22 июня в столице открывается 39-й Московский международный кинофестиваль. Нашу страну представляют сразу три новые ленты.
Зрители смогут увидеть "Мешок без дна" Рустама Хамдамова, "Карп отмороженный" Владимира Котта и "Купи меня" Вадима Перельмана. Вместе с тем зрителям предложат специальные подборки фильмов из Аргентины, Индии и Кореи, канадскую анимацию, картины о спорте.
Откроется масштабное мероприятие трехчасовой индийской лентой "Бахубали. Завершение", а завершится американским "Роковым искушением" от Софии Копполы. Продлится фестиваль до 29 июня.
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