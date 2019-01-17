В России могут запретить пользоваться соцсетями не только действующим военнослужащим, но и некоторым категориям уволенных в запас солдат-срочников, пишут федеральные СМИ со ссылкой на комитет Госдумы по обороне. Норма коснется тех, кто был допущен к гостайне либо служил в секретных частях. Тайной станет и место пребывания бывшего военного. Особенно, если он служил за пределами России. Срок действия запрета составит пять лет. Нарушивших закон солдат и офицеров ждет уголовное наказание. Напомним, в ноябре прошлого года Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете соцсетей для военнослужащих. В первоначальном варианте документа указывалось, что правило не будет распространяться на уволенных в запас. Но в Минобороны, проанализировав ситуацию с информбезопасностью, решили ужесточить требования. При этом эксперты отмечают неспособность контролировать запрет - создание анонимных или фейковых аккаунтов почти невозможно отследить.
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