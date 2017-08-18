Россияне стали чаще ездить на такси Жители нашей страны стали чаще ездить на такси и меньше прибегать к услугам общественного транспорта. Как свидетельствуют результаты исследования «Известий», всего за два последних года количество клиентов транспортных средств с шашечками увеличилось в два раза.

Если в 2014 году услугами …