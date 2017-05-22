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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 мая 2017г 
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На трассе в Красном Яру после ДТП с иномаркой сгорела «ГАЗель»

24-летний водитель стал осуществлять разворот с обочины и не пропустил Renault Sandero. В результате столкновения его автомобиль вылетел в кювет и загорелся.
22 мая 2017, 11:30
На М-5 в Самарской области фура врезалась в мост

На М-5 в Самарской области фура врезалась в мост

В ночь на понедельник на трассе М-5 в Тольятти случилось дорожно-транспортное происшествие. Большегруз врезался в мост.
Как рассуждают в Сети свидетели аварии, водитель, возможно, уснул за рулем, и в результате произошло столкновение. Удар пришелся на середину кабины. Сведений о пострадавших 

22 мая 2017, 10:01
В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека

В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека

Вчера, 19 мая, около 16:35 в Самаре на перекрестке улиц Свободы и Калинина столкнулись «четырнадцатая» с номерами 56 региона и пассажирская «Газель» 38 маршрута. От удара вазовская легковушка получила повреждения передней части, у маршрутки отвалился бампер.

По предварительным данным 
20 мая 2017, 06:03
В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором

В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором

Сегодня, 20 мая, примерно в 3:50 в Самаре на Московском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, 34-летний водитель эвакуатора Hyundai двигался со стороны улицы Киевской в направлении Мичурина. При 
20 мая 2017, 04:09
Гандболистки из клуба «Ростов-Дон» попали в ДТП в Тольятти

Гандболистки из клуба «Ростов-Дон» попали в ДТП в Тольятти

Автобус с игроками гандбольного клуба «Ростов-Дон» угодил в дорожно-транспортное происшествие в Автограде. По данным региональных СМИ, ссылающихся на пресс-службу клуба, авария случилась сегодня, 19 мая.
Транспортное средство, в котором донская команда направлялась из Тольятти в аэропорт «Курумоч» после победы над 

19 мая 2017, 04:43
В Самаре у рынка «Норд» бетономешалка сбила двух женщин

В Самаре у рынка «Норд» бетономешалка сбила двух женщин

Сегодня, 18 мая, в 13:30 в Самаре случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе водитель КАМАЗа (бетономешалки) сбил двух женщин.
По словам очевидцев, в момент аварии женщины переходили дорогу в неположенном месте. От 

18 мая 2017, 02:48
Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук дал мастер-класс во Владивостоке

Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук дал мастер-класс во Владивостоке

Россию посетил известный южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. Он встретился с российскими поклонниками на кинофестивале «Меридианы Тихого», который проходит во Владивостоке. Кинематографист провел мастер-класс, рассказал о своей жизни и даже спел.
Также Ким Ки Дук рассказал о своем новом фильме 
15 сентября 2015, 12:30
Памела Андерсон показала фото из России

Памела Андерсон показала фото из России

Звезда Голливуда и защитница животных Памела Андерсон заявила о решение посетить Россию, чтобы поговорить о проблемах экологии. Актриса отметила, что является канадкой и немного русской, потому санкции США на её намерения не повлияли.

Сегодня, 3 сентября, Андерсон встретилась на 
3 сентября 2015, 03:46
Первый в России Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке

Первый в России Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке

Старт экономическим встречам будет дан в начале сентября, однако активная стадия подготовки уже наступила. На форуме ожидается не меньше тысячи человек, сейчас проводится аккредитация СМИ и регистрация участников. Экономический слёт проводится в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Принять 
29 июня 2015, 11:47
Против певицы Елены Ваенги возбудили дело после оскорбления блогера

Против певицы Елены Ваенги возбудили дело после оскорбления блогера

Дело возбуждено по статье 5.61 КоАП РФ часть вторая (оскорбление, которое содержится в публичном выступлении или СМИ) после конфликта между Ваенгой и блогером Евгением Ковалем. Все началось с того, что певица приехала с гастролями во Владивосток и ей не понравилась 
19 июня 2015, 04:21
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