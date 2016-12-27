На территории России все модели автомобилей, выпущенные концерном Kia, оснастят системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом информируют официальные представители компании.
По данным южнокорейского автопроизводителя Kia, все экземпляры, продающиеся на территории нашей страны, успешно прошли сертификационные тестирования. В результате внедрения обязательной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» ни одно транспортное средство Kia не покинет отечественный рынок.
В результате тестирования с 1 января 2017 года машины Kia будут соответствовать установленным в РФ нормам. Некоторое время назад появилась информация, что тестирования по системе «ЭРА-ГЛОНАСС» провели еще для одного южнокорейского бренда - Hyundai.
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