6
16
52
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888  8888888888  888b    888  888                 888b     d888  8888888888 
 888         888         8888b   888  888                 8888b   d8888        d88P 
 888         888         88888b  888  888                 88888b.d88888       d88P  
 8888888     8888888     888Y88b 888  888  888  888  888  888Y88888P888      d88P   
 888         888         888 Y88b888  888 .88P  `Y8bd8P'  888 Y888P 888   88888888  
 888         888         888  Y88888  888888K     X88K    888  Y8P  888    d88P     
 888         888         888   Y8888  888 "88b  .d8""8b.  888   "   888   d88P      
 888         888         888    Y888  888  888  888  888  888       888  d88P
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Биткоин в законе: Минфин предложил регулировать криптовалюты как «иное имущество»

Биткоин в законе: Минфин предложил регулировать криптовалюты как «иное имущество»

Минфин РФ предлагает регулировать криптовалюты как "иное имущество", заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев. Как он пояснил, если называть криптовалюту деньгами, то неизбежно потребуется валютный контроль.
Вместе с тем, замглавы Минфина сказал о необходимости идентификации покупателей криптовалюты. Если у человека возникнет 

9 июня 2017, 09:13
Без налогов и контроля: Объем рынка криптовалюты в мире оценивается в 50 миллиардов долларов

Без налогов и контроля: Объем рынка криптовалюты в мире оценивается в 50 миллиардов долларов

Сегодня купить виртуальные деньги можно на специальных интернет-площадках - биржах или у таких же участников системы. Преимущество виртуальных денег в том, что сделки с ними не контролируются государством, с них не платятся налоги. А доходность колоссальная - в середине мая 

6 июня 2017, 04:53
В России создано спецподразделение по разработке отечественного биткоина

В России создано спецподразделение по разработке отечественного биткоина

В России появится национальная виртуальная валюта. Центробанк решил окончательно реабилитировать технологию биткоинов. Еще год назад в стране готовились к введению уголовной ответственности за их применение в качестве денежных суррогатов. Теперь банкиры считают, что блокчейн - это рождение новой экономики. Работа 

5 июня 2017, 12:29
ЦБ объявил о начале работы над созданием национальной криптовалюты

ЦБ объявил о начале работы над созданием национальной криптовалюты

Банк России собирается разрабатывать национальную виртуальную валюту. Об этом заявила замглавы ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на Петербургском международном экономическом форуме.
По ее словам, все регуляторы пришли к мысли, что национальную виртуальную валюту создавать надо. Это только вопрос конкретного времени. С 

2 июня 2017, 02:13
Сколько продержится биткоин: Ученые спрогнозировали будущее криптовалют

Сколько продержится биткоин: Ученые спрогнозировали будущее криптовалют

Английские, испанские и германские ученые спрогнозировали будущее биткоинов (Bitcoin) и прочих криптовалют. По оценкам экспертов, доля Bitcoin в общей рыночной капитализации криптовалют к 2025 году снизится до 50 процентов, тогда как суммарная доля иных платежных систем увеличится.
Для исследования эволюции 

2 июня 2017, 10:05
Биткоину прочат двукратный рост курса

Биткоину прочат двукратный рост курса

Во вторник была зафиксирована рекордная цена биткоина. По словам аналитиков, наблюдается рост популярности криптовалюты как инструмента для финансирования стартапов с применением технологии блокчейнов.
По данным Reuters, вчера один биткоин на платформе BitStamp реализовывали за $1760,4. Это на 6% выше, чем 

10 мая 2017, 09:54
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна