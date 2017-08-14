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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Опрос: кому нужнее реновация жилья?

Опрос: кому нужнее реновация жилья?

Почти три четверти россиян считают, что их регионы больше нуждаются в реновации жилищного фонда, чем Москва. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. 59 процентов респондентов пожаловались на неудовлетворительное состояние зданий в родных субъектах. На отсутствие такой проблемы указали только 34 

8 августа 2017, 01:32
Каждый третий россиянин добывает еду, как в «лихие девяностые»

Каждый третий россиянин добывает еду, как в «лихие девяностые»

В России за последние три года на 12 процентов выросло число граждан, которые обеспечивают себя продуктами, выращенными в личном подсобном хозяйстве. На сегодняшний день свой огород имеет каждый третий россиянин. Подобная форма улучшения материального положения была также распространена в ходе 

1 августа 2017, 01:07
Как экономят россияне?

Как экономят россияне?

Наиболее популярным способом сэкономить признана охота за скидками и промо-акциями. Именно таким образом стараются уменьшить свои расходы свыше трети (36%) участников исследования, проведенного холдингом «Ромир».
Еще около трети опрошенных (31%) заявили, что приобретают более дешевые марки товаров. 28% респондентов пытаются 

20 июля 2017, 05:39
«Совы» и «жаворонки»: Ученые объяснили, почему людям нравится поздно ложиться спать

«Совы» и «жаворонки»: Ученые объяснили, почему людям нравится поздно ложиться спать

Деление людей на «сов» и «жаворонков» непосредственно объясняется особенностями генов. Так утверждают американские специалисты из Рокфеллеровского университета.
Ген, который обуславливает разное ощущение времени, носит наименование CRY1. Он нередко мутирует у людей, предпочитающих ложиться спать поздно, считают эксперты из Соединенных Штатов. 

20 июля 2017, 10:59
Дождь и холод: ВЦИОМ выяснил, как погодные аномалии лета повлияли на россиян

Дождь и холод: ВЦИОМ выяснил, как погодные аномалии лета повлияли на россиян

Свыше 58% россиян испытывают неудобства по поводу погодных аномалий летом 2017 года. При этом 60% из них заявили в связи с этим о плохом самочувствии и настроении. Таковы последние итоги опроса ВЦИОМ.
Подобная тенденция отмечается во всех российских регионах, как 

19 июля 2017, 11:18
Обнаружен способ распознать ложь любого человека

Обнаружен способ распознать ложь любого человека

Специализированное издание Psychology, Crime & Law обнародовало итоги исследования группы ученых о том, что особый способ опроса может выявить обман, независимо от происхождения и прочих особенностей людей. Работа продолжалась не один год.
По словам ученых, представители разных народностей лгут по-разному. 

18 июля 2017, 08:40
ВЦИОМ: Чего боятся россияне?

ВЦИОМ: Чего боятся россияне?

Специалисты Всероссийского центра исследования общественного мнения провели очередной опрос на тему основных страхов россиян. Как выяснилось, за последние полгода многие пункты обновились.
На данный момент россияне больше всего опасаются увеличения цен и вероятного военного конфликта. Скажем, индекс страха повышения цен 

17 июля 2017, 12:14
ВЦИОМ: 10% россиян думают о переезде в другую страну

ВЦИОМ: 10% россиян думают о переезде в другую страну

О том, чтобы перебраться в другую страну, думают 10% россиян. Это на 3% меньше, чем в 2016 году, свидетельствуют итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как выяснили эксперты, 89% не хотели бы покидать Россию - это максимум за 

4 июля 2017, 12:14
Социологи: Большинство россиян предпочтет работать даже при безбедной жизни

Социологи: Большинство россиян предпочтет работать даже при безбедной жизни

60% от этого числа остались бы на своем прежнем месте трудоустройства, 19% сменили бы работодателя.
28 апреля 2017, 05:17
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