Дело возбуждено по статье 5.61 КоАП РФ часть вторая (оскорбление, которое содержится в публичном выступлении или СМИ) после конфликта между Ваенгой и блогером Евгением Ковалем. Все началось с того, что певица приехала с гастролями во Владивосток и ей не понравилась …