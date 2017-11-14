О чрезвычайном происшествии в Цильнинском районе рассказали региональные информагентства. Местный житель, работая на комбайне, получил тяжелейшую травму и лишился обеих ног.
Мужчину быстро отправили в стационар. Операцию врачи больницы проводили на протяжении полутора часов. В итоге они смогли спасти жизнь сельчанину. Как сообщается, мужчина в тяжелом состоянии, но угроза жизни миновала. Далее пациента планируют перевезти в другой стационар, где ему предстоит пройти лечение.
На место, где произошел несчастный случай, уже выезжала специальная комиссия. Теперь специалистам предстоит установить все обстоятельства трагедии.
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