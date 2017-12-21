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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
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Законы для дрона: В России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников

С сегодняшнего дня, 5 июля, в Российской Федерации необходимо регистрировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) массой от 250 граммов до 30 килограммов. Это вытекает из изменений, внесенных в Воздушный кодекс.
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Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официальный твиттер Национальных вооруженных сил прибалтийского государства.
 
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В Самарской области подвели итоги осенней призывной кампании

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12 января 2017, 04:25
Российские ученые изобрели материал для боевых машин-невидимок

Российские ученые изобрели материал для боевых машин-невидимок

Российские ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали особый метаматериал, с применением которого можно выпускать военную технику по так называемым стелс-технологиям. Речь идет о перспективах производства «машин-невидимок», отмечают отечественные СМИ.
По словам ученых, уникальный материал представляет собой искусственно сформированные 

11 января 2017, 03:28
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