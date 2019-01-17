«Крылатые войска»: День ВДВ отметили в Самаре … 2 августа в России, а также ряде стран бывшего СССР отмечают день Воздушно-десантных войск - 88-ю годовщину со дня их образования. Именно 2 августа 1930 года впервые в рамках учений на парашютах было десантировано подразделение из 12-ти человек. Позже части