Лимит на кино: Минкульт хочет ограничить число сеансов популярных фильмов Минкульт в настоящее время работает над законопроектом, предполагающем ограничение количества показов одних и тех же кинофильмов в течение дня. Документ оговаривает лимит, согласно которому одной и той же картине в расписании должно отводиться не более 35% от общего количества сеансов. …