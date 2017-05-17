Поздний старт: Apple может представить iPhone 8 с опозданием в два-три месяца Компания Apple может перенести старт продаж новой модели iPhone на 2-3 месяца. По информации издания Fortune, причиной задержки являются проблемы, неожиданно появившиеся на производстве экранов для новых гаджетов. Теперь модель может появиться не в сентябре, а в ноябре или даже …