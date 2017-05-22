Полиция Владивостока начала проверку обстоятельств массового дорожно-транспортного происшествия на улице Алеутской. У большегруза отказали тормоза, и он смял 19 машин.
Пятитонное транспортное средство Nissan Diesel отправлялось от железнодорожного вокзала и перед светофором не смогло затормозить.
Водители машин на перекрестке не успели сориентироваться, а грузовик за считанные секунды протаранил легковушки. В результате ДТП пострадал ребенок. Десятилетний школьник находился в салоне автомобиля Toyota Chaser. Мальчик был пристегнут, после аварии его отвезли в медучреждение.
36-летнего жителя Уссурийска, находившегося за рулем грузовика, в 2016-м уже штрафовали за то, что он ездил на машинах с неисправностями. А недавно он привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
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