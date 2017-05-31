Эксперты Роскачества определили лучшие продукты, выпускаемые в России. По словам руководителя ведомства Максима Протасова, в РФ отлично делают подсолнечное масло, гречку, рис и муку.
После сравнения отечественной продукции с зарубежными аналогами был сделан вывод, что одни из лучших показателей у масло-жировой продукции. Свыше 50% выпускаемого российскими компаниями марок подсолнечного масла имеют повышенное качество.
Еще лучше обстоят дела с рисом, гречкой и мукой. Порядка 80% продукции имеет высокое качество. Эти изделия могут составить реальную конкуренцию лучшим импортным продуктам, в частности итальянским.
По словам Протасова, неплохая ситуация и в отечественной легкой промышленности. Единственной проблемой здесь можно считать качество ввозимых тканей.
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