Росстандарт пообещал избавить россиян от так называемого «поверочного рабства». Ведомство намерено внести законопроект, избавляющий владельцев жилья от обязанности регулярно делать поверку счетчиков воды. Точность показаний должен обеспечивать поставщик, достаточно того, что потребитель платит за потребляемые ресурсы, считают чиновники. В случае принятия поправки от собственников потребуется только обеспечить доступ к приборам учета для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании. Сейчас необходимостью проверять счетчики активно пользуются мошенники. Они обзванивают квартиры и сообщают, что жильцы просрочили время поверки и им грозит отключение воды, после чего предлагают за плату прийти посмотреть или заменить устройства. Чаще всего жертвами таких людей становятся пенсионеры.
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Электронную базу туристов создадут в России
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«Магнитный индикатор показывает воздействие на прибор магнитного поля. Латексная технология печати, повышает устойчивость к …
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