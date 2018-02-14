Телерадиокомпания «ТЕРРА» сердечно поздравляет всех влюбленных с праздником и желает счастья, взаимопонимания и весны в душе. Телерадиокомпания «ТЕРРА» сердечно поздравляет всех влюбленных с праздником и желает счастья, взаимопонимания и весны в душе.

Любите друг друга!