ГОСТу возвращают статус: В России запускают проверку продуктов на соответствие стандарту С сегодняшнего дня в Российской Федерации стартует проверка соответствия продуктов питания ГОСТам. Об этом рассказывают "Известия" со ссылкой на Минпромторг.

Отныне право маркировать продукцию соответствующим знаком могут лишь прошедшие проверку компании. Они попадут в специальный реестр на сайте Росстандарта.

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