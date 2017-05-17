В РФ стартовали продажи новой версии популярного кнопочного телефона Nokia 3310. Со вчерашнего дня гаджет можно купить в ряде столичных салонов.
В других регионах реализация еще не началась, доступен лишь предзаказ. На официальном портале Nokia мобильное устройство можно купить за 3990 рублей.
Обновленную версию презентовали в феврале в Испании. Новая Nokia 3310 оказалась легче и тоньше предыдущей модели. Она работает на платформе Nokia's Series 30+, оснащена слотом для карты памяти microSD, цветным 2,4-дюймовым экраном и камерой на 2 мегапикселя. Гаджет доступен в жёлтом, красном, сером и тёмно-синем цветах.
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