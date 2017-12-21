В вооруженные силы Российской Федерации в недалеком будущем поступят на вооружение дроны-металлоискатели. Как рассказывают «Известия», в данный момент беспилотники проходят ряд тестов, при этом отдельные экземпляры поступили в инженерно-саперные подразделения для опытной эксплуатации.
Как отмечают в Минобороны, в роли «летающих» металлоискателей особой чувствительности выступают небольшие беспилотные вертолеты, которые могут находить подземные схроны, кабели связи и взрывчатку. Дрон способен подняться на километровую высоту и выполнять свои функции даже при плохой видимости. Аппарат оснащен двигателем внутреннего сгорания, работающим на простом бензине.
Беспилотнику дали наименование «Бриз», на нем установлена специальная аппаратура с датчиками магнитного поля. Аппарат может обнаруживать даже разбросанные в высокой траве гвозди, отмечают разработчики.
|
Дрон протаранил самолет: Необычное происшествие в небе над Канадой
|
16 октября 2017, 03:05
|
Машинисты отдыхают: Первый в мире поезд-беспилотник совершил перевозку в Австралии
Представители австралийской горнодобывающей корпорации Rio Tinto объявили, что принадлежащий ей грузовой состав осуществил первую перевозку в полностью автономном режиме. В компании говорят, что эксплуатируют поезда в автономном режиме с января этого года, однако на них всегда для подстраховки были машинисты.
|
4 октября 2017, 03:10
|
В Исландии запустили первый в мире сервис доставки с помощью дронов
|
24 августа 2017, 02:37
|
«Калашников» против дронов: российский концерн создал оружие против беспилотников и Wi-Fi
Специалисты концерна «Калашников» заявили о создании радиоэлектронного нелетального оружия REX 1. С его помощью можно сбивать беспилотники и глушить мобильные и Wi-Fi-сигналы.
|
22 августа 2017, 05:28
|
Электрокары и дроны смогут подзаправиться в Самаре
До конца года в Самаре, Красноярске, Перми и Владивостоке появятся первые электрозаправки, пишут «Известия». Пилотный проект реализует компания «Российские сети». Эта дочерняя структура «Ростеха» намерена стать первым в России федеральным оператором электрозаправочных станций для нового автомобильного транспорта, а в дальней …
|
27 июля 2017, 12:28
|
Законы для дрона: В России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников
С сегодняшнего дня, 5 июля, в Российской Федерации необходимо регистрировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) массой от 250 граммов до 30 килограммов. Это вытекает из изменений, внесенных в Воздушный кодекс.
|
5 июля 2017, 05:22
|
Вооруженные силы Латвии испугались «Сызрани»
Гидрографическое судно «Сызрань», которое входит в состав Военно-Морского флота России, вновь было замечено около территориальных вод Латвии.
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официальный твиттер Национальных вооруженных сил прибалтийского государства.
Согласно информации, судно было …
|
10 июня 2017, 03:34
|
Новейший российский истребитель МиГ-35 представят в конце января
Государственные испытания отечественного истребителя МиГ-35 стартуют в следующем месяце, а официально новинку могут представить до конца января. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на компании, имеющие отношение к созданию легкого истребителя МиГ-35.
|
18 января 2017, 11:21
|
В Самарской области подвели итоги осенней призывной кампании
|
12 января 2017, 04:25
|
Российские ученые изобрели материал для боевых машин-невидимок
Российские ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали особый метаматериал, с применением которого можно выпускать военную технику по так называемым стелс-технологиям. Речь идет о перспективах производства «машин-невидимок», отмечают отечественные СМИ.
|
11 января 2017, 03:28