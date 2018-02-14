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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
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5 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

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Любите друг друга!