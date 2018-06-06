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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Стикеры с Дмитрием Азаровым создали студенты из Самары

Стикеры с Дмитрием Азаровым создали студенты из Самары

В Самаре студенты самарского «Политеха» (СамГТУ) разработали набор «стикеров» для мессенджеров. Героем иллюстраций стал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. 3 июня он пришел на встречу выпускников этого вуза. Напомним, Дмитрий Азаров сам когда-то учился там на факультете автоматики и 
4 июня 2018, 01:29
Студенты магистратуры получили право отсрочки от службы в армии

Студенты магистратуры получили право отсрочки от службы в армии

Студенты магистратуры получили право на отсрочку от службы в армии. Соответствующее решение принял Конституционный суд России. Ранее для получения высшего образования ей можно было воспользоваться только один раз, не считая школы, - во время обучения в бакалавриате. А студентов-магистров, если 

21 апреля 2018, 06:29
В блогах: никто не чистит тротуар для самарских студентов

В блогах: никто не чистит тротуар для самарских студентов

Блогер s7007 пожаловался, что в Самаре до сих пор никому нет никакого дела до известного тротуара вдоль улицы Врубеля - от Оврага до аэрокоса. Эта «дорога жизни» вдоль трамвайных путей всегда соединяла два университета - классический с аэрокосмическим.
11 апреля 2018, 07:02
Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре

Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело о драке студентов. Инцидент произошел в общежитии одного из местных учебных заведений. В больницу был доставлен студент – подросток 17 лет. У него диагностировали телесные повреждения.

Как установили полицейские, в подъезде общежития у пострадавшего произошел конфликт 

30 марта 2018, 05:30
Российские вузы могут отказаться от заочного образования

Российские вузы могут отказаться от заочного образования

Высшее образование в России может перейти от заочной к вечерней форме обучения. Такое мнение высказала министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

«Мы понимаем, что нельзя заочно подготовить врача, ветеринара, физика, математика, инженера. Я допускаю, что человек, получивший среднее образование, может 

14 марта 2018, 06:09
Самарский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов БРИКС

Самарский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов БРИКС

Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва, входящий в общественную организацию Союз машиностроителей России, занял 93-е место в рейтинге лучших вузов стран БРИКС, составленном британской агентством Quacquarelli Symonds. Первые четыре позиции в списке заняли университеты Китая. Всего в первую сотню попали 

24 ноября 2017, 09:30
В СамГТУ избран директор академии строительства и архитектуры

В СамГТУ избран директор академии строительства и архитектуры

Директором академии строительства и архитектуры в Самарском государственном техническом университете ученым советом избран Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба вуза. Кандидатура декана факультета инженерных систем и природоохранного строительства была поддержана большинством голосов.

Напомним, академия строительства и архитектуры в составе СамГТУ 
30 октября 2017, 10:51
Проплаченный экзамен: Самарских преподавателей осудили за взятки

Проплаченный экзамен: Самарских преподавателей осудили за взятки

Управлением ФСБ России по Самарской области в рамках работы по борьбе с коррупцией пресечена противоправная деятельность доцента кафедры математики и бизнес - информатики ФГАОУ ВО «Самарский национально-исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) Долгополова В.М., 1940 г.р.
В  период 

20 октября 2017, 01:15
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