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Материалы по теме:

Очень страшная хрюша: самарцев поразил символ года в парке Дружбы

Очень страшная хрюша: самарцев поразил символ года в парке Дружбы

Самарский парк Дружбы в Советском районе украсили к Новому году. Атмосферные снимки опубликовало МАУ «Парки Самары», но они слегка шокировали пользователей соцсетей. Место отдыха украсили тремя скульптурами. Компанию дружелюбным Деду Морозу и Снегурочке составила ледяная фигура символа наступающего года - 
21 декабря 2018, 10:05
В Самарской области прошли самые крупные сборы военной полиции

В Самарской области прошли самые крупные сборы военной полиции

Утренняя тишина под Самарой накануне была нарушена оглушительными взрывами, стрельбой из автоматического оружия и рокотом двигателей тяжелых машин. На Рощинском полигоне собрались военные полицейские со всей страны, чтобы провести самые масштабные учения в своей истории. 
 
Военная полиция - одна из самых 
22 ноября 2018, 10:17
50-летний тольяттинец предстал перед судом за размещение видео в соцсети

50-летний тольяттинец предстал перед судом за размещение видео в соцсети

Перед судом в Тольятти предстал 50-летний местный житель. Мужчина разместил на своей своей страничке в соцсети видеозапись, которая по решению Кировского районного суда Новосибирска была признана «экстремистским материалом, направленным на возбуждение ненависти, вражды к определенной социальной группе». В поле зрения 
7 ноября 2018, 09:22
В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву

В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву

Осенний призыв в армию в Самарской области стартует 1 октября. В течение трех месяцев призывники будут получать повестки и проходить медкомиссии. Ответы на возникающие при этом вопросы можно будет получить по телефонам горячей линии и в консультативных пунктах военной прокуратуры 

21 сентября 2018, 01:20
Бригаду самарских связистов отправили на Дальний Восток

Бригаду самарских связистов отправили на Дальний Восток

Бригаду 2-й гвардейской армии, дислоцированную в Самарской области, перебросили из нашего региона в Забайкалье. Там связисты должны принять участие в маневрах «Восток-2018». Об этом сообщает РИА «Новости». От места постоянного размещения военным предстоит преодолеть 5 тысяч километров.

Учения 
11 сентября 2018, 01:55
Силовики хотят следить за футбольными фанатами в социальных сетях

Силовики хотят следить за футбольными фанатами в социальных сетях

МВД России предложило следить за спортивными фанатами в социальных сетях. Соответствующую идею ведомство изложило в проекте плана по работе с болельщиками. Документ находится на этапе согласования. Силовики хотят, чтобы сотрудники Минспорта круглосуточно контролировали околофутбольные паблики, собирали всю необходимую информацию, а 

20 августа 2018, 02:22
«Крылатые войска»: День ВДВ отметили в Самаре

«Крылатые войска»: День ВДВ отметили в Самаре

2 августа в России, а также ряде стран бывшего СССР отмечают день Воздушно-десантных войск - 88-ю годовщину со дня их образования. Именно 2 августа 1930 года впервые в рамках учений на парашютах было десантировано подразделение из 12-ти человек. Позже части 
2 августа 2018, 10:30
Губернаторов обяжут реагировать на недовольство в социальных сетях

Губернаторов обяжут реагировать на недовольство в социальных сетях

Администрация Президента обяжет губернаторов отвечать на недовольство жителей в социальных сетях. Кремль запустил программу «Инцидент» по отслеживанию реакции региональных властей на жалобы населения в интернете. Проект разработала компания «Медиалогия», сейчас он работает в пилотном режиме в нескольких регионах - в 

23 июля 2018, 12:57
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