Одной из самых обсуждаемых тем в интернете в пятницу стали опубликованные данные деклараций о доходах первых лиц России. Так, премьер-министр Дмитрий Медведев за год заработал 8,5 миллионов рублей. Президент Владимир Путин - чуть больше, около 8,8 миллионов. Причем, оба эти показателя снизились по сравнению с уровнем прошлого года. В это же время, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заработал больше своего руководителя на 4 миллиона рублей. Декларации о доходах чиновников за прошлый год вывешены на официальных сайтах Кремля и правительства России.
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Красноярский ювелир создал шахматы с королями Обамой и Путиным
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29 марта 2017, 02:19
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Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон». Он увеличится на 25 процентов, сообщается на сайте федерального кабмина.
Размер платы для большегрузов за километр пути составит 1 рубль 91 копейку. Решение принято по результатам встречи …
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24 марта 2017, 02:46
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Президент Путин станет героем мультфильма в Финляндии
Как рассказывают зарубежные СМИ, анимационную ленту о Владимире Путине намерены снять в Финляндии. По замыслу авторов проекта, президент России предстанет перед зрителями человеком, мечтающим о профессии тореодора.
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6 марта 2017, 09:27
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Президент назначил начальника управления Росгвардии по Самарской области
Президент России Владимир Путин назначил полковника полиции Василия Глотова начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Самарской области. Об этом сообщается на сайте Росгвардии. Глотов прошел путь от сержанта патрульно-постовой службы до полковника. Более 20 лет проработал на руководящих …
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14 февраля 2017, 03:02
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Банки посчитали доходы и убытки
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27 января 2017, 04:20
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Владимир Путин наградил орденом самарского электрика
Житель Самарской области, электрик-монтажник завода «Тяжмаш» Юрий Пушкин получил орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени из рук президента России Владимира Путина в Екатерининском зале Кремля. Награждение прошло в рамках торжественной церемонии вручения государственных наград и дипломов о присвоении почетных …
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27 января 2017, 12:49
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Должников «Платона» из России не выпустят
Водители большегрузов, имеющие неоплаченные штрафы в системе «Платон», теперь не смогут пересечь границу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Полномочия по контролю получили таможенные органы. Если факт уклонения от уплаты штрафа зафиксируют, когда дальнобойщик покинет пределы России, он вернется …
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28 декабря 2016, 02:37
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Самарская область получит 587 млн рублей для многодетных семей
Самарская область получит 587 млн рублей на поддержку многодетных семей. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабинета министров. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном портале правительства.
Помощь будет предоставляться в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. …
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14 декабря 2016, 12:21
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Бюджет Самарской области на 2017 год может недополучить миллиарды рублей
Как заявил министр финансов Самарской области Сергей Кандеев, секвестр доходов может произойти после изменений принципов наполнения федерального бюджета на будущий год. В частности, в соответствии с уже принятыми решениями, проектом бюджета, внесенного в Госдуму, сокращается доход от налога на прибыль, …
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14 ноября 2016, 04:49
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Россия частично разрешила ввоз фруктов из Турции
Значительно сокращен перечень фруктов из Турции, запрещенных к ввозу в Россию. Соответствующее постановление №1020 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ датирован 9 октября 2016 года. Он размещен на сайте кабмина.
Во вторник, 11 октября, на сайте Правительства Российской Федерации появилось постановление об изменениях …
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11 октября 2016, 03:45
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Эксперты рассказали, как пополнить доходы российской казны
Федеральные финансисты считают, что для того, чтобы пополнить доходы российской казны, надо с 2017 года возобновить ежегодный рост коэффициента дефлятора, который используется при расчете единого налога на вмененный доход для малого бизнеса. Раньше этот показатель пересматривали ежегодно - учитывали инфляцию. …
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30 сентября 2016, 05:50
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Реальные доходы россиян в августе снизились на 8,3%
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20 сентября 2016, 11:44
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В России, несмотря на кризис, богачей становится больше
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24 июля 2015, 12:48
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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков женится на олимпийской чемпионке Татьяне Навке
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16 июля 2015, 07:22
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Бойцы и техника 2-й армии вернутся в Самарскую область
2-я армия должна вернуться домой. Президент Владимир Путин отдал приказ войскам и соединениям, принимавшим участие в военных учениях, возвращаться в места постоянной дислокации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Напомним, учения в европейской части России проходили «в рамках …
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4 марта 2014, 11:16
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Депутатов планируют обязать отчитываться за личные покупки
Отчитаются за покупки. Депутаты Самарской губернской думы рассмотрят в первом чтении законопроект о декларации личных расходов. Так можно назвать предложенные во время заседания комитета по законодательству поправки в документ о статусе парламентариев. Если изменения примут, то депутатам при совершении покупки …
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15 февраля 2013, 12:03