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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Электронную базу туристов создадут в России

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26 июня 2018, 08:01
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Большинство россиян считают курортный сбор накладным

Большинство россиян считает накладной необходимость платить курортный сбор во время отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение». 51% респондентов считают накладной необходимость тратить по 30-50 рублей за сутки отдыха на каждого члена семьи. Иного мнения придерживаются 41% участников 
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Российских туристов предупредили о вспышке опасной инфекции в Европе

Российских туристов предупредили о вспышке опасной инфекции в Европе

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Болельщики этим летом «вытеснят» «классических» туристов в России

Болельщики этим летом «вытеснят» «классических» туристов в России

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30 мая 2018, 11:17
13 апреля стартует онлайн-бронирование льготных путевок для самарских детей

13 апреля стартует онлайн-бронирование льготных путевок для самарских детей

В Самарской области в пятницу, 13 апреля, стартует онлайн-бронирование льготных путевок в детские лагеря. Всего будет распределено 40 тысяч направлений на отдых, 13 с половиной тысяч из них отдадут детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 450 таких ребят отдохнут в 

10 апреля 2018, 09:00
Туры в экзотические страны подешевели на 60%

Туры в экзотические страны подешевели на 60%

По результатам подсчета итогов раннего бронирования выяснилось, что туры из России в экзотические страны сильно подешевели. Значительнее всего потеряли в цене путевки во Вьетнам — 60%. Билеты в Мексику по сравнению с прошлым годом подешевели на 28%. И именно возросшая 
2 февраля 2018, 08:33
В Самарской области пропали около 2 тысяч уже оплаченных путевок в детские лагеря

В Самарской области пропали около 2 тысяч уже оплаченных путевок в детские лагеря

Тольяттинская база отдыха "Спартак" и два лагеря в Красноярском районе - "Россия" и "Тихие озера" - этим летом будут пустовать. Впрочем, у "Спартака" и "России" еще есть шанс открыться, если удастся исправить допущенные нарушения.
По словам и.о. заместителя начальника ГУ 

31 мая 2017, 05:31
В России эксперты ожидают бум автокредитов

В России эксперты ожидают бум автокредитов

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в России, эксперты ожидают, что новая волна популярности автокредитов превысит рекордные показатели прошлых лет. Так, в 2013 году автомобильные кредиты занимали 50% от всех покупок, в 2014 – 37%, в 2015 – 40%. К 1 

11 сентября 2016, 05:03
Число банкротств застройщиков в первом полугодии выросло вдвое - СМИ

Число банкротств застройщиков в первом полугодии выросло вдвое - СМИ

В России одна за другой банкротятся профильные  компании. Согласно данным статистики,  за первое полугодие 2016-го число таких случаев увеличилось в 2 раза.
В целом по стране из этого бизнеса ушли  более полутора тысяч небольших организаций. А годом ранее рынок покинули 

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Завтра исполняется 18 лет со дня, когда в РФ случился дефолт

Завтра исполняется ровно 18 лет со дня, когда в России случился дефолт. Тот день, 17 августа 1998 года, назвали черным понедельником. Напомним, тогда российские власти объявили о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг. Это привело к резкому обвалу 

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В Самарской области закончились льготные путевки в детские оздоровительные лагеря

В 63-м регионе завершилось электронное бронирование льготных путевок в детские оздоровительные лагеря и санатории. Все, кто успели записаться, смогут отправить своих детей на отдых, оплатив лишь треть всех расходов. Однако, как выяснилось, сделать это было не так-то просто. Электронная система бронирования 

28 апреля 2016, 12:04
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Российские эксперты продолжают делать прогнозы, когда страна преодолеет кризис

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31 марта 2016, 03:15
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