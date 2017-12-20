Граждане Российской Федерации считают наиболее эффективными силовыми структурами Министерство обороны, МЧС и всех работников органов безопасности. К профессиональному празднику последних ВЦИОМ приурочил масштабный опрос. Как оказалось, более половины граждан (62%) хотели бы видеть в рядах силовиков своих детей.
Как следует из рейтинга, больше всего респонденты знают о деятельности оборонного ведомства (98%), МВД (98%), МЧС (97%), Федеральной службы судебных приставов (97%), Следкома (97%), ФСБ (95%) и Генпрокуратуры (94%). Лишь немногим, по версии участников опроса, уступают в этом плане перечисленным структурам ФСИН (90%) и Служба внешней разведки (86%). При этом на данный момент меньше всего россияне знают о специфике службы Росгвардии (76%) и ФСО (74%).
Самые высокие показатели эффективности — у Минобороны. На втором месте МЧС, а замыкает этот раздел перечня ФСБ, которая за последний год заметно улучшила свой индекс, отмечают социологи.
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