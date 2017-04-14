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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 апреля 2017г 
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Должников «Платона» из России не выпустят

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Самарская область получит 587 млн рублей для многодетных семей

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14 декабря 2016, 12:21
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Бюджет Самарской области на 2017 год может недополучить миллиарды рублей

Как заявил министр финансов Самарской области Сергей Кандеев, секвестр доходов может произойти после изменений принципов наполнения федерального бюджета на будущий год. В частности, в соответствии с уже принятыми решениями, проектом бюджета, внесенного в Госдуму, сокращается доход от налога на прибыль, 

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Россия частично разрешила ввоз фруктов из Турции

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Эксперты рассказали, как пополнить доходы российской казны

Эксперты рассказали, как пополнить доходы российской казны

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Реальные доходы россиян в августе снизились на 8,3%

Реальные доходы россиян в августе снизились на 8,3%

Это рекордное падение за последние 7 лет.
По данным Росстата, в  последний раз доходы уменьшались быстрее только в декабре 2008 года. При этом эксперты отмечают, что падение непрерывно продолжается в течение 22 месяцев. Замедляются темпы роста средней заработной платы. В 

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В России, несмотря на кризис, богачей становится больше

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15 февраля 2013, 12:03
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