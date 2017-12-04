Подавляющее большинство наших сограждан согласны с позицией Верховного суда, который рекомендовал лишать родительских прав россиян за привлечение несовершеннолетних в секты и прочие аналогичные организации. Как следует из опроса ВЦИОМ, 79% участников исследования за предлагаемые меры.
При этом, по данным социологов, 16% респондентов негативно высказываются об этой инициативе. Порядка 9% объяснили свою позицию тем, что родители лучше понимают, что требуется их детям.
Опрос проводился в последние дни ноября. При этом часть респондентов затруднилась однозначно высказать свою позицию.
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