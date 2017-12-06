Специалисты из СВФУ рассказали об уникальном копье из бивня мамонта, которое было обнаружено внутри скелета животного, между ребер. Оно отличается идеально отшлифованными пазами для каменных пластинок, главным назначением которых было увеличение поражающей способности, информирует ТАСС.
Как отмечается, ученым этот артефакт предоставили недропользователи, добывающие бивни древних животных. Длина найденного внутри скелета орудия – порядка 30 см. Создается впечатление, что упомянутые пазы выполнены на современном станочном оборудовании – настолько хорошее качество обработки. В них вставлялись микролиты – отточенные каменные наконечники.
Ученые поясняют: подобные технологии возникли примерно 12 000 лет назад, незадолго до вымирания гигантских животных. Вести речь о том, был ли именно этот мамонт умерщвлен найденным копьем, преждевременно – эксперты еще не закончили свою работу.
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