Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили мощную волну кибератак. Их жертвами оказались свыше 140 организаций в разных уголках нашей планеты.
Как говорят специалисты, хакеры атаковали в последнее время в основном крупные учреждения. От киберпреступников уже пострадали серверы правительственных, телекоммуникационных и кредитно-финансовых структур.
Согласно оценкам экспертов, целью злоумышленников оказались организации в 40 странах. При этом изощренные схемы незаконной деятельности дают возможность преступникам не оставлять в системе практически никаких следов.
Хакеры применяют законный софт, а вредоносный код хранят в оперативной памяти. Наиболее серьезный очаг атак выявлен в Соединенных Штатах.
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