В Ульяновске член ОПГ отбирал у военных деньги и боеприпасы Участника одной из ульяновских банд осудили за серию преступлений в отношении военнослужащих. Как сообщают региональные информагентства, он отбирал у людей в погонах деньги, зарплатные карты и боеприпасы.

Речь, в частности, идет о представителях одной войсковой части, дислоцированной в городской черте. …