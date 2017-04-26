Проведенный сотрудниками Всероссийского центра изучения общественного мнения опрос выявил, что доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла 85%. По словам социологов, этот показатель считается максимальным за все время аналогичных исследований с 1990 года, информирует РИА «Новости».
Прежде всего уровень счастья россияне связывают с семьей, детьми и крепким здоровьем. При этом молодые участники исследования 18–24 лет и люди с высоким достатком были более оптимистичны в данном плане - 95% и 94% соответственно.
«Альтернативную» часть представляют люди преклонного возраста (82% в группе старше 60 лет) и респонденты, которых не устраивает уровень их дохода (63%).
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