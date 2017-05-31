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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Роскачество: Треть кваса на российских прилавках оказалась газировкой

Роскачество: Треть кваса на российских прилавках оказалась газировкой

Треть кваса в отечественных торговых точках является газировкой. Об этом говорят итоги исследования Роскачества.
Специалисты провели анализ 26 образцов напитка из 12 российских регионов, а также одной белорусской марки. Как оказалось, ряд производителей добавляют в квас красители и консерванты, а 

24 мая 2017, 03:18
ГОСТу возвращают статус: В России запускают проверку продуктов на соответствие стандарту

ГОСТу возвращают статус: В России запускают проверку продуктов на соответствие стандарту

С сегодняшнего дня в Российской Федерации стартует проверка соответствия продуктов питания ГОСТам. Об этом рассказывают "Известия" со ссылкой на Минпромторг.
Отныне право маркировать продукцию соответствующим знаком могут лишь прошедшие проверку компании. Они попадут в специальный реестр на сайте Росстандарта.
В 

15 мая 2017, 11:20
Роскачество определило лучшие мобильные приложения для поиска работы

Роскачество определило лучшие мобильные приложения для поиска работы

Роскачество оценило, через какие мобильные приложения более эффективно искать работу. Эксперты проанализировали тысячи вакансий и произвели оценку по ста показателям.
В числе главных критериев были безопасность персональных данных, функциональность, скорость и производительность, а также удобство пользования. Появившийся в отечественных СМИ 

18 апреля 2017, 05:23
Роскачество разработало стандарт качества для мобильных приложений

Роскачество разработало стандарт качества для мобильных приложений

Роскачество создало стандарт требований к качеству мобильных приложений. Об этом рассказывают «Ведомости».
Документ содержит рекомендации разработчикам и схему тестирования, которую специалисты станут применять для оценки работы приложений. Речь идет более чем о сотне требований, в числе которых отсутствие вредоносного и 

3 апреля 2017, 09:32
90% пуховиков в России не соответствуют стандартам качества

90% пуховиков в России не соответствуют стандартам качества

Почти 90 процентов реализуемых в России пуховиков не соответствуют стандартам качества, выяснила проверка «Российской системы качества». Всего было исследовано 69 образцов различных марок мужских курток в ценовом диапазоне от 3 до 50 тысяч рублей. Требованиям стандарта соответствовали только 7 из 

2 февраля 2017, 05:29
Россияне смогут проверять качество продуктов через смартфон

Россияне смогут проверять качество продуктов через смартфон

Вскоре жители РФ будут проверять качество приобретаемой ими еды с помощью обыкновенного смартфона. Соответствующее приложение разрабатывает Россельхознадзор.
Тестируемая этой государственной структурой система даст возможность мобильному устройству получать нужные сведения о качестве покупаемого товара с нанесённого на него штрихкода. Как отмечается, 

19 июля 2016, 11:03
IKEA отзывает 1,66 млн опасных комодов в Китае

IKEA отзывает 1,66 млн опасных комодов в Китае

Мебельный гигант IKEA сегодня объявил о том, что отзывает комоды и шкафы Malm в КНР. Это касается мебели, произведенной в 1999-2016 годах.
Согласно появившейся информации, данный процесс коснется 1,66 млн экземпляров мебели. Как известно, недавно фирма собиралась отозвать 36 млн 

12 июля 2016, 03:06
СМИ: В Россельхознадзоре заявили об ухудшении качества российского хлеба

СМИ: В Россельхознадзоре заявили об ухудшении качества российского хлеба

По данным отечественных СМИ, специалисты ведомства сделали вывод об ухудшении качества хлеба в России вследствие недостаточного контроля качества муки. Эксперты напоминают: двенадцать лет назад в стране упразднили хлебную инспекцию, часть функций которой передали Россельхознадзору, часть – Роспотребнадзору, в конечном итоге 
20 февраля 2016, 11:23
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