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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Стали известны подробности завтрашнего выступления D'Black Blues Orchestra в Ереване

Стали известны подробности завтрашнего выступления D'Black Blues Orchestra в Ереване

Завтра, 3 июня, на главной площади Еревана на сцену в составе известного интернационального коллектива D'Black Blues Orchestra выйдут 14 музыкантов во главе с лидером группы Владимиром Аветисяном, которые сыграют на 25 музыкальных инструментах. Об этом блюзмены рассказали журналистам на пресс-конференции.

2 июня 2017, 04:33
3 июня в столице Армении состоится концерт известного коллектива D'Black Blues Orchestra

3 июня в столице Армении состоится концерт известного коллектива D'Black Blues Orchestra

В эту субботу, 3 июня, в столице Армении - Ереване - состоится грандиозный концерт известного интернационального коллектива D'Black Blues Orchestra. На главной площади города в честь государственного праздника Дня республики музыканты представят новую шоу-программу "The Anthology Of Blues".
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Четыре цирковых «Оскара» завоевали российские артисты на фестивале в Монако

Четыре цирковых «Оскара» завоевали российские артисты на фестивале в Монако

Сразу четыре цирковых «Оскара», потрясенная публика и аплодирующая стоя принцесса – таковы итоги 41 международного фестиваля артистов цирка в Монако для команды из России, состоящей в этом году почти из 60 человек. Главный приз - «Золотой клоун» -  российские акробаты 

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Эпатажный рокер Мэрилин Мэнсон выступит в Москве в июле 2017 года

Эпатажный рокер Мэрилин Мэнсон выступит в Москве в июле 2017 года

Скандально известный музыкант из США Мэрилин Мэнсон намерен приехать с концертом в Россию. Об этом сообщают отечественные информагентства. Выступление запланировано на июль 2017 года.
Как отмечается, исполнитель вернется в нашу страну спустя два с половиной года после последних гастролей. В 

17 ноября 2016, 04:36
Клоун Олег Попов умер в Ростове на 87-м году жизни

Клоун Олег Попов умер в Ростове на 87-м году жизни

Народный артист СССР, клоун Олег Попов, имя которого носит самарский цирк, умер минувшей ночью во время гастролей.

В ночь на 3 ноября на 87-м году жизни в Ростове-на-Дону скоропостижно скончался всемирно известный клоун, народный артист СССР Олег Попов. Он до последних 

3 ноября 2016, 05:20
В Санкт-Петербурге объявили кастинг котов на мастер-класс Юрия Куклачева

В Санкт-Петербурге объявили кастинг котов на мастер-класс Юрия Куклачева

В Санкт-Петербурге объявлен кастинг котов для мастер-класса известного циркового артиста Юрия Куклачева. Победители получат возможность пройти курс дрессировки и перенять секреты мастерства.
Как сообщается, на первых порах жюри остановит свой выбор на десятке лидеров. Далее определят тройку лучших. Эти финалисты 

18 октября 2016, 01:04
Эдгард Запашный может возглавить Союз цирковых деятелей

Эдгард Запашный может возглавить Союз цирковых деятелей

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что готов возглавить Союз цирковых деятелей России (СЦДР). Вместе с тем известный дрессировщик отметил, что пока ему официальных предложений не поступало, однако если таковые будут, то он готов взяться за эту работу.
Согласно 

12 августа 2016, 03:11
Артисты самарского балета улетели на гастроли в Мексику

Артисты самарского балета улетели на гастроли в Мексику

Впервые в истории труппа самарского академического театра оперы и балета отправилась на месячные гастроли в Мексику, сообщает официальный сайт учреждения.

Всего самарцы покажут в 20 городах латиноамериканского государства почти 30 спектаклей. А перед Новым годом мексиканские зрители увидят один 
18 ноября 2015, 10:58
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