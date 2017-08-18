В приложениях для вызова такси скрывается вирус. Речь идет об очередной модификации банковского трояна Faketoken. Вредоносное программное обеспечение похищает данные пользователей, заявили эксперты "Лаборатории Касперского".
Проникая в приложения по заказу такси, троян располагает свое окно поверх других и требует номер банковской карты. Доверчивые клиенты вводят сведения и лишаются средств с карты. Эта процедура настолько быстрая, что пользователи даже не замечают подмены - фейковое диалоговое окно выглядит так же, как и настоящее. При установке такое приложение просит разрешение на контроль СМС-сообщений и на вывод окон поверх других. Именно эти обстоятельства, поясняют специалисты, должны вызывать подозрения.
Еще вирус может внедряться в мобильные сервисы по бронированию билетов и гостиниц, а также в приложения по оплате ГИБДД-штрафов. Вредоносное программное обеспечение сейчас несет угрозу для пользователей девайсов под управлением Android из России и стран СНГ. Впрочем, вероятность распространения растет по причине популярности таких приложений в разных странах.
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