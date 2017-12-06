Будто растворился: В Якутии сняли исчезающий в загадочном портале НЛО В Якутии сняли двойной НЛО, который исчезает в загадочном портале. В интернете появились кадры, на которых в небе отчетливо различимы голубые фонари.

По информации очевидцев необычного явления, сначала таинственный летающий объект с многочисленными огнями перемещался по небу. Далее появился другой, …