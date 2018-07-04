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Электронную базу туристов создадут в России
В России хотят создать единую систему подсчета туристов. С такой инициативой выступил технический комитет Росстандарта, сообщают «Известия». Как подчеркивают специалисты, Росстат, Минкультуры и Ростуризм сейчас используют для этого разные методики. Электронная система будет гарантировать, что одного человека не внесут …
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26 июня 2018, 08:01
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Большинство россиян считают курортный сбор накладным
Большинство россиян считает накладной необходимость платить курортный сбор во время отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение». 51% респондентов считают накладной необходимость тратить по 30-50 рублей за сутки отдыха на каждого члена семьи. Иного мнения придерживаются 41% участников …
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14 июня 2018, 10:47
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Российских туристов предупредили о вспышке опасной инфекции в Европе
Специалисты Роспотребнадзора предупреждают всех, кто собирается провести свой отпуск в Бельгии. Там зафиксирована вспышка сальмонеллеза. Эту опасную инфекцию диагностировали сразу в нескольких школах и детских садах Фландрии - это северная область страны. Количество госпитализированных уже превысило 60 человек, у 37 …
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5 июня 2018, 08:02
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Болельщики этим летом «вытеснят» «классических» туристов в России
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30 мая 2018, 11:17
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13 апреля стартует онлайн-бронирование льготных путевок для самарских детей
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10 апреля 2018, 09:00
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Туры в экзотические страны подешевели на 60%
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2 февраля 2018, 08:33
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В Самарской области пропали около 2 тысяч уже оплаченных путевок в детские лагеря
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31 мая 2017, 05:31
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В России эксперты ожидают бум автокредитов
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11 сентября 2016, 05:03
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Число банкротств застройщиков в первом полугодии выросло вдвое - СМИ
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22 августа 2016, 01:54
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Завтра исполняется 18 лет со дня, когда в РФ случился дефолт
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16 августа 2016, 03:09
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В Самарской области закончились льготные путевки в детские оздоровительные лагеря
В 63-м регионе завершилось электронное бронирование льготных путевок в детские оздоровительные лагеря и санатории. Все, кто успели записаться, смогут отправить своих детей на отдых, оплатив лишь треть всех расходов. Однако, как выяснилось, сделать это было не так-то просто. Электронная система бронирования …
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28 апреля 2016, 12:04
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Российские эксперты продолжают делать прогнозы, когда страна преодолеет кризис
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31 марта 2016, 03:15