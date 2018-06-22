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Закон о жилье для сирот предложили скорректировать
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18 июня 2018, 12:28
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В сигаретах содержится намного больше вредных веществ, чем заявляется
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14 июня 2018, 11:10
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Самарцам хотят запретить шуметь по выходным и праздникам до 10 утра
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7 июня 2018, 01:41
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Заключенным в России разрешат заменить колонию на принудительные работы
Министерство юстиции выступило с законопроектом, который позволит заключенным заменить наказание на менее строгое. Речь идет об отправке осужденных на принудительные работы. При этом срок для получения условно-досрочного освобождения не изменится. Воспользоваться новым законом смогут осужденные за нарушения небольшой или средней …
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16 мая 2018, 06:09
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Петербургский депутат хочет ввести ограничения на пользование соцсетями
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин разработал законопроект, который предполагает введение ограничений на пользование социальными сетями. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Анохин предлагает сделать возможным вход в соцсети только с помощью портала «Госуслуги», а длительность пребывания …
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25 апреля 2018, 11:14
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В России стартовал эксперимент по маркировке сигарет
В России с 15 января стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции. Производители и импортеры сигарет, участвующие в нем, будут проставлять на упаковке специальный двухмерный код в формате Data Matrix. Он содержит информацию, подтверждающую подлинность продукции: наименование марки сигарет, дату, место и время …
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15 января 2018, 10:39
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Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет
Кабмин одобрил инициативу осуществления эксперимента по маркировке табачной продукции. Как гласит соответствующий документ, проект стартует 15 января и будет продолжаться до конца 2018-го. Оператором станет ООО «Оператор ЦРПТ».
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5 декабря 2017, 04:15
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Напустили дыма: табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет
Послание в кабмин с просьбой тщательного анализа антитабачной концепции, представленной Минздравом, направила ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции. Об этом информирует РБК.
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2 ноября 2017, 12:02