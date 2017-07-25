Акробатка Мальвина Абакарова сорвалась с высоты четырех метров во время исполнения трюка на вечернем шоу в швейцарском городе Люцерн, пишет газета Neue Zürcher Zeitung.
Девушка из российского дуэта “Жажда полета” получила серьезные трамвы и была госпитализирована с переломами запястий обеих рук и вывихом локтевого сустава.
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Стали известны подробности завтрашнего выступления D'Black Blues Orchestra в Ереване
Завтра, 3 июня, на главной площади Еревана на сцену в составе известного интернационального коллектива D'Black Blues Orchestra выйдут 14 музыкантов во главе с лидером группы Владимиром Аветисяном, которые сыграют на 25 музыкальных инструментах. Об этом блюзмены рассказали журналистам на пресс-конференции.
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2 июня 2017, 04:33
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3 июня в столице Армении состоится концерт известного коллектива D'Black Blues Orchestra
В эту субботу, 3 июня, в столице Армении - Ереване - состоится грандиозный концерт известного интернационального коллектива D'Black Blues Orchestra. На главной площади города в честь государственного праздника Дня республики музыканты представят новую шоу-программу "The Anthology Of Blues".
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2 июня 2017, 04:01
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Четыре цирковых «Оскара» завоевали российские артисты на фестивале в Монако
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25 января 2017, 05:44
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Эпатажный рокер Мэрилин Мэнсон выступит в Москве в июле 2017 года
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17 ноября 2016, 04:36
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Клоун Олег Попов умер в Ростове на 87-м году жизни
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3 ноября 2016, 05:20
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В Санкт-Петербурге объявили кастинг котов на мастер-класс Юрия Куклачева
В Санкт-Петербурге объявлен кастинг котов для мастер-класса известного циркового артиста Юрия Куклачева. Победители получат возможность пройти курс дрессировки и перенять секреты мастерства.
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18 октября 2016, 01:04
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Эдгард Запашный может возглавить Союз цирковых деятелей
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12 августа 2016, 03:11
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Артисты самарского балета улетели на гастроли в Мексику
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18 ноября 2015, 10:58