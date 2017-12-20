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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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ВЦИОМ: Россияне назвали определяющий качество жизни фактор

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В самарском минстрое рассказали о визите силовиков

В самарском минстрое рассказали о визите силовиков

В министерстве строительства Самарской области сообщили, что в помещении ведомства находятся представители правоохранительных органов. Комментировать информацию об «обысках» в минстрое отказались.     

Напомним, ранее также сообщалось, что силовики наведались в офисы компании «С.и.т.и.», которая в том числе занимается 
24 ноября 2016, 01:11
Силовики Самарской области провели антитеррористические учения

Силовики Самарской области провели антитеррористические учения

В Отрадном и Кинель-Черкасском районе 2-3 июня прошли антитеррористические учения. В них приняли участие представители УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, УФСКН, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте и ЦССИ Федеральной службы охраны России в Самарской области.

В ходе первого этапа учений 

4 июня 2014, 05:32
Охранять порядок на 9 Мая в Самарской области будут 4,5 тыс. силовиков

Охранять порядок на 9 Мая в Самарской области будут 4,5 тыс. силовиков

В пятницу, 9 мая, на территории 150 населенных пунктов Самарской области запланировано проведение 215 мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Ожидается, что в них примут участие около 186 тысяч жителей и гостей региона, сообщает пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области.

Обеспечивать 

8 мая 2014, 05:26
В Самаре на пл. Куйбышева силовики в форме провели учения

В Самаре на пл. Куйбышева силовики в форме провели учения

Самарские силовики сегодня, 16 апреля, снова проводят учения на пл. Куйбышева. По словам очевидцев, они наблюдают скопление людей в форме, шлемах и со щитами. По информации телерадиокомпании «ТЕРРА», на площади находятся представители внутренних войск МВД.

Как уже сообщала 
16 апреля 2014, 11:51
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