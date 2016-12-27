5
33
18
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2016г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888b    888            .d8888b.    .d8888b.    .d888  888b     d888       888 
 8888b   888           d88P  Y88b  d88P  Y88b  d88P"   8888b   d8888       888 
 88888b  888           Y88b.       888    888  888     88888b.d88888       888 
 888Y88b 888  888d888   "Y888b.    Y88b. d888  888888  888Y88888P888   .d88888 
 888 Y88b888  888P"        "Y88b.   "Y888P888  888     888 Y888P 888  d88" 888 
 888  Y88888  888            "888         888  888     888  Y8P  888  888  888 
 888   Y8888  888      Y88b  d88P  Y88b  d88P  888     888   "   888  Y88b 888 
 888    Y888  888       "Y8888P"    "Y8888P"   888     888       888   "Y88888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Раскрыты цены и характеристики хэтчбека Suzuki Swift

Раскрыты цены и характеристики хэтчбека Suzuki Swift

Компания Suzuki представила новый хэтчбек Swift, раскрыв особенности и стоимость модели. В Японии уже можно оформить предварительный заказ на автоновинку. Цена базовой комплектации Suzuki Swift - 1 миллион 343 тысячи 520 иен, или 700 тысяч рублей.
Хэтчбек очередного поколения для 

27 декабря 2016, 01:49
Появились снимки обновленного кроссовера Nissan X-Trail

Появились снимки обновленного кроссовера Nissan X-Trail

Китайские информагентства распространили снимки обновленного кроссовера Nissan X-Trail. Судя по изображениям, внешность модели после рестайлинга изменилась не сильно. Силовая линейка автомобиля останется прежней - это 2,0- и 2,5-литровые двигатели мощностью 150 и 186 л.с..
Пока обновленный Nissan X-Trail выйдет только 

27 декабря 2016, 10:10
В следующем году кроссовер Renault Duster получит серьезные изменения

В следующем году кроссовер Renault Duster получит серьезные изменения

Французский концерн Renault планирует в 2017 году существенно обновить кроссовер Duster. Автоновинка будет построена на базе платформы CMF, благодаря чему станут больше габариты автомобиля и дорожный просвет.
Модель получит новый дизайн, а также внушительный перечень дополнительных опций. В салоне обновленного 

26 декабря 2016, 05:17
Стала известна дата начала продаж кроссовера Skoda Kodiaq в России

Стала известна дата начала продаж кроссовера Skoda Kodiaq в России

В представительстве чешской компании Skoda раскрыли примерную дату прихода нового кроссовера Kodiaq на рынок России. Этот автомобиль сегмента SUV появится у российских дилеров в мае 2017 года, сказал директор подразделения Skoda в РФ Бернхард Майер.
По словам специалиста, не исключена 

26 декабря 2016, 01:06
Kia показала первые тизеры компактного хэтчбека Picanto

Kia показала первые тизеры компактного хэтчбека Picanto

Южнокорейская компания Kia опубликовала в Сети первые изображения обновленной модели Picanto. Официальная премьера компактного хэтчбека состоится уже в начале 2017 года в Корее.  

Судя по тизерам, Kia Picanto получил спортивную внешность с улучшенной оптикой, новыми бамперами и увеличенными патрубками.
Передние 
22 декабря 2016, 04:24
KIA показала тизер самой быстрой модели в своей истории

KIA показала тизер самой быстрой модели в своей истории

Корпорация KIA разместила третий видеотизер самой быстрой модели в своей истории.  На ролике можно оценить силуэт авто, головную и заднюю оптику, а также колеса и заднюю часть. Презентация автоновинки в кузове фастбэк состоится уже в январе 2017 года.
Новая модель от 

21 декабря 2016, 01:50
В России стартовали продажи рестайлингового седана Kia Cerato

В России стартовали продажи рестайлингового седана Kia Cerato

Компания KIA привезла в Россию новое поколение Cerato.

Рестайлинговый Kia Cerato поступил в продажу с небольшой задержкой, связанной с запуском производства в Калининграде. Обновленный седан, оснащенный системой ЭРА-Глонасс, доступен на российском рынке в четырех комплектациях по стоимости от 952 900 рублей.

Сообщается, что новый Cerato 

19 декабря 2016, 08:41
В 2017 году KIA привезет в Россию до 6 новых автомобилей

В 2017 году KIA привезет в Россию до 6 новых автомобилей

Компания KIA планирует выпустить сразу пять или шесть новых автомобилей, а также две специальные версии для российского рынка. 

Уже в первом полугодии 2017 года в РФ приедут рамный внедорожник KIA Mohave и компактный городской кроссовер KIA Soul, а также «заряженная» версия 

18 декабря 2016, 11:06
С 1 января 2017 года в России подорожают автомобили

С 1 января 2017 года в России подорожают автомобили

Проанализировав спрос покупателей на различные модели автомобилей в России, эксперты подсчитали, насколько могут измениться цены с 1 января 2017 года. На стоимость автомобилей может повлиять ослабление рубля, а также введение обязательной и дорогостоящей по установке системы безопасности «ЭРА-ГЛОНАСС».
Специалисты отмечают, 

13 ноября 2016, 09:24
С 2015 года все автомобили в странах Таможенного союза будут оборудованы системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

С 2015 года все автомобили в странах Таможенного союза будут оборудованы системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

С 2015 года все транспортные средства в странах Таможенного союза, которые впервые проходят процедуру одобрения типа, должны будут оснащаться бортовыми устройствами с поддержкой глобальной навигационной спутниковой системы «ЭРА-ГЛОНАСС». С начала 2016 года это требование будет распространяться на автомобили, используемые для 

16 июля 2014, 05:54
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна