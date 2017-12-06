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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Ученые обнаружили неожиданное преимущество женщин перед мужчинами

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Китайские ученые рассказали о пользе занятий музыкой

Китайские ученые рассказали о пользе занятий музыкой

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Свои выводы специалисты сделали в процессе экспериментов, когда сравнивали различные качества 

6 декабря 2017, 11:39
Ученые обнаружили связь между генами и диетами

Ученые обнаружили связь между генами и диетами

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5 декабря 2017, 03:07
Будто растворился: В Якутии сняли исчезающий в загадочном портале НЛО

Будто растворился: В Якутии сняли исчезающий в загадочном портале НЛО

В Якутии сняли двойной НЛО, который исчезает в загадочном портале. В интернете появились кадры, на которых в небе отчетливо различимы голубые фонари.
По информации очевидцев необычного явления, сначала таинственный летающий объект с многочисленными огнями перемещался по небу. Далее появился другой, 

11 июля 2017, 03:39
Китаец попытался в жилетке вывезти из России 240 фрагментов бивней мамонта

Китаец попытался в жилетке вывезти из России 240 фрагментов бивней мамонта

На международном пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ у гражданина Китая при таможенном контроле нашли 240 фрагментов бивней мамонта. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на пресс-службу таможни.
Общий вес незадекларированного товара – свыше трех килограммов. Китаец намеревался вывезти артефакты 

21 апреля 2017, 09:46
Ученые открыли новую причину вымирания мамонтов

Ученые открыли новую причину вымирания мамонтов

Ученые из Соединенных Штатов, РФ и Норвегии озвучили новую теорию вымирания экосистем, в которые входили крупнейшие животные древности - мамонты. Причиной их исчезновения могло оказаться таяние вечной мерзлоты в Сибири и Северной Америке порядка 11−15 тысячелетий назад, информирует издание EurekAlert!.

19 апреля 2017, 01:27
Ученые: Через два года на Земле опять появятся мамонты

Ученые: Через два года на Земле опять появятся мамонты

Через два года на нашей планете опять появятся мамонты. С таким сенсационным заявлением выступили американские ученые на заседании ассоциации содействия развития науки в Соединенных Штатах.
Ученые-биологи собираются осуществить беспрецедентный эксперимент по созданию гибридного эмбриона азиатского слона и мамонта. Считается, что 

17 февраля 2017, 10:39
Ученые извлекли ДНК из мамонта и других древних животных

Ученые извлекли ДНК из мамонта и других древних животных

Ученые из России и Южной Кореи смогли извлечь геном мамонта. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Международного центра коллективного использования СВФУ «Молекулярной палеонтологии» Елена Григорьева. Кроме того, специалисты получили ДНК еще нескольких видов доисторических животных из их костей.
Отечественные ученые 

21 декабря 2016, 04:45
В Якутии появится первый в России музей кембрийского периода

В Якутии появится первый в России музей кембрийского периода

В Якутии заработает первый в России музей кембрийского периода. Произойдет это в 2018 году. Раннекембрийские отложения были найдены учеными в ходе экспедиции в этом российском регионе.
В 2015 году в ходе серии научных исследований во всемирно известном парке "Ленские столбы" 

24 августа 2016, 06:59
Пьяный депутат избил школьника в Якутии

Пьяный депутат избил школьника в Якутии

Школьный учитель, одновременно являющийся народным избранником местного Совета депутатов, предстанет перед служителями Фемиды за избиение якутского школьника на военных сборах. Сообщение на данный счет распространили представители следственного комитета.
Сейчас собрана достаточная доказательная база, и дело передано в суд. А суть 

17 мая 2016, 12:18
В метеоритном кратере в Якутии найдены сверхтвердые алмазы

В метеоритном кратере в Якутии найдены сверхтвердые алмазы

Российские ученые провели исследование алмазов, обнаруженных четыре десятилетия назад в метеоритном кратере Попигай, что на территории Якутии. Выводы исследователей оказались неожиданными. Выяснилось: находка гораздо тверже обыкновенных технических алмазов и обладает рядом более выгодных характеристик. Как сообщается, эксперты уже сделали предварительную 
21 октября 2015, 03:12
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