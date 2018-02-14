Когда мы расстались я наконец-то перестала быть одинокой#ВалентинкиДляБывших— Человеческая женщина (@juliavorobjova9) 13 февраля 2018 г.
когда ты сказал, что не будешь смотреть видео, потому что оно слишком длинное, я еще не знала, что тебе сложно дается всё, что длится дольше трех минут. #ВалентинкиДляБывших— Glasha Mandarinkina (@GlashaM) 14 февраля 2018 г.
ты единственный из всех моих мужчин, кто своими поступками и действиями был очень похож на сына маминой подруги.— Glasha Mandarinkina (@GlashaM) 14 февраля 2018 г.
потому что у неё дочь.#ВалентинкиДляБывших
С тобой я забывала обо всем. Например, об оргазмах. #ВалентинкиДляБывших— bulochka (@_aaalina_) 14 февраля 2018 г.
Благодаря тебе хорошо научился работать по дереву#ВалентинкиДляБывших— толстяк страдает (@addicted_fully) 14 февраля 2018 г.
Эту праздничную валентинку я хочу посвятить твоей маме как главному участнику наших с тобой отношений #ВалентинкиДляБывших— bulochka (@_aaalina_) 14 февраля 2018 г.
Секс с тобой был единственной возможностью нормально выспаться, спасибо :3#ВалентинкиДляБывших— Дарья Беляева (@dabelyaeva8) 13 февраля 2018 г.
Спасибо, что расстался со мной в контакте. Теперь я знаю, что важные вещи нужно говорить лично.#ВалентинкиДляБывших— драй (@nellydray) 14 февраля 2018 г.
Спасибо тебе, но баба в отношениях должна быть одна #ВалентинкиДляБывших— bulochka (@_aaalina_) 13 февраля 2018 г.
каждый раз, глядя на закат, я думаю о тебе. потому что ты постоянно закатывала глаза, сука надменная#ВалентинкиДляБывших— Геноцид Эклеров (@D0CT0EBCKNN) 13 февраля 2018 г.
самое классный момент в нашем сексе был тогда когда в процессе у тебя выпал косарь из кармана и ты не заметил #ВалентинкиДляБывших— Lois Lane (@Dominastya) 13 февраля 2018 г.
#ВалентинкиДляБывших— Chelsea smile (@belyikarl) 13 февраля 2018 г.
Из-за закона о курении в общественных местах, тебе больше нельзя курить в своей постели.
Ты говорила, что хочешь, чтобы я всегда был единственным, но единственным я был только в четверг.#ВалентинкиДляБывших— Какой-то парень (@polhovich) 13 февраля 2018 г.
Искренне жалею, что била тарелки о стену, а не о твою голову #ВалентинкиДляБывших— ася (@bendikkkova) 13 февраля 2018 г.