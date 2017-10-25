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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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В банки из топ-20 пытались внедрить «плохого кролика»

В банки из топ-20 пытались внедрить «плохого кролика»

В ночь на 25 октября новый вирус-шифровальщик BadRabbit (в переводе "плохой кролик") попытался атаковать российские банки, входящие в топ-20. Информацию об этом распространили федеральные СМИ со ссылкой на руководство компании, которая занимается предотвращением киберпреступлений. Зараженные файлы начали приходить в кредитные 

25 октября 2017, 12:33
«Сбербанк» ищет охрану для денег в Самаре и Тольятти

«Сбербанк» ищет охрану для денег в Самаре и Тольятти

«Сбербанк России» объявил конкурс по определению подрядчика, который в ближайшие два года займется перевозкой наличных денег и ценностей между его многочисленными отделениями и кассово-инкассаторскими центрами. Один из них находится в Самаре, и два - в Тольятти. Максимальная цена контракта - 

20 октября 2017, 05:06
Официальным представителем

Официальным представителем "Внешэкономбанка" в Самарской области стал Сергей Субботин

Представлять "Внешэкономбанк" в Самарской области будет член Клуба директоров Самарской области, консультант по международным проектам Сергей Субботин (на фото - в центре), сообщила пресс-служба кредитного учреждения. ВЭБ внедряет новую модель работы с регионами. В субъектах РФ появятся региональные менеджеры, которые 
19 октября 2017, 12:14
Эксперты: Россияне направили более 50% новых кредитов на погашение старых

Эксперты: Россияне направили более 50% новых кредитов на погашение старых

Согласно подсчетам специалистов Объединенного кредитного бюро, не менее 54% россиян оформили новые займы для погашения ранее взятых кредитов. До начала последнего финансово-экономического кризиса показатель рефинансирования был немногим более 40%.
Как поясняют эксперты, ЦБ России в ноябре 2014 года, вследствие серьезных 

19 октября 2017, 11:14
Обнаружен вирус для добычи криптовалют через чужие компьютеры

Обнаружен вирус для добычи криптовалют через чужие компьютеры

Интернет-пользователи пострадали из-за вируса, добывающего криптовалюту в интернете. Специалисты в данный момент ведут речь о сотнях кибератак.
По словам экспертов «Лаборатории Касперского», рынок виртуальной валюты открыл для злоумышленников новые возможности. Для своих преступных целей киберпреступникам требуется мощная аппаратура. В последнее 

8 сентября 2017, 09:20
Хакеры рассылают вирусы под видом спойлеров к «Игре престолов»

Хакеры рассылают вирусы под видом спойлеров к «Игре престолов»

Хакеры рассылают вирусы через спойлеры к новым эпизодам культовой киносаги «Игра престолов». Как рассказал ряд информагентств, злоумышленники распространяют электронные письма, где излагают подробности еще невышедших серий. Для получения большего количества сведений требуется скачать текстовый документ, в котором и скрыт троян.

28 августа 2017, 02:11
Троянский рейс: ESET предупредила о вирусных письмах с «билетами в США»

Троянский рейс: ESET предупредила о вирусных письмах с «билетами в США»

Киберпреступники организовали спам-рассылку, в которой спрятали троян, похищающий пароли из браузеров и почтовых приложений. Об этом рассказывают информагентства со ссылкой на пресс-службу компании ESET.
Электронное послание замаскировано под уведомление от имени авиакомпании Delta Air Lines. В нем идет речь о 

24 августа 2017, 03:28
Кибермошенничество набирает обороты

Кибермошенничество набирает обороты

В 2016-м году с банковских карт россиян было украдено 650 млн рублей. В этом, по оценкам экспертов, объемы хищений будут еще больше. Прогнозируется, что преступники смогут разбогатеть за счет держателей пластика на 750 млн.
За первые 4 месяца этого года 

16 августа 2017, 01:48
Обратный эффект: Руководство по созданию надежных паролей помогло легче их взламывать

Обратный эффект: Руководство по созданию надежных паролей помогло легче их взламывать

Экс-специалист Национального института технологий США Билл Берр рассказал журналистам, что разработанное им широко известное руководство по созданию самых надежных паролей теперь взято хакерами в оборот, и они применяют его в своих преступных целях. Таким образом, руководство по созданию более совершенных 

11 августа 2017, 09:21
Российских энергетиков предупредили о возможности новой кибератаки

Российских энергетиков предупредили о возможности новой кибератаки

Хакеры могут осуществить масштабную кибератаку с использованием вирусов-шифровальщиков в самое ближайшее время. Об этом сегодня рассказывают российские информагентства.
Предупреждение распространила Федеральная сетевая компания (ФСК) ЕЭС (управляет Единой национальной электросетью). Как отмечают «Ведомости» ФСК советует ограничить доступ участников корпоративной сети к 

9 августа 2017, 10:16
В России появился новый вирус, ворующий данные банковских карт

В России появился новый вирус, ворующий данные банковских карт

Платежные терминалы в российских торговых центрах подверглись вирусной атаке. Программа под названием Neutrino заражает POS-терминалы и похищает данные банковских карт.
Кибервредителя вычислили специалисты «Лаборатории Касперского». Этот вирус работает своеобразно: прежде чем начать сбор данных, он определенное время выжидает, и в 

11 июля 2017, 11:26
Эксперты: Серверы России и Украины атаковал

Эксперты: Серверы России и Украины атаковал "тёзка" Порошенко

Эксперты компании Group-IB, занимающейся ранним выявлением киберугроз, утверждают, что за одной из последних кибератак в России и на Украине стоит вирус-вымогатель под названием Petya.A. Работает он аналогично своему предшественнику WannaCry: блокирует компьютер и требует выкуп в биткоинах за возобновление доступа.

28 июня 2017, 08:05
Хакеры Anonymous взломали сайт минздрава Японии

Хакеры Anonymous взломали сайт минздрава Японии

Реакция на новый законопроект об ужесточении контроля в киберпространстве в Японии  от международной группировки хакеров "Anonymous" долго себя не заставила ждать. В этот же день кибератаке подверглось министерство здравоохранения этой страны. Причём проблемы на рабочих компьютерах сотрудников министерства стали проявляться 
26 января 2016, 04:44
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