«Одноклассники» теперь работают на немецком и турецком языках Социальная сеть теперь представляет свои версии на турецком и немецком языках. На данный момент в ней фигурируют 14 языков. Как сообщают представители сети, нововведение было необходимо, поскольку в одной только Турции пользователями ресурса становится треть миллиона человек, а в Германии …