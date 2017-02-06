Ученые из Владивостока заявили о создании уникального препарата, который может бороться с разными опухолями и инфекциями. В основу нового соединения, эффективно повышающего иммунитет людей, были положены морские иглокожие — кукумарии, более известные как морской огурец.
Как объясняют исследователи, кукумарии имеют очень низкую калорийность, но при этом богаты всевозможными витаминами и микроэлементами. В них имеется кальций, фосфор, йод, хлор.
Доклинические испытания лекарства велись в течение тридцати лет. Результаты исследований с участием животных впечатлили специалистов. Теперь настала очередь опробовать действие изобретения на человеке.
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