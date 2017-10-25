Вирус-вымогатель Bad Rabbit попытался атаковать инфраструктуру ряда крупных отечественных финансово-кредитных учреждений из ТОП-20. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на экспертов компании Group IB.
Как отметили специалисты, неудачные попытки заражения отметили в некоторых банках, которые пользуются защитными системами компании. При этом не уточняется, о каких именно структурах ведется речь.
Эксперты поясняют: банки гораздо чаще сталкиваются с кибератаками, чем многие другие организации, но они, как правило, имеют более сложные и эффективные системы защиты.
Во вторник Bad Rabbit атаковал ряд учреждений в РФ, Турции и на Украине. По мнению аналитиков, он в большей степени нацелен на корпоративные системы. Также атаке подверглись отдельные СМИ.
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