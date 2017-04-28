Подписка на платную музыку вводится с сегодняшнего дня в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом информируют представители отечественной компании Mail.ru Group, владеющей этими социальными сетями.
Подписка будет стоить 149 рублей в месяц. Оплату можно производить банковской картой. Новшество относится к веб-версиям социальных сетей, а также приложениям для iOS и Android.
В Mail.ru Group при этом говорят: в соцсетях будет по-прежнему доступной бесплатная музыка, однако ее можно будет слушать лишь с рекламой. Пока нет информации по поводу того, как «Вконтакте» и «Одноклассники» будут делить доходы от платной подписки с правообладателями.
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