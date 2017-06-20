Быстрый рост биткоина вызвал неожиданное подорожание компьютерных видеокарт. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на специалистов компьютерных сетей.
Для получения криптовалюты требуются мощные видеокарты, а недавний рост курса биткоина спровоцировал рост спроса на них. Как поясняют эксперты, те видеокарты, которые, например, еще весной стоили 16-18 тысяч рублей, сейчас поднялись до 30-ти.
Напомним, что еще в прошлом месяце один биткоин оценивался в $2000. Сейчас курс криптовалюты уже более $2 500 и пока продолжает увеличиваться.
|
Биткоин в законе: Минфин предложил регулировать криптовалюты как «иное имущество»
Минфин РФ предлагает регулировать криптовалюты как "иное имущество", заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев. Как он пояснил, если называть криптовалюту деньгами, то неизбежно потребуется валютный контроль.
|
9 июня 2017, 09:13
|
Без налогов и контроля: Объем рынка криптовалюты в мире оценивается в 50 миллиардов долларов
|
6 июня 2017, 04:53
|
В России создано спецподразделение по разработке отечественного биткоина
В России появится национальная виртуальная валюта. Центробанк решил окончательно реабилитировать технологию биткоинов. Еще год назад в стране готовились к введению уголовной ответственности за их применение в качестве денежных суррогатов. Теперь банкиры считают, что блокчейн - это рождение новой экономики. Работа …
|
5 июня 2017, 12:29
|
ЦБ объявил о начале работы над созданием национальной криптовалюты
Банк России собирается разрабатывать национальную виртуальную валюту. Об этом заявила замглавы ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на Петербургском международном экономическом форуме.
|
2 июня 2017, 02:13
|
Сколько продержится биткоин: Ученые спрогнозировали будущее криптовалют
Английские, испанские и германские ученые спрогнозировали будущее биткоинов (Bitcoin) и прочих криптовалют. По оценкам экспертов, доля Bitcoin в общей рыночной капитализации криптовалют к 2025 году снизится до 50 процентов, тогда как суммарная доля иных платежных систем увеличится.
|
2 июня 2017, 10:05
|
Биткоину прочат двукратный рост курса
Во вторник была зафиксирована рекордная цена биткоина. По словам аналитиков, наблюдается рост популярности криптовалюты как инструмента для финансирования стартапов с применением технологии блокчейнов.
|
10 мая 2017, 09:54