Правительство Российской Федерации хочет по возможности отказаться от использования иностранной валюты при внешнеторговых рассчетах. Это делается для того, чтобы как можно меньше зависеть от санкций. Чиновники разрабатывают долгосрочный план по дедолларизации нашей экономики. И это совсем не значит, что расчеты в долларах будут запрещены. Пока речь идет только о создании новых возможностей для использования национальной валюты при крупных закупках. В посление дни рубль укрепляется, но агрессивная риторика конгресса США не дает биржевым игрокам расслабиться. Не исключено, что до конца года будут приняты новые антироссийские санкции. Что тогда будет с рублем, пока остается только гадать. При этом нефтяной рынок сейчас на подъеме. Накануне марка БРЕНТ торговалась по 85 долларов за баррель, столько она стоила только в начале ноября 2014-го. Некоторые иностранные инвесторы ставят на то, что БРЕНТ уже в ближайшие пару месяцев подорожает до 100 долларов - и эта инфоормация тоже не успокаивает.
А что думают по поводу всего этого рядовые россияне, выснил Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ провел исследование - сколько, по прогнозам наших сограждан, будет стоить доллар в последние месяцы 2018-го года, а также выяснил, в чем население хранит свои сбережения.
Данные ВЦИОМ:
В чем россияне хранят сбережения:
66% - в рублях
5% - в долларах
3% - в евро
1% - в иной валюте
31% -не имеет сбережений
Ожидания по поводу курса доллара на конец 2018 года.
57% - 72 руб. за доллар
42% - 75,8 руб. за доллар
По данным ВЦИОМ, все больше жителей нашей страны не ждут ничего хорошего по поводу поведения курса рубля к доллару. Больше половины респондентов, опрошенных экспертами, считают, что к концу года курс поднимется до 72 рублей за доллар. Для сравнения, сейчас он стоит 65-66.
Около 40% уверены, что доллар будет продаваться по 76 рублей. К слову, такие прогнозы звучали и год назад. Интересно, что при повышенном интересе россиян к ситуации на валютном рынке ее мониторят более половины респондентов, у трети населения вообще нет никаких накоплений, а значит вопрос, в чем хранить свои кровные, вообще не стоит. Увеличилось число россиян, которые держат сбережения в национальной валюте - об этом сообщили около 66% опрошенных. В начале октября 2017 года таких было 64%, а в сентябре 2016-го - 58. Сейчас доллары есть у 5% россиян , евро у 3-х. И лишь у 1% респондентов деньги лежат в каких-то других валютах. И в завершение маленький лайфхак от современных инвесторов, научившихся зарабатывать, не имея при этом больших денег. С 2015 года в нашей стране используются индивидуальные инвестиционные счета. Их придумали для популяризации среди населения долгосрочного инвестирование в ценные бумаги, а в качестве поощрения ввели механизм налоговых вычетов. Открытие ИИС и его обслуживание совершенно ничего не стоит. При этом действует он в течение трех лет. Зачислять туда можно только рубли, максимум 400 000. Все равно когда это делается, сразу после открытия, или за несколько месяцев до закрытия. После окончания срока действия ИИС, можно будет получить 13% от хранившейся на нем суммы. То есть если вы положили максимальные 400 тысяч и через месяц их сняли, потом в качестве налогового вычета получите 52 000 рублей. А если еще деньги со счета вложить в какие-то ценные бумаги, доход будет еще выше. Ну, конечно, зарплата для этого должна быть белой, и налог с нее необходимо отчислять своевременно. Продвинутые пользователи открывают сразу несколько таких счетов на всех членов семьи. Вкладывайте деньги с умом, и пусть вам сопутствует удача.