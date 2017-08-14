Граждане Российской Федерации считают, что наиболее актуальными для государства проблемами являются небольшие зарплаты и снизившийся уровень жизни. Такого мнения придерживаются свыше 25% респондентов. Вторым показателем по числу жалоб остается состояние экономики и осуществляемая социальная политика.
Эти сведения были получены в ходе опроса специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения. По их словам, уже третий месяц подряд первое место в перечне самых важных проблем занимают низкие зарплаты и уровень жизни. В июле доля недовольных увеличилась с 18 до 25 п.п., сообщают российские СМИ.
Состояние экономики беспокоит фактически каждого пятого россиянина. Также в лидерах оказались перипетии социальной политики. О них стали упоминать в два раза чаще. Среди насущных вопросов оказались и проблемы в сфере здравоохранения. Низкие пенсии больше всего беспокоят 12% россиян. Каждый десятый участник опроса заявляет, что уровень коррупции и инфляции в стране находится на катастрофическом уровне.
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