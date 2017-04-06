4
04
52
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888P  888       888       8888888b.   888     888  d8b  Y88b   d88P 
       d88P   888       888       888   Y88b  888     888  Y8P   Y88b d88P  
      d88P    888       888       888    888  888     888         Y88o88P   
     d88P     888  888  88888b.   888   d88P  888     888  888     Y888P    
    d88P      888 .88P  888 "88b  8888888P"   888     888  888      888     
   d88P       888888K   888  888  888 T88b    888     888  888      888     
  d88P        888 "88b  888  888  888  T88b   Y88b. .d88P  888      888     
 d8888888888  888  888  888  888  888   T88b   "Y88888P"   888      888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Больше половины рынка микрофинансовых организаций Самарской области составляют ломбарды

Больше половины рынка микрофинансовых организаций Самарской области составляют ломбарды

По информации отделения ЦБ РФ по Самарской области, в структуре микрофинансового рынка 56% занимают ломбарды. И только 15 процентов сами микрофинансовые организации. Сейчас 17,5 тысяч самарцев являются такими заемщиками. Портфель займов составляет на сентябрь 768 миллионов.
20 октября 2016, 06:06
Полиция задержала в Москве лжебанкиров, обналичивших 500 млн рублей

Полиция задержала в Москве лжебанкиров, обналичивших 500 млн рублей

Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделений пресекли деятельность преступной группы, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на официального представителя МВД.
Как сообщается, злоумышленники обналичивали средства предпринимателей за вознаграждение в размере 6,5% от общей 

22 сентября 2016, 03:42
Самарцы всё чаще несут в ломбарды гаджеты и золото

Самарцы всё чаще несут в ломбарды гаджеты и золото

Наиболее часто горожане закладывают ювелирные украшения - 70% в общем объёме закладываемого имущества. На втором месте цифровая техника и смартфоны - 20%. Также в ломбардах оставляют меховые изделия - 5%. За каждой пятой вещью хозяева не возвращаются и она продаётся.

25 августа 2016, 11:22
В Самаре и Кинельском районе пресекли работу

В Самаре и Кинельском районе пресекли работу "обнальной" компании

Полицейские задержали трех человек, двух мужчин и одну женщину, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Только по предварительным подсчетам ущерб превысил 68 миллионов рублей. Проведены обыски по месту жительства участников группы и офисах.
Спецоперация проходила при силовой поддержке СОБРа в 

21 июля 2016, 10:44
В Саратове грабители вынесли золото из ломбарда на 1,5 млн рублей

В Саратове грабители вынесли золото из ломбарда на 1,5 млн рублей

Дерзкий налет произошел в Ленинском районе областной столицы. Здесь был ограблен ломбард. О громком преступлении сообщили региональные информагентства.
Само заведение находится на улице Тархова. В восьмом часу утра в дверь ворвались двое злоумышленников. Они напали на 31-летнюю сотрудницу ломбарда, лишив 

2 июня 2016, 05:39
ООО «ДубльГис» заплатит 100 тысяч штрафа за рекламу ломбарда

ООО «ДубльГис» заплатит 100 тысяч штрафа за рекламу ломбарда

В минувшую среду, 10 сентября, на ООО «ДубльГис» был наложен штраф в размере 100 тысяч рублей. Такое решение было принято после проверки управления ФАС по Самарской области.
Выяснилось, что «ДубльГис» разместил на своем сайте рекламу ломбарда, в которой было предложение 

12 сентября 2014, 12:27
Самарский банкир задержан по подозрению в обналичивании 97 млн рублей

Самарский банкир задержан по подозрению в обналичивании 97 млн рублей

97 миллионов рублей обналичили члены организованной преступной группы, действовавшей на территории Самарской области. Подозреваемых - пятерых жителей губернского центра задержали полицейские. Среди них управляющий филиалом ОАО «Невский банк» Владимир Мариничев и управляющий допофисом банка. По версии следствия, члены организованной преступной 

16 октября 2013, 02:05
МВД поймало подпольных банкиров, обналичивших $1 млрд

МВД поймало подпольных банкиров, обналичивших $1 млрд

Правоохранительные органы раскрыли крупную подпольную группу банкиров, занимающихся незаконным обналичиванием денег, сообщают «Ведомости».
Лидером группы являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области Сергей Магин, а всего в незаконной деятельности задействовано свыше 400 человек и более 100 российских и зарубежных фирм.

9 июля 2013, 11:34
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна