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Закон о жилье для сирот предложили скорректировать

Закон о жилье для сирот предложили скорректировать

В Самаре депутаты губернской думы хотят скорректировать закон об обеспечении жильем детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Сейчас все они могут рассчитывать на помощь государства в этом вопросе, но только в том случае, если другого жилья у них 

18 июня 2018, 12:28
В сигаретах содержится намного больше вредных веществ, чем заявляется

В сигаретах содержится намного больше вредных веществ, чем заявляется

Сотрудники Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов уверены, что курильщики вдыхают больше вредных веществ, чем это указано на пачках сигарет. Количество смол, никотина и угарного газа, как минимум, в два раза выше, чем это заявлено.

Причем, разница в 
14 июня 2018, 11:10
Самарцам хотят запретить шуметь по выходным и праздникам до 10 утра

Самарцам хотят запретить шуметь по выходным и праздникам до 10 утра

В Самарской области могут быть внесены изменения в региональный закон «О тишине». Депутаты губдумы от фракции ЛДПР предложили запретить шуметь в выходные и праздничные дни до 10 утра. Таким образом, они хотят расширить понятие «ночное время» с 23:00 до 10:00.

По 

7 июня 2018, 01:41
Заключенным в России разрешат заменить колонию на принудительные работы

Заключенным в России разрешат заменить колонию на принудительные работы

Министерство юстиции выступило с законопроектом, который позволит заключенным заменить наказание на менее строгое. Речь идет об отправке осужденных на принудительные работы. При этом срок для получения условно-досрочного освобождения не изменится. Воспользоваться новым законом смогут осужденные за нарушения небольшой или средней 
16 мая 2018, 06:09
Петербургский депутат хочет ввести ограничения на пользование соцсетями

Петербургский депутат хочет ввести ограничения на пользование соцсетями

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин разработал законопроект, который предполагает введение ограничений на пользование социальными сетями. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Анохин предлагает сделать возможным вход в соцсети только с помощью портала «Госуслуги», а длительность пребывания 

25 апреля 2018, 11:14
В России стартовал эксперимент по маркировке сигарет

В России стартовал эксперимент по маркировке сигарет

В России  с 15 января стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции. Производители и импортеры сигарет, участвующие в нем, будут проставлять на упаковке специальный двухмерный код в формате Data Matrix. Он содержит информацию, подтверждающую подлинность продукции: наименование марки сигарет, дату, место и время 
15 января 2018, 10:39
Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет

Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет

Кабмин одобрил инициативу осуществления эксперимента по маркировке табачной продукции. Как гласит соответствующий документ, проект стартует 15 января и будет продолжаться до конца 2018-го. Оператором станет ООО «Оператор ЦРПТ».
Одной из основных задач акции является подтверждение подлинности продукции и противодействие несанкционированному 

5 декабря 2017, 04:15
Напустили дыма: табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет

Напустили дыма: табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет

Послание в кабмин с просьбой тщательного анализа антитабачной концепции, представленной Минздравом, направила ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции. Об этом информирует РБК.
Авторы послания критикуют ряд инициатив министерства. Табачники заявляют о нежелании раскрывать состав продукции, поскольку, по 

2 ноября 2017, 12:02
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