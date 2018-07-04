Болельщики этим летом «вытеснят» «классических» туристов в России Во время чемпионата мира по футболу в России снизится турпоток: по подсчетам Ассоциации туроператоров, в июне-июле Россия недосчитается до 700 тысяч своих «классических» туристов, то есть примерно 90% от их обычного числа. Но это не станет проблемой - болельщики компенсируют …