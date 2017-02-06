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Ученые определили пять качеств, присущих успешному человеку

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Испанские ученые смогли раскрыть секрет вечной молодости людей

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Ученые нашли эффективный способ засыпать вовремя

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3 февраля 2017, 10:42
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ФАС примет меры против чрезмерного повышения цен на лекарства

В России сильно завышены цены на дорогие лекарства, к такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе. Ведомство обнаружило почти 100 позиций дорогостоящих препаратов, торговая наценка на которые достигала нескольких десятков процентов. Речь идет о лекарствах, предназначенных для лечения ВИЧ, гепатитов 

17 января 2017, 03:31
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Ученые предложили разделять лекарства на женские и мужские

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11 января 2017, 12:02
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В Минздраве РФ рассказали, с какими видами рака борется новый препарат

Разработанное в России средство от онкологии может эффективно бороться с раком легких, почек, мочевого пузыря, головы и шеи, а также с меланомой. Об этом информируют РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента общественного здоровья и коммуникаций Олега Салагая.
В отличие 

29 декабря 2016, 10:25
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Самарской области выделят 630 млн на лекарства для детей-инвалидов

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26 декабря 2016, 04:02
Росздравнадзор проверит качество

Росздравнадзор проверит качество "Нафтизина"

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Ученые сделали мышь прозрачной и невидимой

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3 ноября 2015, 02:03
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