Корпорация Volvo может начать сборку машин и выпуск автокомпонентов в России. Об этом рассказывают специализированные издания со ссылкой на гендиректора Volvo Cars Russia Майкла Мальмстена.
По словам топ-менеджера, в компании полагают, что авторынок РФ в перспективе вырастет. Впрочем, на данный момент конкретных решений по поводу новой инициативы еще не принималось.
Напомним, некоторое время назад Volvo Cars уже пыталась запустить производство в России на заводе в Калининграде. Тогда было собрано несколько экземпляров модели XC70, но по непонятным причинам эта работа была остановлена.
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