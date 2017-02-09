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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Треть компаний в России не могут защититься от кибератак

Треть компаний в России не могут защититься от кибератак

Третья часть всех российских компаний (более 30%)  не способна защитить себя от кибератак.  При этом 62% компаний просто надеются на встроенные системы защиты от хакеров. Таковы выводы исследования, недавно проведенного «Лабораторией Касперского» и В2В International.
Удивляет тот факт, что достаточно 

3 февраля 2017, 02:49
Россияне лишаются паролей в сети из-за вредных привычек

Россияне лишаются паролей в сети из-за вредных привычек

Эксперты «Лаборатории Касперского» обеспокоены периодичностью кибератак, которым подвергаются российские пользователи. Специалисты компании B2B осуществили собственное расследование и установили, что каждый шестой интернет-пользователь сталкивался с попыткой взлома своего аккаунта.
В соответствующем опросе были задействованы 12 546 интернет-пользователей из 21 государства мира. 

20 января 2017, 11:19
Эксперты назвали главные киберугрозы 2017 года

Эксперты назвали главные киберугрозы 2017 года

Эксперты японской компании Trend Micro предупредили, что уровень используемых преступниками технологий ежегодно растет, и составили список самых вероятных киберугроз на следующий год. По мнению специалистов, в 2017 году есть большая вероятность попыток взлома ресурсов компаний Apple и Adobe. Таке может увеличиться число 

19 декабря 2016, 11:41
Сбербанк узнал, откуда координировались кибератаки на российские банки

Сбербанк узнал, откуда координировались кибератаки на российские банки

Сбербанк России предоставил силовым структурам информацию о том, из каких странах проводились хакерские атаки. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на первого зампреда правления Сбербанка Льва Хасиса.
По словам руководителя, на прошлой неделе на финансовое учреждение был совершен ряд 

18 ноября 2016, 05:35
Более 300 тыс. образцов компьютерных вирусов появляется в мире ежедневно

Более 300 тыс. образцов компьютерных вирусов появляется в мире ежедневно

Специалисты «Лаборатории Касперского» оценили число ежедневно появляющихся на нашей планете компьютерных вирусов. Оказывается, оно превышает 300 тысяч образцов.
Десять лет назад, по сведениям экспертов компании, это число не превышало 1,4 тысячи. За период с 2006 года угроза поражения персональных компьютеров 

28 сентября 2016, 04:24
«Лаборатория Касперского»: Хакеры могут отключать камеры на дорогах

«Лаборатория Касперского»: Хакеры могут отключать камеры на дорогах

В результате недавнего исследования сотрудники «Лаборатории Касперского» определили, что камеры видеофиксации нарушений, расположенные вдоль российских трасс, могут стать объектом атаки злоумышленников. Об этом рассказывают отечественные агентства.
Согласно выводам специалистов, в ряде российских населенных пунктов к камерам видеофиксации может получить доступ 

26 сентября 2016, 04:10
Банки обяжут раскрывать информацию о виртуальных хищениях со счетов

Банки обяжут раскрывать информацию о виртуальных хищениях со счетов

Центробанк России намерен законодательно обязать кредитные учреждения страны раскрывать информацию о виртуальных хищениях средств клиентов со счетов. Регулятор в настоящее время разрабатывает форму отчетности для предоставления технических данных в недавно созданный Центр по борьбе с киберугрозами. Представители банков признаются, что 
31 июля 2015, 12:43
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