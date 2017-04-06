Владельцы ломбардов рассказали о новой схеме обналичивания денег. Об этом информируют российские агентства.
Суть схемы заключается в том, что клиенты сдают ценные вещи, а буквально через считанные минуты возвращаются, чтобы получить их назад, выкупив через кредитную карту. Смысл операции кроется в получении средств с меньшими процентными выплатами.
Например, человек закладывают дорогое украшение, а через минимальное время выкупает его за 0,3-0,4 % посредством кредитной карты. При снятии денег с карт в разных учреждениях нужно осуществлять гораздо большие выплаты, а потому клиенты прибегают к таким манипуляциям. Заем на один день невыгоден ломбардам, и в конечном счете они несут потери из-за эквайринга и инкассации.
Сотрудники ломбардов говорят чиновникам об актуальности данной проблемы. Они ведут речь о необходимости законодательных инициатив и появлении новых нормативных актов, дающих возможность отказывать в осуществлении сомнительных финансовых операций.
|
Больше половины рынка микрофинансовых организаций Самарской области составляют ломбарды
|
20 октября 2016, 06:06
|
Полиция задержала в Москве лжебанкиров, обналичивших 500 млн рублей
Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделений пресекли деятельность преступной группы, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на официального представителя МВД.
|
22 сентября 2016, 03:42
|
Самарцы всё чаще несут в ломбарды гаджеты и золото
|
25 августа 2016, 11:22
|
В Самаре и Кинельском районе пресекли работу "обнальной" компании
Полицейские задержали трех человек, двух мужчин и одну женщину, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Только по предварительным подсчетам ущерб превысил 68 миллионов рублей. Проведены обыски по месту жительства участников группы и офисах.
|
21 июля 2016, 10:44
|
В Саратове грабители вынесли золото из ломбарда на 1,5 млн рублей
Дерзкий налет произошел в Ленинском районе областной столицы. Здесь был ограблен ломбард. О громком преступлении сообщили региональные информагентства.
|
2 июня 2016, 05:39
|
ООО «ДубльГис» заплатит 100 тысяч штрафа за рекламу ломбарда
|
12 сентября 2014, 12:27
|
Самарский банкир задержан по подозрению в обналичивании 97 млн рублей
97 миллионов рублей обналичили члены организованной преступной группы, действовавшей на территории Самарской области. Подозреваемых - пятерых жителей губернского центра задержали полицейские. Среди них управляющий филиалом ОАО «Невский банк» Владимир Мариничев и управляющий допофисом банка. По версии следствия, члены организованной преступной …
|
16 октября 2013, 02:05
|
МВД поймало подпольных банкиров, обналичивших $1 млрд
Правоохранительные органы раскрыли крупную подпольную группу банкиров, занимающихся незаконным обналичиванием денег, сообщают «Ведомости».
|
9 июля 2013, 11:34