09:48
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Жительница Оренбурга требует усыпить лису, поселившуюся в жилом квартале
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24 июня 2016, 11:42
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В Самарской области ввели карантин по бешенству и бруцеллезу
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31 мая 2016, 04:46
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В Промышленном районе Самары заразился бешенством домашний кот
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24 ноября 2015, 03:20
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В Красноглинском районе Самары ввели карантин из-за бешеной кошки
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20 ноября 2015, 12:45
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В Самарской области бешеная кошка покусала двух человек
Специалисты регионального управления Россельхознадзора сообщили о случае нападения домашнего животного, зараженного бешенством, на людей. Инцидент произошел в Кошкинском районе.
Как уже сообщала «ТЕРРА», опасное заболевание выявили у кошки в селе Большая Константиновка.
Питомец укусил свою хозяйку …
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15 октября 2015, 11:46
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В Самаре обнаружили домашнюю лису
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20 января 2015, 04:23