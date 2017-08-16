В 2018 году отечественные санатории могут начать реализацию путевок по системе «все включено». В настоящее время данная инициатива прорабатывается Национальной курортной ассоциацией и Ростуризмом.
В путевку по новой схеме предполагается включить санаторно-курортное лечение, перелет в обе стороны, трансфер из аэропорта и обратно, а также трехразовое питание и экскурсии, сообщают российские СМИ. Вместе с тем, санаториям собираются присваивать специальные категории по аналогии со звездочной системой отелей — премиум (А), бизнес (В), стандарт (С) и эконом (D). Лишь после этой процедуры каждое подобное учреждение получит возможность попасть в специальный реестр Ростуризма.
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