Правительство России предложило принципиально поменять структуру военной подготовки в вузах. Вместо специальных кафедр могут появиться единые учебные центры. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Новелла направлена на повышение эффективности процесса обучения студентов военному делу. В конце мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «властям страны надо максимальному количеству молодых людей дать возможность проходить военную подготовку, получать военную специальность в вузах».
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Стикеры с Дмитрием Азаровым создали студенты из Самары
В Самаре студенты самарского «Политеха» (СамГТУ) разработали набор «стикеров» для мессенджеров. Героем иллюстраций стал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. 3 июня он пришел на встречу выпускников этого вуза. Напомним, Дмитрий Азаров сам когда-то учился там на факультете автоматики и …
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4 июня 2018, 01:29
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Студенты магистратуры получили право отсрочки от службы в армии
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21 апреля 2018, 06:29
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В блогах: никто не чистит тротуар для самарских студентов
Блогер s7007 пожаловался, что в Самаре до сих пор никому нет никакого дела до известного тротуара вдоль улицы Врубеля - от Оврага до аэрокоса. Эта «дорога жизни» вдоль трамвайных путей всегда соединяла два университета - классический с аэрокосмическим.
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11 апреля 2018, 07:02
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Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре
В Самаре возбуждено уголовное дело о драке студентов. Инцидент произошел в общежитии одного из местных учебных заведений. В больницу был доставлен студент – подросток 17 лет. У него диагностировали телесные повреждения.
Как установили полицейские, в подъезде общежития у пострадавшего произошел конфликт …
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30 марта 2018, 05:30
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Российские вузы могут отказаться от заочного образования
Высшее образование в России может перейти от заочной к вечерней форме обучения. Такое мнение высказала министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
«Мы понимаем, что нельзя заочно подготовить врача, ветеринара, физика, математика, инженера. Я допускаю, что человек, получивший среднее образование, может …
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14 марта 2018, 06:09
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Самарский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов БРИКС
Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва, входящий в общественную организацию Союз машиностроителей России, занял 93-е место в рейтинге лучших вузов стран БРИКС, составленном британской агентством Quacquarelli Symonds. Первые четыре позиции в списке заняли университеты Китая. Всего в первую сотню попали …
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24 ноября 2017, 09:30
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В СамГТУ избран директор академии строительства и архитектуры
Директором академии строительства и архитектуры в Самарском государственном техническом университете ученым советом избран Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба вуза. Кандидатура декана факультета инженерных систем и природоохранного строительства была поддержана большинством голосов.
Напомним, академия строительства и архитектуры в составе СамГТУ …
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30 октября 2017, 10:51
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Проплаченный экзамен: Самарских преподавателей осудили за взятки
Управлением ФСБ России по Самарской области в рамках работы по борьбе с коррупцией пресечена противоправная деятельность доцента кафедры математики и бизнес - информатики ФГАОУ ВО «Самарский национально-исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) Долгополова В.М., 1940 г.р.
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20 октября 2017, 01:15