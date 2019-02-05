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Материалы по теме:

Решение о возобновлении занятий в школах, оставшихся без отопления, примут 25 января

Решение о возобновлении занятий в школах, оставшихся без отопления, примут 25 января

В Самаре продолжается возврат тепла в объекты, которые остались без него из-за крупной коммунальной аварии. В том числе подключаются и школы, идет постепенный прогрев систем. Окончательное решение о возобновлении занятий будет принято в 6 утра, 25 января. Информация будет опубликована 

24 января 2019, 06:33
Тепло вернулось в 172 «замерзающих» дома в Самаре

Тепло вернулось в 172 «замерзающих» дома в Самаре

Отопление продолжает возвращаться в объекты, которые оказались в зоне крупной коммунальной аварии, произошедшей в Самаре накануне вечером. По последним данным, тепло получили 172 дома из 338, 11 детских садов, 8 школ. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила глава города 

24 января 2019, 05:25
Тепленькая пошла: отопление вернулось в 120 жилых домов, в которых вторые сутки мерзнут люди

Тепленькая пошла: отопление вернулось в 120 жилых домов, в которых вторые сутки мерзнут люди

Специалисты «ПТС» завершают восстановление работы теплосети на улице Стара-Загора в Самаре. Уже закончено заполнение системы водой, сейчас идет процесс регулировки гидравлических режимов. Управляющие компании проинформированы о возможности подачи тепла потребителям.

Как отмечают в пресс-службе самарской горадминистрации, тепло уже подается в целый 

24 января 2019, 03:54
Минэнерго попросило прокуратуру провести проверку коммунальщиков из-за аварий на теплосетях

Минэнерго попросило прокуратуру провести проверку коммунальщиков из-за аварий на теплосетях

Региональное Минэнерго направило обращения в облпрокуратуру, а также Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Ведомство просит провести внеплановую проверку работы по эксплуатации объектов теплосетевого хозяйства Самарского филиала ПАО «Т Плюс» и АО «ПТС».

По данным министерства, с 

24 января 2019, 03:19
В блогах: в Самаре работает

В блогах: в Самаре работает "мафия" по поверке счетчиков

Самарчанка Ольга Потапова пожаловалась в Фейбуке, что знакомому пенсионеру на днях пришло сразу два напоминания о поверке счетчиков. "Одна компания хочет поверять прибор с 26 сентября по 15 октября, вторая - с 24 сентября по 31 октября, – пишет 
24 сентября 2018, 10:39
В Самаре продолжается установка интеллектуальных счетчиков

В Самаре продолжается установка интеллектуальных счетчиков

Воровать "электричество" станет сложнее. В Самарской области до 2023 года установят более 25 тысяч интеллектуальных счетчиков на общую сумму около 879 млн рублей. Замена приборов пройдет за счет энергетиков, конечный потребитель никаких затрат не понесет.

При этом многомиллионные затраты 
18 сентября 2018, 11:35
Электронную базу туристов создадут в России

Электронную базу туристов создадут в России

В России хотят создать единую систему подсчета туристов. С такой инициативой выступил технический комитет Росстандарта, сообщают «Известия». Как подчеркивают специалисты, Росстат, Минкультуры и Ростуризм сейчас используют для этого разные методики. Электронная система будет гарантировать, что одного человека не внесут 
26 июня 2018, 08:01
Ростовские изобретатели создали антивандальные пломбы для коммунальных счетчиков

Ростовские изобретатели создали антивандальные пломбы для коммунальных счетчиков

Ростовские изобретатели Алексей Попов и Александр Процик  придумали специальные антивандальные пломбы для коммунальных счетчиков. Они могут устанавливаться на приборы учета потребления газа, воды и электроэнергии.

«Магнитный индикатор показывает воздействие на прибор магнитного поля. Латексная технология печати, повышает устойчивость к 
26 февраля 2018, 06:03
Mitsubishi отзывает в России 16 тысяч авто из-за подушек безопасности

Mitsubishi отзывает в России 16 тысяч авто из-за подушек безопасности

Росстандарт сообщает о массовом отзыве автомобилей Mitsubishi из-за вероятных проблем с подушками безопасности. Речь идет о моделях Pajero и i-MiEV, которые продавались в России с 2013 по 2016 годы. В общей сложности это 16 с половиной тысяч машин. Полный перечень 

15 января 2018, 01:11
Россиян хотят избавить от трат на установку счетчиков в квартирах

Россиян хотят избавить от трат на установку счетчиков в квартирах

 Для поставщиков могут сделать обязательной установку в квартирах приборы учета на газ, воду и электроэнергию. Такая инициатива родилась у депутатов в думских комитетах по природным ресурсам и экономической политике.
По словам народных избранников, счетчиков нет у каждого третьего россиянина. За 

10 ноября 2017, 11:13
Вот это номер: В России автомобильные госномера поменяют внешний вид

Вот это номер: В России автомобильные госномера поменяют внешний вид

Новый государственный стандарт для изменения формы и размера автомобильных номеров совместно создают Росстандарт и МВД, информирует «Коммерсант». В частности, в обновленном варианте специалисты намерены уменьшить размер госзнаков для мотоциклов и ввести особые номера для классических, спортивных, японских и американских машин.

8 сентября 2017, 12:11
На российских АЗС начнутся экспресс-проверки топлива

На российских АЗС начнутся экспресс-проверки топлива

Росстандарт со следующего месяца собирается запустить в тестовом режиме проверки бензина и дизельного топлива на АЗС с помощью экспресс-анализа. Проект стартует в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах. При этом на длительный и дорогостоящий лабораторный анализ можно будет отправлять только 

13 марта 2017, 12:25
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